כך או כך, אם יכריז השבוע איזנקוט "עלה בידי", ייפתח בפניו חלון זמן של שבוע להציג הסכמים קואליציוניים בדרך להרכבת הממשלה. בגוש השינוי יש מי שמפעילים על איזנקוט לחץ כבד ללכת למסלול הזה כבר בתחילת השבוע כדי לצופף את השורות, לאחד בחזרה את הגוש ולהביא לפתרון מהיר יותר מול יהדות התורה.