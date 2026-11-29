בעקבות ההתפתחויות, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל. הבעיות המרכזיות שעלו מיד אחרי הודעת נתניהו נוגעות בראש ובראשונה

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