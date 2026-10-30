רצח בנגב: המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת חשד לאירוע ירי ביישוב תל שבע - במהלכו נפצע גבר שהובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. על פי המשטרה הרקע לרצח הוא סכסוך פלילי בין משפחות. מדובר ברצח ה-190 בחברה הערבית מתחילת השנה והשישי בתוך שלושה ימים.

רצח בנגב: המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת חשד לאירוע ירי ביישוב תל שבע - במהלכו נפצע גבר שהובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. על פי המשטרה הרקע לרצח הוא סכסוך פלילי בין משפחות. מדובר ברצח ה-190 בחברה הערבית מתחילת השנה והשישי בתוך שלושה ימים.

רצח בנגב: המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת חשד לאירוע ירי ביישוב תל שבע - במהלכו נפצע גבר שהובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. על פי המשטרה הרקע לרצח הוא סכסוך פלילי בין משפחות. מדובר ברצח ה-190 בחברה הערבית מתחילת השנה והשישי בתוך שלושה ימים.

תושב ריינה, לעיני רעייתו, בעת שהשניים שהו בתוך רכבם. האישה נפצעה באורח בינוני. בסול ורעייתו עמדו עם רכבם סמוך לעסק לשטיפת מכוניות ביישוב, כשלפתע הגיעו למקום החשודים ברכב ופתחו לעברו באש מטווח אפסי. אשתו שישבה כאמור לצידו, צעקה והתחננה בפניהם שיפסיקו, אך נפגעה גם היא מכדור בעת שניסתה למנוע את הרצח. מכרים סיפרו כי "המנוח ניהל מכון כושר והיה בעל הישגים ותארים בכמה תחרויות".

תושב ריינה, לעיני רעייתו, בעת שהשניים שהו בתוך רכבם. האישה נפצעה באורח בינוני. בסול ורעייתו עמדו עם רכבם סמוך לעסק לשטיפת מכוניות ביישוב, כשלפתע הגיעו למקום החשודים ברכב ופתחו לעברו באש מטווח אפסי. אשתו שישבה כאמור לצידו, צעקה והתחננה בפניהם שיפסיקו, אך נפגעה גם היא מכדור בעת שניסתה למנוע את הרצח. מכרים סיפרו כי "המנוח ניהל מכון כושר והיה בעל הישגים ותארים בכמה תחרויות".

אתמול נרצח טארק בסול, תושב ריינה, לעיני רעייתו, בעת שהשניים שהו בתוך רכבם. האישה נפצעה באורח בינוני. בסול ורעייתו עמדו עם רכבם סמוך לעסק לשטיפת מכוניות ביישוב, כשלפתע הגיעו למקום החשודים ברכב ופתחו לעברו באש מטווח אפסי. אשתו שישבה כאמור לצידו, צעקה והתחננה בפניהם שיפסיקו, אך נפגעה גם היא מכדור בעת שניסתה למנוע את הרצח. מכרים סיפרו כי "המנוח ניהל מכון כושר והיה בעל הישגים ותארים בכמה תחרויות".

, בן 47, בעת שהיה בדרכו לעבודה. הוא נסע במכוניתו כשלפתע חסם את דרכו רכב אחר, וממנו נורו לעברו יריות. הוא יצא מהאוטו וניסה להימלט, אך החשודים רדפו אחריו וירו בו מטווח אפס עד שמת. אתמול התרחש רצח נוסף, זה של

, בן 47, בעת שהיה בדרכו לעבודה. הוא נסע במכוניתו כשלפתע חסם את דרכו רכב אחר, וממנו נורו לעברו יריות. הוא יצא מהאוטו וניסה להימלט, אך החשודים רדפו אחריו וירו בו מטווח אפס עד שמת. אתמול התרחש רצח נוסף, זה של