הדיווח התקבל בשעה 12:16 במוקד 101 במרחב גלבוע. חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

הדיווח התקבל בשעה 12:16 במוקד 101 במרחב גלבוע. חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

הדיווח התקבל בשעה 12:16 במוקד 101 במרחב גלבוע. חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בן ה-82 בביתו בשפרעם, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל.

בן ה-82 בביתו בשפרעם, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל.