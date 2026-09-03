צה"ל הודיע על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בלבנון, ומסר כי הוא "פועל לנטרולן". ההודעה הועברה שעות לאחר האיום האיראני , ולאחר שהתקיפות באזור נמשכו גם הערב (חמישי).

תא"ל נורקין מעדכן על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות בעלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )





כוחות אוגדה 36 פעלו בתקופה האחרונה לטיהור שני התוואים התת-קרקעיים באזור, ובצה"ל אמרו כי הם השיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים. לפי צה"ל, חלק מהמחבלים חוסלו וחלק נמלטו. "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים נמשכת, ולאחר סיומה צה"ל ייערך בהגנה מחודשת", אמרו.

לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני".

השליטה המבצעית ברכס הושגה באמצעות פעולות שכללו מארבים, תקיפות פירים בירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד. מחבלי יחידת בדר בנו את התשתיות במימון ובתכנון משותף של איראן, ושתיהן שימשו את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש, לחימה נגד כוחות צה"ל והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות.

בצה"ל אמרו כי במהלך מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "שאגת הארי", מחבלי חיזבאללה השתמשו באופן רציף ברכס, והכוחות התקדמו לאזור לאחר שהביא לפגיעה והחלשת חיזבאללה לאורך המלחמה, ובפרט במבצעים אלו. עוד נמסר כי "כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון, ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגדם. כל ניסיון פעולה של ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה. צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון".

תת-אלוף יפתח נורקין, מפקד עוצבת געש, אמר בשטח כי "המקום הזה הוא אחד משני תוואי תת-קרקעי שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים, ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה ולפני כן פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צה"ל, כולל כוחות האוגדה שכבשו את הבופור. התשתית נבנתה במשך עשרות שנים על-ידי האיראנים. אנחנו פועלים כרגע במרחב הזה. בהובלת חטיבת הקומנדו ויחידת יהל"ם הושגה שליטה מבצעית על הקרקע ובתת-קרקע".

מוקדם יותר, איראן הזהירה את ארצות הברית כי "תגיב בכוח" למתקפה ישראלית על רכס עלי טאהר, שבו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה. המסר, לפי סוכנות הידיעות רויטרס, הועבר לארה"ב בחודש שעבר - ומדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון, ואת נכונותה להגיב על תקיפות ישראליות שם.