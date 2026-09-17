לפי התוצאות הסופיות הפער בין הגושים היה זעום במיוחד – ועומד על 50,359 קולות בלבד, מתוך יותר מ-6.8 מיליון. הסוציאל-דמוקרטים של אנדרסון אמנם איבדו 8 מושבים אך נותרו המפלגה הגדולה ביותר עם 99, ואחריהם מפלגת המתונים השמרנית של קריסטרסון עם 70 מושבים. "

השבדים הדמוקרטים