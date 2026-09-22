אחרי מחאות תושבי מג'ד אל-כרום והיישובים צורית וגילון נגד המאהל שהוקם בסמוך לשטחי היישוב הערבי על אדמות קק"ל, סייר הבוקר (שלישי) יו"ר החברה אייל אוסטרינסקי בשטח וקבע עובדות חדשות: המאהל חוזר במיקום מרוחק יותר, במקום "נערי הגבעות" מיהודה ושומרון - ישמרו במקום אנשי "השומר החדש" מהגליל ויינתן להם היתר להקים לא יותר משני מאהלים עבור עדר העיזים שיוכנסו לרעייה באזור ולצורך לינת השומרים ואחסנה.
לאחר שהצהיר בשבוע שעבר שאינו מתכוון להיכנע לאיומים ושיוודא כי נקודת המרעה שהוחכרה כדין לחקלאי מהאזור אכן תוקם, אמר אוסטרינסקי ל-ynet בעקבות הסיור: "נקים מחדש את נקודת המרעה שפורקה, עקב היותה קריטית למניעת שריפות יער ולשמירת הביטחון והבטיחות של כלל הציבור באזור, ערבים ויהודים כאחד".
הסערה סביב המאהל פרצה כשנערים הקימו אוהלים בשטחי קק"ל הסמוכים למג'ד אל-כרום, וחלקם פלשו לשטחים פרטיים. החשש שמדובר בניסיון להקים מאחז בלתי-חוקי פוליטי הוביל למתיחות והפגנות אזוריות. כעת, בקק"ל משנים טקטיקה ומצמצמים נוכחות כדי להוריד את גובה הסערה. "נעשה זאת במקום רחוק יותר מבתי הישוב מג'ד אל-כרום, על שטח של קק"ל במלואו, עם שני אוהלים ולא שלושה בגודל מותאם, עם התשתיות הבסיסיות הנדרשות בלבד ושלושה אנשי צוות במקום חמישה על-מנת לייצר הבחנה ברורה בין אירוע המרעה ההכרחי לכל מחשבה אחרת", פירט אוסטרינסקי.
בניסיון להרגיע את השטח, הוחלט כאמור להחליף את כוח האדם המאייש את הנקודה בבני המקום: אנשי הגליל מטעם ארגון "השומר החדש", שמכירים את מרקם החיים העדין באזור. לדברי אוסטרינסקי, "הם יידעו לבצע את העבודה ההכרחית מבלי לייצר מתיחות שלא לצורך".
גורמי המקצוע של קק"ל בחנו כמה חלופות להקמת המאהל לעדר העיזים שממתין לכניסה לשטח ונעצר, כפי שנחשף ב-ynet, בהוראת מערכת הביטחון מחשש להסלמה ביטחונות ומהומות מצד תושבי האזור הערביים. לבסוף הוחלט להקים את נקודת כינוס הצאן במרחק של כ-400 מטרים משטח המריבה שהוביל למחאות. כאמור, העדר יקבל היתר רעייה בכל אדמות קק"ל, גם באלו שגובלות עם מג'ד אל-כרום. בסיכום של קק"ל עם "השומר החדש" הוחלט כי הנקודה תעלה על הקרקע בהקדם האפשרי, כנראה לאחר סוכות ולאחר שיושלמו עבודות הקמת התשתיות החדשות.
עבור אוסטרינסקי, הוויתורים שעשתה קק"ל הם הקו האדום האחרון במרחב הגיאוגרפי הזה. בפוסט ברשת הבהיר יו"ר קק"ל כי הוא לא משאיר פתח למשא ומתן נוסף. "אין לי ספק כי לא ריצינו את כולם, משני הצדדים, וזו גם לא הייתה המטרה. באנו לאזן ובעיקר באנו לעשות מה שנכון לכלל הציבור לפי מיטב הבנתנו", הסביר. לדבריו, "אני מדגיש ואומר כי מכאן שום לחץ לא יזיז אותנו מההחלטות האלה, הן הכי טובות והכי רגישות בנסיבות ואנחנו שלמים איתן לחלוטין".