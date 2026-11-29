הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר ישר גדי איזנקוט, שהייתה אמורה להתקיים במלון דן אכדיה בהרצליה, עברה לבסיס הקריה בתל אביב. לפי הודעה שנמסרה מטעם איזנקוט, הפגישה "תיפתח בעדכון ביטחוני בשעה 10:00".
נתניהו, נזכיר, אמר אתמול בערב כי הוא מוכן לממשלת אחדות שבה הוא יכהן כראש ממשלה חליפי ושני ברוטציה, "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו". אלא שבמהלך הפגישה, הוא צפוי להניח על השולחן בקשה שלפיה רק אחרי "אירוע ביטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים על הסף.
בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו אתמול, הדגיש יו"ר ישר גם כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה. הוא טען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר לפני שבוע, עם "פשרות משמעותיות מצידנו", וחושד כי מטרתו של ראש הממשלה היא רק למרוח את הזמן כדי לסכל הקמת ממשלה חדשה.
בין הסוגיות המהותיות שהצדדים חלוקים לגביהן ניתן למנות את הדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, שנתניהו מסרב לה, וגם המחלוקות סביב המהפכה המשפטית. בנוסף, תפקיד ראש הממשלה החליפי בוטל בחוק בכנסת הקודמת, כך שיהיה צורך לחוקק אותו מחדש כדי לאשר את הצעת נתניהו.
הפיצול החרדי
בעקבות ההתפתחויות, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל. הבעיות המרכזיות שעלו מיד אחרי הודעת נתניהו נוגעות בראש ובראשונה ליהדות התורה. אמש התגלו הפערים הגדולים במפלגה הליטאית, ונתניהו עדיין עובד במרץ כדי לפצל אותה כך שלא כל אצבעות חברי הכנסת של המפלגה יעמדו לרשות איזנקוט בזמן ההצבעה על ממשלתו. פערים אלו באו לידי ביטוי במסרים שיצאו מתוך יהדות התורה.
ח"כ מאיר פרוש, שמזוהה עם הזרם הימני במפלגה, מסר: "אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו". ומנגד, בכיר ביהדות התורה מתח ביקורת על ראש הממשלה ואמר: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם איזנקוט, בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה".
הליכוד מצידו פרסם אמש הודעה רשמית ובה מסר לחרדים שלפיו במפלגה לא יוותרו על המפלגות החרדיות בממשלת האחדות.
איזנקוט יכריז "עלה בידי"?
הודעת נתניהו אתמול, יש לציין, התפרסמה בשיא ההכנות של איזנקוט להקמת ממשלה - אחרי שיו"ר רע"מ מנסור עבאס הכריז על חמאס כארגון טרור, הצהרה שהייתה אמורה לסלול את הדרך לתמיכת כל חברי גוש השינוי בממשלה שתישען בין השאר על קולותיו.
בעוד רוב שחקני גוש נתניהו התייצבו מאחוריו אחרי הכרזתו אמש - מלבד יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שחושש שמפלגתו לא תהיה חלק מהקואליציה בתרחיש כזה - בגוש איזנקוט המצב מורכב יותר. גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וגם יאיר לפיד מתנגדים לאפשרות האחדות. אמש, לפני הפגישה עם נתניהו, איזנקוט נפגש עם ליברמן במלון דן אכדיה.
יו"ר ביחד נפתלי בנט, בניגוד לשותפו לפיד, תומך במיצוי אופציית ממשלת האחדות ואף הוציא הודעה שהוא מברך על כך שנתניהו אפשר לאיזנקוט לכהן ראשון אבל הוסיף: "כבדהו, חשדהו ושוב חשדהו". מדובר בפיצול פומבי ראשון מאז הבחירות במפלגת ביחד, ובשתי עמדות מנוגדות שמחזיקים יושב הראש בנט ומספר 2 שלו לפיד, שגם הוציא הודעה חריפה נגד נתניהו מיד אחרי הודעת ראש הממשלה אתמול בערב. בהודעת לפיד נאמר בין היתר כי ההודעה של נתניהו היא "עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".
כך או כך, אם יכריז השבוע איזנקוט "עלה בידי", ייפתח בפניו חלון זמן של שבוע להציג הסכמים קואליציוניים בדרך להרכבת הממשלה. בגוש השינוי יש מי שמפעילים על איזנקוט לחץ כבד ללכת למסלול הזה כבר בתחילת השבוע כדי לצופף את השורות, לאחד בחזרה את הגוש ולהביא לפתרון מהיר יותר מול יהדות התורה.