נמשכת פארסת הניסיון לעצור חרדים עריקים מצה"ל: כוחות של המשטרה הצבאית כשלו הלילה (בין רביעי לחמישי) במהלך ניסיונות לעצור שלושה עריקים חרדים חייבי גיוס בבת ים ובדימונה. גורמים בצה"ל האשימו השבוע את משטרת ישראל בכישלון בפעילות האכיפה. על-רקע שני מעצרי חרדים בבאר שבע ובאילת ושליחתם ל-20 ימי מחבוש, בפלג הירושלמי מאיימים להפגין ולחסום צירי תנועה החל מהשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.
בצה"ל החליטו לחדש את מעצרי העריקים אחרי יותר מחודשיים שבמהלכם חלה הפוגה מ"ביקורי הבית" של המשטרה הצבאית. כאמור, במהלך הלילה הגיע כוח של משטרה צבאית לבת ים לביצוע מעצר של עריק חרדי. הצעיר עדכן את מערכת "החוטפים הגיעו", ובעקבות כך הגיעו למקום עשרות מוחים. בסופו של דבר הכוח הצבאי נאלץ לעזוב את המקום ללא העריק, החרדים הקיצונים חגגו בריקודים סוערים את כישלון המעצר.
גם בדימונה פשטו הלילה כוחות של המשטרה הצבאית על שני בתים במטרה לעצור בחורי ישיבה חייבי גיוס. עם הגעת הכוח הופעלה מערכת ההתרעה "צבע שחור", ועשרות חרדים נהרו לאזור ומנעו את המעצרים. גם בדימונה חגגו קיצונים את כישלון הפעולה של המשטרה הצבאית בריקודים.
בלילה שבין שני לשלישי מנעו מאות חרדים קיצונים ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור עריק במודיעין. המוחים התפרעו, פרצו לבניין שבו גר העריק והתעמתו עם כוחות משטרה שהוזעקו לזירה. בסופו של דבר נאלצו הכוחות של צה"ל לעזוב את המקום מבלי לעצור את העריק. החרדים תועדו אפילו בתוך דירת המגורים של העריק, ולצידם כוחות משטרה גדולים. בהמשך העריק יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.
כאמור, גורמים בצה"ל הביעו השבוע מורת רות מהתנהלות המשטרה. לדבריהם, "האירועים מעידים כמה חשוב שמשטרת ישראל שאמונה לפעול נגד התפרעויות של אזרחים תיתן יד למשטרה הצבאית ותלווה אותה בפעילות במרחב האזרחי". מנגד, גורם במשטרת ישראל אמר ל-ynet: "קראו לנו ובאנו לתגבר כמו שסוכם, והנה מה שיצא. כולם מרוצים?".
טרם התקבלו תגובות צה"ל והמשטרה לאירועי הלילה.