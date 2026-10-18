אמירתו של מגיש ערוץ 14 נגד גדי איזנקוט מעוררת מחאה גם בקרב חברי הליכוד. דוד אלבז, חבר בית הדין של הליכוד, קרא לינון מגל לחזור בו ולהתנצל "על האמירה האומללה, 'שמו קוף מרוקאי מזרחי'". פעיל הליכוד רמי בן יהודה בחר דווקא לשתף ברשת X סרטון AI של איזנקוט מוצג כקוף.

איזנקוט על אמירת מגל





בפוסט שפרסם ברשת X ציין אלבז שאיזנקוט הוא אב שכול, רמטכ"ל ומרוקאי. "מר גדי איזנקוט, כמרוקאי וליכודניק אני מבקש ממך סליחה על האמירה האומללה", הוסיף. "ינון מגל תתנצל ותבקש סליחה, מייד! זה עוד עלול לגרום לנו להפסד בבחירות! אתה לא דודו טופז".

איזנקוט עצמו התייחס לאמירתו של מגל והפנה אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "מה שמטריד זה לא אותו אדם בזוי ינון מגל, אני לא מצפה ממנו לכלום. הקול קול ינון והידיים ידי נתניהו. זו תרבות של שקר שסע ופחד ואני יכול להצטער על כך", אמר בכנס "ועידת העוטף" - והוסיף: "הוריי עלו ממרוקו בראשית המדינה. נולדתי בטבריה, גדלתי באילת, התגייסתי והגעתי לתפקיד הרמטכ"ל. אף אחד לא שאל אותי על המוצא שלי וזה מסר לכל ילד וילדה בישראל".

מספר 2 ברשימת ישר!, ראש שב"כ לשעבר יורם כהן, תקף את דבריו של מגל. "אני בן למשפחה ספרדית, גדלתי בדרום תל אביב ואני גאה בשורשים שלי ובערכים שעליהם התחנכתי", כתב ברשת X. "שמעתי את דבריו של ינון מגל, שכינה את גדי איזנקוט 'קוף מרוקאי' שמופעל בידי אשכנזים. מאחורי האמירה הזו מסתתרת תפיסה גזענית ומקוממת: שמזרחי הוא בובה על חוט, שאחרים מושכים בחוטיה. זו התנשאות עדתית מהסוג המכוער והשפל ביותר. נתניהו מסתיר את המזרחים אצלו, מקווה שעוד תשעה ימים נפטר מהתרבות הזו".

גלריה "תופעה שמכוונת כלפי מצביעי ליכוד". ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )

כהן ביקר את חברי הקואליציה: "חמורה לא פחות היא שתיקת בכירי הליכוד וש״ס. מפלגת שלטון בישראל אינה יכולה לעבור לסדר היום על אמירה גזענית בניסיון מכוון להשפיל אדם על רקע מוצאו, השתיקה הזו מעוררת שאלות קשות על נכונותה להתייצב נגד שיח כזה, גם כשהוא מגיע מתוך המחנה הפוליטי שלה. מזרחיות היא זהות, מורשת ותרבות. היא לא כלי להסתה ולביזוי".

13 שעות לקח לראש הממשלה נתניהו לגנות את הדברים של ינון מגל. בריאיון שנתן ברדיו צפון, אמר נתניהו כי "זו אמירה מאוד לא ראויה. אני מגנה אותה". אך מייד לאחר מכן קרא ליו"ר ישר! "לגנות את כל האמירות של גלי אלבין ואחרים על כך שהליכודניקים שימפנזות ובבונים - זה לא ראוי וזה לא ראוי".

נתניהו טען כי אין קווים אדומים בשיח העדתי: "צריך להיות, אבל זה לא קיים. יום יום מאשימים אותי ומכנים אותי בוגד. אני כל יום שומע את ההתנשאות, הפטרוניות והבוז שרוחשים למצביעי הליכוד ומכנים אותם קופים, בבונים ושימפנזות", המשיך ראש הממשלה. "הלוואי שזו הייתה תופעה חד פעמית, היא יומיומית וכמעט כולה מכוונת כלפי מצביעי הליכוד".

