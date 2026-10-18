קו ההגנה של ינון מגל בעניין דבריו המחרידים , לפיו גדי איזנקוט הוא קוף מרוקאי, הוא שהוא לא התכוון חלילה לכך שהרמטכ"ל לשעבר הוא באמת קוף מזרחי מכוער, אלא שהוא התכוון לקוף, במובן שבו משתמשים בארגוני הפשיעה, כלומר איש קש, בובה, שאחרים מפעילים אותה. לפי ההסבר הזה, איזנקוט, המועמד המוביל בסקרים, הרמטכ"ל לשעבר, אב שכול, אדם מוערך על ידי רוב הישראלים, אינו אלא בובה מרוקאית חסרת ערך כשלעצמה, שהאשכנזים מפעילים, מושכים בחוטים.

ינון מגל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מצחיק. באמת ינון מגל חושב שההסבר הזה פחות גזעני מהראשון? שלהגיד על מנהיג ערכי, שעשה רבות למען ביטחון ישראל, שהוא רק בובה מרוקאית על חוט, כלי בידי האשכנזים, זה פחות נורא? שלהפוך את המנהיג הכי מרשים שנולד פה בשנים האחרונות, מרוקאי שגדל בפריפריה והגיע לעמדת הנהגה בזכות ולא בחסד, לקוף שמופעל מרחוק על ידי פושעים, זה לא גזענות? עד כדי כך ינון מגל עיוור?

הגזענות של ינון מגל, ששוללת ממזרחים מסוגלות לעמדה עצמאית, היא הגזענות השולטת בשנים האחרונות בשיח הביביסטי. כל מזרחי שמאלני חוטף ממנה מנות גדושות. אני יודע זאת מעצמי, כמזרחי שמביע עמדות שמאליות ואנטי ביביסטיות. אם אני כותב את דעתי על נתניהו, מייד אני מותקף שאני עבד של האשכנזים, שאני הדוד תום שהתמסר לאדוניו האכזריים, ושכמוהו אני בוגד במוצאי השחור.

בעיניים הגזעניות של הביביסטים, לא יכול להיות שלאדם כמוני - שנולד לאבא ואמא מזרחים - תהיה דעה משל עצמי, שהיא איננה תמיכה מוחלטת במנהיג הנערץ. אם אתה מזרחי ואתה חושב שראש הממשלה הוא אסון לישראל, סכנה אמיתית - זו לא יכולה להיות דעה מקורית אותנטית שלך, זו דעה ששתלו במוחך האשכנזים, כשהפכו אותך למשתכנז. אין מה לשמוע לך, כי אתה רק מדקלם. אתה קוף.

אם אני כותב את דעתי על נתניהו, מייד אני מותקף שאני עבד של האשכנזים, שאני הדוד תום שהתמסר לאדוניו האכזריים, ושכמוהו אני בוגד במוצאי השחור. בעיניים הגזעניות של הביביסטים, לא יכול להיות שלאדם כמוני שנולד לאבא ואמא מזרחים, תהיה דעה משל עצמי, שהיא איננה תמיכה מוחלטת במנהיג הנערץ

כמזרחי, נתקלתי כל חיי בגזענות, אבל בעבר היא הייתה מהוססת, רכה, לא תמיד אפשר היה בכלל להבחין בה. היא דמתה במידה רבה להטרדה מינית. עומדת אישה באוטובוס צפוף, גבר נצמד אליה, היא לא בטוחה שהוא נצמד לגופה מתוך כוונה מינית, או שפשוט צפוף ברכב, ואין לו ברירה אלא להיצמד אליה. זה לא הופך את המצב לפחות מגעיל, כי היא חווה הטרדה מינית, והיא די בטוחה בליבה שזה לא בגלל הצפיפות, אבל בשל הספק, היא לא יכולה להגיד כלום. הגזענות הזאת, שהייתה פעם נחלת רבים בחברה הישראלית, הייתה מסרסת כי היא לא אפשרה למחות.

לא עוד. בשנים האחרונות התפתחה הגזענות הביביסטית, והיא בוטה ומכוערת. כאן כבר אין ספק. אין מה לפרש, הכל מוטח ישר בפרצוף: אם אתה מדבר נגד ביבי, זה אומר שהאשכנזים שמפעילים אותך ומדברים מגרונך. אתה בובה שמדקלמת אותן מתוך רצון לשאת חן. אתה עבד. קוף. כמה פעמים קיללו אותו בקללות האלה בשנים האחרונות.

צילום: נועה גרייבסקי

הגזענות הביביסטית לא מוכנה לקבל את המזרחי כאדם תבוני חכם שיכול להחליט בעצמו. היא עד כדי כך מזלזלת במזרחים, לא מאמינה בכוחם להנהיג, שהיא בחרה במיליונר אשכנזי מקיסריה, לפי הדיווחים בתקשורת גם גזען, להיות המנהיג שלה. כאשר אתה שואל ביביסטים איך זה? הם יענו: זכותם של המזרחים לבחור להם מנהיג אשכנזי.

בוודאי שזו זכותם, אבל איך יכול להיות שזו הבחירה של מחנה שעושה שימוש כל כך עמוק, ולטעמי ציני, בפער החברתי עדתי? אחת הדרכים המשעשעות של תומכי ביבי לפתור את האבסורד היא בכך שהם מכריזים לא פעם: ביבי הוא מרוקאי.