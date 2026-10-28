נשיא המדינה יצחק הרצוג חוזר על דבריו בוועידת "האנשים של המדינה" , הפעם אחרי תוצאות הבחירות - שלא נותנות רוב לאף אחד מהגושים. "צריך להבין דבר אחד, ואמרתי את זה כבר לפני הבחירות, צריך לעשות הכול, בוודאי אחרי אתמול, כדי לא לחזור על בחירות נוספות. אז אני מצפה מכל מי שיגיע לכאן, לבוא לכאן עם ראש פתוח", אמר הנשיא היום (רביעי).

הרצוג: "לבוא עם ראש פתוח" ( צילום: דוברות בית הנשיא )





לדבריו, "יום הבחירות אתמול היה מרשים מאוד, ולראשונה מזה עשרות שנים, היה אחוז הצבעה עצום. זאת תעודת כבוד לחברה הישראלית. זה מאוד מרשים. אותי זה מאוד שימח, זה מראה כמה הרצון לדמוקרטיה בישראל הוא משמעותי. אני אקבל את התוצאות הרשמיות בשבוע הבא מהשופט סולברג. לאחר מכן אני אחל כאן בהליך של ההתייעצויות, אשמע כל סיעה וסיעה, נשאל שאלות ונקיים דיונים".

לפי התוצאות העדכניות , לאחר ספירת 93% מהקלפיות ולפני ספירת המעטפות הכפולות, גוש נתניהו זוכה ל-53 מנדטים, גוש איזנקוט ל-48 מנדטים והמפלגות הערביות ל-19. לנשיא המדינה תפקיד חשוב במיוחד - ובידיו ההחלטה למי להעניק ראשון את המנדט להרכבת הממשלה - בנימין נתניהו, גדי איזנקוט או אולי מועמד אחר. בסביבתו אמרו אמש שהוא מעדיף להמתין לתוצאות הרשמיות - שצפויות רק בעוד מספר ימים, ורק אז יחל לעסוק בזה, וכמובן יזמן את המפלגות לבית הנשיא.

יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא העליון השופט נעם סולברג, העריך אתמול בפני הרצוג כי ימסור לו את התוצאות הרשמיות רק ביום רביעי הבא, ואולם התוצאות אמורות להתפרסם כמה ימים קודם לכן. ההערכה בבית הנשיא היא שהרצוג יחל במגעים שקטים מרגע שיהיו תוצאות סופיות בשישי הקרוב. מצעד הסיעות לבית הנשיא יחל רק אחרי רביעי הבא - ואז הנשיא יטיל מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה. בבית הנשיא הבהירו: זה לא יהיה בהכרח ראש המפלגה הגדולה.

( צילום: חיים גולדברג/פלאש90, שלו שלום, ריאן פרויס )

על המועמד הראשון שיזומן לבית הנשיא יוטל המנדט למשך 28 ימים, עם אופציה להארכה לעוד 14 ימים. אם יותר מ-61 חברי כנסת ימליצו למשל על גדי איזנקוט, כולל הסיעות הערביות, הרצוג בסבירות גבוהה יטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה ראשון. במידה ולא יצליח, הוא יעביר את המנדט לנתניהו. במידה וגם נתניהו לא יצליח - הוא עשוי להתערב ולקדם הקמת ממשלת אחדות לאומית.

בריאיון לוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות" לפני כשבועיים, התייחס הרצוג למצב שבו לא תהיה הכרעה ברורה: "אני עושה הכול כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה. יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. אנחנו צריכים להבין שהאתגרים הלאומיים שלנו הם עצומים".

לדבריו, "אני מאמין שכולם יקבלו את תוצאות הבחירות. אני חושב שאזרחי ישראל ילכו להצביע, אני קורא לאזרחי ישראל כל הזמן ללכת להצביע ואני מזכיר לכולם - בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות זו הדרך לברר סוגיות, לקבל החלטות ולהבין שגם יום אחרי אנחנו ממשיכים ביחד. גם מי שלא נבחר וגם מי שמנצח, כולם צריכים להבין שהם שייכים לאותו עם, גם מי שנבחר צריך לדאוג למי שלא נבחר".

לוח הזמנים

4 בנובמבר: מועד אחרון לפרסום רשמי של תוצאות הבחירות - 8 ימים מיום הבחירות.

11 בנובמבר: מועד אחרון להטלת התפקיד להרכבת הממשלה - 7 ימים מיום פרסום התוצאות הסופיות. לאחר שהנשיא הטיל את המנדט, עליו להודיע על כך ליו"ר הכנסת.

9 בדצמבר: פקיעת המנדט הראשוני. התאריכים המדויקים תלויים במועד הטלת התפקיד ועשויים להיות מוקדמים יותר.

23 בדצמבר: הנשיא רשאי להאריך את תקופת המנדט בשבועיים לכל היותר, כך שלא תיארך יותר מ-42 יום.

26 בדצמבר: אם עברה התקופה שניתנה לח"כ ולא עלה בידו להרכיב ממשלה - לנשיא יש שתי אופציות, שעליו לנקוט באחת מהן תוך 3 ימים:

האחת, להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ אחר, ולו תהיה נתונה תקופה של 28 ימים שאותה לא ניתן להאריך. האפשרות השנייה - להודיע ליו"ר הכנסת שאינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה. הנשיא רשאי לחזור ולהתייעץ עם נציגי סיעות בכנסת לפני שייבחר באחת החלופות.

אם בחר הנשיא להודיע שאינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה, או שהטיל על ח"כ את הרכבת הממשלה בסיבוב השני ולא עלה בידו לעשות זאת, רשאים רוב הח"כים לבקש מהנשיא, בכתב, להטיל את התפקיד על ח"כ מסוים, שהסכים לכך בכתב, תוך 21 ימים. במקרה כזה אותו הח"כ יקבל את המנדט ל-14 ימים.