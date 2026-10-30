המשטרה הפלסטינית עצרה תושב שכם בחשד שרצח וביתר את גופתה של תמרה עמראן, צעירה בת 21, אתמול (חמישי) בעכו. על פי מקור רפואי, החשוד רצח אותה וביתר את גופתה, ולאחר מכן נמלט מהזירה. כשהגיע לשכם התקשר למשטרה ודיווח כי רצח צעירה. בהמשך, כאמור, נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית.
צעירה המכירה את פרטי הנרצחת סיפרה: "הרוצח הוא ארוסה של הקורבן. הוא רצח אותה לאחר שגילתה כי הוא מתנהל באופן לא תקין עם כספה. אין שום קשר בין הרצח לבין מה שמכונה 'רצח על רקע כבוד המשפחה'".
גורמים רפואיים מסרו: "זירת הרצח הייתה מחרידה וכואבת. באופן חריג, חלקים מאיברי גופה של הקורבן נעלמו, ולכן הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר כשהיא אינה שלמה". לדבריהם, "בשל האכזריות הקשה שבה בוצע הרצח, לא ניתן היה לזהות את כלי הרצח ולא ניתן לקבוע אם מדובר בסכין, בגרזן או במסור. מראה הזירה היה קשה במיוחד".