המשטרה הפלסטינית עצרה תושב שכם בחשד שרצח וביתר את גופתה של תמרה עמראן, צעירה בת 21, אתמול (חמישי) בעכו. על פי מקור רפואי, החשוד רצח אותה וביתר את גופתה, ולאחר מכן נמלט מהזירה. כשהגיע לשכם התקשר למשטרה ודיווח כי רצח צעירה. בהמשך, כאמור, נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית.

המשטרה הפלסטינית עצרה תושב שכם בחשד שרצח וביתר את גופתה של תמרה עמראן, צעירה בת 21, אתמול (חמישי) בעכו. על פי מקור רפואי, החשוד רצח אותה וביתר את גופתה, ולאחר מכן נמלט מהזירה. כשהגיע לשכם התקשר למשטרה ודיווח כי רצח צעירה. בהמשך, כאמור, נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית.

המשטרה הפלסטינית עצרה תושב שכם בחשד שרצח וביתר את גופתה של תמרה עמראן, צעירה בת 21, אתמול (חמישי) בעכו. על פי מקור רפואי, החשוד רצח אותה וביתר את גופתה, ולאחר מכן נמלט מהזירה. כשהגיע לשכם התקשר למשטרה ודיווח כי רצח צעירה. בהמשך, כאמור, נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית.