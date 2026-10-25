צעיר כבן 25 נורה היום (ראשון) למוות ביישוב יפיע שבגליל התחתון, ליד נצרת. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח ובסריקות לאיתור החשודים, הרקע פלילי.
הדיווח התקבל בשעה 12:16 במוקד 101 במרחב גלבוע. חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".
מתחילת שנת 2026 נרצחו 184 בני אדם בחברה הערבית. שלשום נרצח איברהים בושקאר בן ה-82 בביתו בשפרעם, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל.
לפי החשד, הרצח בוצע כנקמה בנכדו של הקשיש - בנו של הפצוע - שנעצר יום קודם לכן יחד עם שני חשודים נוספים בדרכם לבצע חיסול מטעם משפחת חרירי. ככל הנראה, היעד לחיסול היה קשור לרעולי הפנים - שגילו על התוכנית ורצחו בתגובה את בושקאר בשפרעם. לקשיש שנרצח חמישה בנים, שתי בנות וכ-20 נכדים.