נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכנן לזמן לבית הנשיא כבר ביום רביעי הקרוב את נציגי הסיעות השונות בכנסת החדשה, עוד לפני השבעתה - כדי להתחיל במרוץ להרכבת הממשלה. הרצוג צפוי לשמוע מכל סיעה על מי היא ממליצה להרכבת הממשלה, אבל בניגוד לבחירות הקודמות, הפעם אין ממשלה ברורה באופק.

גלריה ההתייעצויות יתחילו השבוע. הנשיא הרצוג מצביע בבחירות ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

הרצוג עצמו קרא לנציגי הסיעות להגיע בראש פתוח לקראת ההתייעצויות אצלו , בעיקר מפני שלאף גוש - כפי שהוא מציג את עצמו - אין רוב של 61 ח"כים. במצעד ההמלצות ייתכנו הפתעות, כולל תמיכה של המפלגות הערביות באיזנקוט, כדי להחליף את ממשלת נתניהו שהייתה אחת הסיבות ליציאה הנרחבת של החברה הערבית להצביע.

על פי התוצאות בבחירות, נזכיר, גוש נתניהו עומד על 53 מנדטים; גוש איזנקוט על 48 - והמפלגות הערביות על 19. אז על מי צפויה להמליץ כל מפלגה, ומי עדיין לא החליטה? זו הרשימה:

הליכוד

המפלגה הגדולה בכנסת הקרובה היא הליכוד של בנימין נתניהו. 27 מנדטים יהיו לה, והיא צפויה להמליץ כמובן על היו"ר נתניהו, שהרכיב את הממשלה האחרונה.

ההמלצה: נתניהו

נתניהו וחברי הליכוד חוגגים לאחר הבחירות ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ישר!

גם כאן לא צפויים שינויים. יו"ר המפלגה הגדולה בגוש השינוי (21 מנדטים) גדי איזנקוט כבר הכריז שבכוונתו להקים ממשלה שתחליף את זו של בנימין נתניהו. בימים האחרונים פגש את ראשי מפלגות הגוש למעט אביגדור ליברמן, כנראה גם כדי לחזק את ההמלצה עליו.

ההמלצה: איזנקוט

ביחד

היו"ר, נפתלי בנט, ומספר 2 במפלגה, יאיר לפיד, נפגשו עם איזנקוט בימים שאחרי הבחירות, והמפלגה השלישית בגודלה בכנסת - עם 12 מנדטים, צפויה להישאר גם היא עם גוש השינוי.

ההמלצה: איזנקוט

הרשימה המשותפת

הרשימה שלה 11 מנדטים פרסמה הודעה רשמית על נכונות לשיתוף פעולה פוליטי להקמת ממשלה אלטרנטיבית, והבהירה שתפעל לסיום שלטון נתניהו. גם אמש אמר אחמד טיבי כי המפלגה מוכנה להמליץ על גדי איזנקוט וגם לתמוך במהלך להחלפת יו"ר הכנסת. המפלגה עוד לא הצהירה באופן רשמי מה תעשה, אבל ככל הנראה תתמוך ביו"ר ישר! אצל הנשיא.

ההמלצה המסתמנת: איזנקוט

בנט ואיזנקוט בפגישה, לאחר קבלת תוצאות הבחירות

רע"מ

מנסור עבאס, שמפלגתו זכתה בשמונה מנדטים בכנסת החדשה, צפוי גם הוא להמליץ על גדי איזנקוט. עבאס גם לא שלל כניסה לממשלה או תמיכה בה מבחוץ, אולם לא ברור אם חברי גוש איזנקוט יסכימו לכך, ובמיוחד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

ההמלצה המסתמנת: איזנקוט

הדמוקרטים

יאיר גולן, היו"ר, הוא הקול הנחרץ ביותר בגוש איזנקוט בעד הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות. גולן, שלמפלגתו שמונה מנדטים, קבע בימים האחרונים כי לגוש השינוי יש רוב של 67 מול 63, וכי יש הזדמנות להקים ממשלת שינוי בשותפות עם אזרחי ישראל הערבים. הוא פגש בימים האחרונים את איזנקוט, לפיד ועבאס.

