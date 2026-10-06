מאות חרדים התפרעו הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין עקב ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור עריק. במהלך ההתפרעות פרצו החרדים לבניין שבו גר העריק והתעמתו עם כוחות משטרה במקום, עד שלבסוף הכוחות עזבו מבלי לעצור אותו. החרדים תועדו אפילו בתוך דירת המגורים של העריק, ולצידם כוחות משטרה גדולים. בהמשך העריק יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.
החרדים הוזעקו לבניין במודיעין בלילה על-ידי מוקד "צבע שחור" של הפלג הירושלמי, המסייע למשתמטים חרדים להימנע מגיוס. מהמשטרה נמסר זמן מה לאחר הגעת המתפרעים כי "כוחות משטרה רבים פועלים במקום לחילוץ החיילים ולהשבת הסדר הציבורי".
בתום האירוע התפארו במוקד צבע שחור כי "לאחר תמיכת ההמונים ובזכות הציבור הקדוש המשטרה עזבה את בית בן הישיבה. ריקודים סוערים במקום".
אנשי הפלג הירושלמי פתחו בשנה שעברה את מוקד "צבע שחור" עם תחילת מבצע האכיפה בצה"ל נגד חייבי גיוס שלא התייצבו לשירות. המוקד כאמור מסייע לעריקים ומנסה למנוע את מעצרם. פעילי המחאה המשתייכים לקבוצה החרדית הקיצונית מפיצים את מספר הטלפון של המוקד בריכוזים החרדיים, והסבירו: "אנחנו מונעים מעצר, מי שיבואו לעצור אותו יקפיץ את המוקד, נשלח אליו מפגינים. כשבאים מפגינים הצבא הולך".
יו״ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר אמר בתגובה למהומות: "מקומם של פראי האדם האלה - מאחורי סורג ובריח. ללא קשר לכך שמעצרים לא מועילים למאמצי גיוס החרדים - דרעי, אשר וגולדקנופף חייבים לגנות את ההתפרעות האלימה כנגד חיילי צה״ל, והעבריינות המשתוללת ברחובות. אנחנו החרדים הנפגעים המיידיים מחבורת האלימים המטורללת הזו".
צה"ל כמעט ולא יוצא למבצעי מעצרים יזומים, ונראה שגם כשכן - כמו הלילה - הם מסתיימים בכישלון. לעת עתה, כמעט כל עשרות הכלואים כיום הם חסידי ברסלב שנעצרו בנתב"ג או במעברי גבול אחרים אחרי ששבו בין היתר מקבר רבי נחמן באומן. מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם.
הצבא נמנע ממעצרי עריקים אף שבג"ץ הורה לצה"ל לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. גורמים בצבא נימקו את הפסקת הפעילות בין היתר בשל היעדר שיתוף פעולה מצד המשטרה, שבלעדיה חיילי המשטרה הצבאית לא יכולים לפעול במרחב אזרחי. ממשטרת ישראל נמסר מנגד על הטענות הללו כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה של המשטרה הצבאית וכל שאלה בעניין מימושה יש להפנות אליהם".
בשבוע שעבר התקיימה תהלוכה של אלפי חרדים למען עריקים שנעצרו. לאורך התהלוכה נשאו המפגינים שלטים נגד צה"ל, שבהם כונה בין השאר "צבא האויב". בקואליציה סירבו להתייחס להאשמות הקשות נגד הצבא ושותקים עד היום.
מפגן התמיכה התקיים בצומת הרחובות בר אילן וברנדייס בירושלים, תוך שהמשטרה סגרה לתנועה את כל הכבישים באזור. העריקים הגיעו למקום באוטובוס והתקבלו בהתלהבות רבה. בסיום הצעדה התכנסו ההמונים בכיכר השבת, שם ראש ישיבת פורת יוסף, הרב יהודה צדקה, חילק לעריקים מעטפות ובתוכן 1,000 שקל לכל אחד. לפי המארגנים, מקור הכספים הוא בתרומות מחו"ל.