מאות חרדים התפרעו הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין עקב ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור עריק. במהלך ההתפרעות פרצו החרדים לבניין שבו גר העריק והתעמתו עם כוחות משטרה במקום, עד שלבסוף הכוחות עזבו מבלי לעצור אותו. החרדים תועדו אפילו בתוך דירת המגורים של העריק, ולצידם כוחות משטרה גדולים.

בהמשך העריק יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.