ינון מגל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

כאמור, במהלך דיון בתוכנית הפטריוטים אמש אמר מגל: "אתה מתבשם בזה שהוא מזרחי? שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס (רונן מנליס) מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף".

לדברי מגל, שפנה לעמיחי אתאלי, "שמו לך מזרחי-מרוקאי, ואתה (אומר) 'אבל שמו לך ראש ממשלה מרוקאי, הינה, מה אתה צריך יותר'. נו באמת. כאילו אנחנו לא רואים את המציאות. זה בגדי המלך החדשים".

בישר! תקפו את ההתבטאות של מגל ומתחו ביקורת על ראש הממשלה ומפלגתו שטרם גינו את הדברים: "זו בדיוק תרבות הרעל והשקר שהתפתחה בסביבת נתניהו - תרבות שבוחרת בשסע, בביזוי, בשקר ובפילוג". המפלגה פרסמה סרטון תגובה, בו נראים חברי הרשימה אומרים "אני קוף גאה".

יותר מ-12 שעות חלפו מאז ההתבטאות הגזענית של ינון מגל - וטרם פורסם גינוי לדברים מטעם נתניהו והליכוד. ראש השב״כ לשעבר יורם כהן: ״גאה להיות יהודי, מזרחי, ישראלי ולא גזען״. ענבר הרוש גיטי: ״אם גדי איזנקוט קוף בשבילך, כך גם כל המזרחיים בישראל. תתבייש לך״. מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מפרסמת הבוקר סרטון תגובה משותף של חברי הנבחרת, בעקבות דבריו של ינון מגל בערוץ 14, שבהם כינה את יו״ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט ״קוף״ וטען כי ״אשכנזים אליטיסטים״ מנהלים אותו. יותר מ־12 שעות חלפו מאז ההתבטאות - והציבור עדיין ממתין לגינוי ברור מראש הממשלה בנימין נתניהו, מהליכוד ומערוץ 14. זו בדיוק תרבות הרעל והשקר שהתפתחה בסביבת נתניהו - תרבות שבוחרת בשסע, בביזוי, בשקר ובפילוג. מול התרבות הזו - עומדת נבחרת ישר! שמגיעה מחלקים שונים ומגוונים של החברה הישראלית, וגאה בכך. גדי איזנקוט יוביל ממשלה שתראה את כל אזרחי ישראל, תאחד ביניהם, תחזיר את האחריות והממלכתיות ותעלה את ישראל על דרך הישר!. הפעם איזנקוט. — ישר! עם איזנקוט. (@yashar_eisenkot) October 18, 2026

גם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן הצטרף לביקורת על מגל. הוא פרסם בחשבון ה-X שלו כי "ינון מגל, השופר הראשי של נתניהו, קורא לאיזנקוט 'קוף מרוקאי'. זיו אגמון, הדובר של נתניהו, קרא למרוקאים 'בבונים'. כשהדובר והשופר מדברים באותה שפה גזענית, ברור מהי רוח הדברים בלשכת ראש הממשלה. ב-27 באוקטובר מכריעים: זה או אנחנו או הגזענים".

רק לפני כשבועיים קרא מגל לשורדי שבי ומשפחות שכולות "האנשים הכי שפלים בישראל". הדברים נאמרו במהלך תוכניתו ברדיו 103FM לצד העיתונאי בן כספית, בביקורת על כל מי שחתום על כתיבת הספר "בנימין נתניהו מר הפקרה – מורשתו של נוטש החטופים".

בדברי הפתיחה אמר מגל: "כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר 'מר הפקרה', אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק 'מחל' לנתניהו בקלפי בבחירות. מְחַל, מְחַל לנו, מְחַל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'. וכל מי שהשתתף, תשלשלו את הפתק 'מחל', מְחַל לנו ביום הבחירות".