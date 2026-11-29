יו"ר ישר אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישה ביניהם כי הוא מחויב לגוש השינוי - והליכוד יכול להצטרף לממשלה בראשותו לפי קווי היסוד. המשמעות היא שככל הנראה לא תתקיים בין השניים פגישה נוספת, וכי לאור חילוקי הדעות בין הצדדים צוותי המו"מ לא ייפגשו - והמגעים תמו לעת עתה. שבירת הכלים מול הליכוד לא תואמה עם יו"ר ביחד נפתלי בנט, שדחף למגעים.
איזנקוט נועד הבוקר בקריה עם נתניהו והשר לשעבר רון דרמר במשך שעתיים, כחלק מהמגעים להקמת ממשלת אחדות. הפגישה נפתחה בעדכון ביטחוני, ורק שעתיים אחרי סיומה פורסמה הודעה משותפת של ישר והליכוד, שלפיה השיחה "התקיימה באווירה עניינית, בניסיון של שני הצדדים לגשר על הפערים הגדולים הקיימים".
נתניהו אמר אתמול בערב כי הוא מוכן לממשלת אחדות שבה הוא יכהן כראש ממשלה חליפי ושני ברוטציה, "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו". אלא שבמהלך הפגישה, היה צפוי להניח על השולחן בקשה שלפיה רק אחרי "אירוע ביטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודחו על הסף.
עוד לפני ההודעה שפרסמו השניים, ביקש יו"ר סיעת ישר, חבר הכנסת רועי פולקמן, מראשי סיעות גוש השינוי כי עד יום שני הבא - "בשל היערכות מיוחדת" - יוודאו שאף אחד מהח"כים לא מבקש קיזוזים בהצבעות ממחנה נתניהו, ולא נעדר מהמליאה.
"אני מבקש לוודא שאין קיזוזים ואין נסיעות לחו"ל עד יום שני הבא כולל", כתב פולקמן. "אנחנו בהיערכות מיוחדת בשבוע הקרוב". המטרה במכתב היא לשמור על האפשרות של איזנקוט להכריז עוד השבוע בפני הנשיא: "עלה בידי", כלומר, שהצליח להרכיב ממשלה - ולהביא אותה להצבעה בכנסת עד יום שני הבא.
העימות הפנימי
אך גם כעת בתוך הגוש עדיין לא מסכימים על הדרך להקמת ממשלה. יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם בצהריים ציוץ פומבי נגד יו"ר ביחד בנט - שקידם כאמור את המשא ומתן עם נתניהו לטובת ממשלת אחדות. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".
יש לציין כי באותם ימים, ערב הקמת ממשלת השינוי, גוש נתניהו - שבו נכלל אז גם בנט - כלל 59 מנדטים בלבד. יו"ר ביחד טען כי הוא הסכים להצטרף לממשלה בראשות נתניהו, בתמיכה מבחוץ של רע"מ ומנסור עבאס, גם ללא הסכם רוטציה - אלא שהסירוב של בצלאל סמוטריץ' סיכל את הקמתה. כך, ממילא לא היה לנתניהו רוב אז, ולכן, הבטחתו לבנט לא הייתה רלוונטית.
הציוץ של ליברמן חושף כאמור את המחלוקת מאחורי הקלעים בין ראשי גוש השינוי, בעוד שיו"ר ישראל ביתנו דוחף לממשלה בתמיכת החרדים - ובנט חותר לממשלת אחדות שבה איזנקוט יכהן ראשון ברוטציה כראש ממשלה.
מי שכן תומך במהלך האחרון של איזנקוט הוא יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שמיד אחרי פרסומה מסר: "גדי, הציבור הישראלי מאחוריך. זה הזמן להקים ממשלת שינוי אמיתית ללא אחראים על מחדל ה-7.10".
במקביל, היום חלה התקדמות במשא ומתן בין סיעות ישר לביחד לחתימה על הסכם קואליציוני, כשלפי סביבת בנט הוא ואנשי לפיד פועלים בתיאום מלא. עם זאת, בנט יעמוד על כך שיראה מתווה גיוס טרם חתימת הסכם סופי.
ההכנות בשיאן
הודעת נתניהו אתמול התפרסמה בשיא ההכנות של איזנקוט להקמת ממשלה - אחרי שיו"ר רע"מ מנסור עבאס הכריז על חמאס כארגון טרור, הצהרה שהייתה אמורה לסלול את הדרך לתמיכת כל חברי גוש השינוי בממשלה שתישען בין השאר על קולותיו.
בעוד רוב שחקני גוש נתניהו התייצבו מאחוריו אחרי הכרזתו אמש - מלבד יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שחושש שמפלגתו לא תהיה חלק מהקואליציה בתרחיש כזה - בגוש איזנקוט המצב כאמור מורכב יותר.
כך או כך, אם יכריז השבוע איזנקוט "עלה בידי", ייפתח בפניו חלון זמן של שבוע להציג הסכמים קואליציוניים בדרך להרכבת הממשלה. בגוש השינוי יש מי שמפעילים על איזנקוט לחץ כבד ללכת למסלול הזה כבר בתחילת השבוע כדי לצופף את השורות, לאחד בחזרה את הגוש ולהביא לפתרון מהיר יותר מול יהדות התורה.