רצח בנגב: המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת חשד לאירוע ירי ביישוב תל שבע - במהלכו נפצע גבר שהובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. על פי המשטרה הרקע לרצח הוא סכסוך פלילי בין משפחות. מדובר ברצח ה-190 בחברה הערבית מתחילת השנה והשישי בתוך שלושה ימים.
עם קבלת הדיווח על הירי הוזעקו למקום שוטרי תחנת העיירות במחוז הדרומי, שפתחו בחקירת נסיבות האירוע והחלו באיסוף ממצאים וראיות בזירה. במקביל נפתחו סריקות נרחבות לאיתור חשודים במעורבות במעשה.
אתמול נרצח טארק בסול, תושב ריינה, לעיני רעייתו, בעת שהשניים שהו בתוך רכבם. האישה נפצעה באורח בינוני. בסול ורעייתו עמדו עם רכבם סמוך לעסק לשטיפת מכוניות ביישוב, כשלפתע הגיעו למקום החשודים ברכב ופתחו לעברו באש מטווח אפסי. אשתו שישבה כאמור לצידו, צעקה והתחננה בפניהם שיפסיקו, אך נפגעה גם היא מכדור בעת שניסתה למנוע את הרצח. מכרים סיפרו כי "המנוח ניהל מכון כושר והיה בעל הישגים ותארים בכמה תחרויות".
במקרה רצח אחר, שאירע לפני יומיים בעראבה, נרצח מערוף כנעאנה, בן 47, בעת שהיה בדרכו לעבודה. הוא נסע במכוניתו כשלפתע חסם את דרכו רכב אחר, וממנו נורו לעברו יריות. הוא יצא מהאוטו וניסה להימלט, אך החשודים רדפו אחריו וירו בו מטווח אפס עד שמת. אתמול התרחש רצח נוסף, זה של תמרה עמראן (21), שגופתה בותרה בדירה בעכו. המשטרה הפלסטינית עצרה תושב שכם בחשד לביצוע המעשה.
באותו היום נרצח גם מוחמד רזייל, בן 43, לאחר שנדרס במהלך קטטה בכפר קרע. הוא היה נשוי ואב לשלושה ילדים.
ביום שלישי נרצח בטייבה הצעיר עלאא מנסי ג'באלי, תושב העיר, שעבד בתחום הריצוף. על פי החשד הוא כלל לא היה היעד לירי, אך נפגע ממנו ונהרג במקום. מוחמד מנסי, אביו, שיתף: "בני היה אדם ישר ונרצח בדם קר. הוא לא היה מסוכסך עם איש. הוא עבד יומם ולילה כדי לסיים לבנות את ביתו, להתארס ולהתחתן, אך חזר אלינו ללא רוח חיים. תשאלו עליו את מי שתרצו ותשמעו עד כמה היה אהוב, אנושי, צנוע ואדם שאהב לעשות טוב".