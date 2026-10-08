בצה"ל החליטו לחדש את מעצרי העריקים אחרי יותר מחודשיים שבמהלכם חלה הפוגה מ"ביקורי הבית" של המשטרה הצבאית. כאמור, במהלך הלילה הגיע כוח של משטרה צבאית לבת ים לביצוע מעצר של עריק חרדי. הצעיר עדכן את מערכת "החוטפים הגיעו", ובעקבות כך הגיעו למקום עשרות מוחים. בסופו של דבר הכוח הצבאי נאלץ לעזוב את המקום ללא העריק, החרדים הקיצונים חגגו בריקודים סוערים את כישלון המעצר.