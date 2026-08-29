החל משאל העם באיסלנד על השאלה אם לחדש את השיחות על הצטרפותה לאיחוד האירופי שהוקפאו ב-2013. אם רוב האזרחים יצביעו בעד, תחל תקופה בת שנתיים או יותר של שיחות מול בריסל על הסכם הצטרפות, ולאחריהן ייערך משאל עם שני, כנראה ב-2028, על השאלה אם אכן להצטרף לגוש לנוכח הסיכומים שהושגו. איסלנד הגישה בקשה להצטרף לאיחוד כבר ב-2009, ובהמשך היא ניהלה לאורך ארבע שנים משא ומתן על ההצטרפות הזו, עד שממשלה אירו-סקפטית חדשה עלתה לשלטון בה והקפיאה את התהליך ב-2013. כיום שוב מכהנת באיסלנד ממשלת מרכז-שמאל פרו-אירופית, והיא נענתה ליוזמה של אחת החברות בקואליציה להעלות את סוגיית המשא ומתן למשאל עם.