ההמלצה: איזנקוט

ישראל ביתנו

סימן השאלה נכון לעכשיו הוא אביגדור ליברמן, שלמפלגתו שבעה מנדטים. יו"ר ישראל ביתנו עדיין לא הצהיר בפומבי אם בכוונתו להמליץ על איזנקוט לראשות הממשלה. הוא שב והבהיר שאין בכוונתו לחבור לנתניהו, אבל גם אמר שהוא לא מתכוון להיות בממשלה עם המפלגות הערביות - או להישען עליהן. לפני הבחירות אף נשמעו קולות מצד אנשי מפלגתו לפיהם ייתכן שישראל ביתנו תמליץ על ליברמן עצמו.

ההמלצה: לא ברור כרגע, אבל היתכנות לאיזנקוט

ימליץ על איזנקוט? ליברמן ( צילום: עוז מועלם )

עוצמה יהודית

לאורך כל מערכת הבחירות תקף איתמר בן גביר, יו"ר המפלגה, את בנימין נתניהו וטען כי הוא מתכנן להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט בלעדיו. גם כעת נשמעת האפשרות הזו באוויר, אבל בן גביר, ששוחח עם נתניהו אחרי התוצאות, הפך בשנים האחרונות לשותף טבעי של נתניהו לגוש - ולכן גם צפוי להמליץ על יו"ר הליכוד להרכבת הממשלה ולצרף למצעד ההמלצות על נתניהו שבעה מנדטים.

ההמלצה: נתניהו

יהדות התורה

סימן שאלה גדול נוסף לקראת מצעד הממליצים בבית הנשיא היא המפלגה החרדית-ליטאית שלה שבעה מנדטים. היו"ר יעקב אשר, שהחליף את משה גפני, הגיע אתמול יחד עם חברי המפלגה לבתי המנהיגים הרוחניים. הם קיבלו את ברכתם, אבל התעלמו - אולי במכוון - מהפיל שבחדר: האם יצטרפו לממשלה כלשהי. ביהדות התורה, דורשים קודם כל חוק שיסדיר פטור מגיוס, ולא התחייבו להמליץ על אף מועמד.

ההמלצה: לא ברור, אם בכלל

ש"ס

מפלגתו של אריה דרעי שצנחה מ-11 מנדטים לשישה אמנם פרשה מהקואליציה ומהממשלה לפני חודשים ארוכים בעקבות הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, אבל עדיין תומכת בבנימין נתניהו ורואה בעצמה חלק מהגוש שלו.

ההמלצה: נתניהו

סימן שאלה גדול. יו"ר יהדות התורה יעקב אשר בקלפי ( צילום: טל שחר )

הציונות הדתית

יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ', ומספר 2 שלו ברשימה יו"ר זהות משה פייגלין, רואים עצמם חלק בלתי נפרד מגוש נתניהו. סמוטריץ' שפגש את יו"ר הליכוד לתיאום מהלכים לא צפוי לשנות את ההמלצות מהעבר.

ההמלצה: נתניהו

מחשבים מספרים

הנשיא הרצוג צפוי להתחיל בסבב ההתייעצויות ביום רביעי, ולפי ההערכות זה צפוי להימשך גם ביום חמישי ואולי לגלוש לשישי. על פי החוק, יש לו שבעה ימים לקיום ההתייעצויות, לקבלת החלטה ולהטלת המנדט - כלומר עד 11 בנובמבר. ייתכן שהוא יעשה זאת עוד לפני שימלאו שבעה הימים.

הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.

על פי החישוב הנוכחי, מדובר ב גדי איזנקוט . גם אם אין לו 67 המלצות - במקרה שישראל ביתנו תחליט בסופו של דבר לא להמליץ עליו - הוא צפוי לזכות ב-60 המלצות. לנתניהו צפויות 46 המלצות, ובין הכיסאות צפויה להישאר יהדות התורה.

ומה יקרה אז?

למי שיקבל את המנדט ראשון יש 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה ב-14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: הראשונה, להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.