הסערה סביב המאהל פרצה כשנערים הקימו אוהלים בשטחי קק"ל הסמוכים למג'ד אל-כרום, וחלקם פלשו לשטחים פרטיים. החשש שמדובר בניסיון להקים מאחז בלתי-חוקי פוליטי הוביל למתיחות והפגנות אזוריות. כעת, בקק"ל משנים טקטיקה ומצמצמים נוכחות כדי להוריד את גובה הסערה. "נעשה זאת במקום רחוק יותר מבתי הישוב מג'ד אל-כרום, על שטח של קק"ל במלואו, עם שני אוהלים ולא שלושה בגודל מותאם, עם התשתיות הבסיסיות הנדרשות בלבד ושלושה אנשי צוות במקום חמישה על-מנת לייצר הבחנה ברורה בין אירוע המרעה ההכרחי לכל מחשבה אחרת", פירט אוסטרינסקי.

הסערה סביב המאהל פרצה כשנערים הקימו אוהלים בשטחי קק"ל הסמוכים למג'ד אל-כרום, וחלקם פלשו לשטחים פרטיים. החשש שמדובר בניסיון להקים מאחז בלתי-חוקי פוליטי הוביל למתיחות והפגנות אזוריות. כעת, בקק"ל משנים טקטיקה ומצמצמים נוכחות כדי להוריד את גובה הסערה. "נעשה זאת במקום רחוק יותר מבתי הישוב מג'ד אל-כרום, על שטח של קק"ל במלואו, עם שני אוהלים ולא שלושה בגודל מותאם, עם התשתיות הבסיסיות הנדרשות בלבד ושלושה אנשי צוות במקום חמישה על-מנת לייצר הבחנה ברורה בין אירוע המרעה ההכרחי לכל מחשבה אחרת", פירט אוסטרינסקי.

הסערה סביב המאהל פרצה כשנערים הקימו אוהלים בשטחי קק"ל הסמוכים למג'ד אל-כרום, וחלקם פלשו לשטחים פרטיים. החשש שמדובר בניסיון להקים מאחז בלתי-חוקי פוליטי הוביל למתיחות והפגנות אזוריות. כעת, בקק"ל משנים טקטיקה ומצמצמים נוכחות כדי להוריד את גובה הסערה. "נעשה זאת במקום רחוק יותר מבתי הישוב מג'ד אל-כרום, על שטח של קק"ל במלואו, עם שני אוהלים ולא שלושה בגודל מותאם, עם התשתיות הבסיסיות הנדרשות בלבד ושלושה אנשי צוות במקום חמישה על-מנת לייצר הבחנה ברורה בין אירוע המרעה ההכרחי לכל מחשבה אחרת", פירט אוסטרינסקי.

בניסיון להרגיע את השטח, הוחלט כאמור להחליף את כוח האדם המאייש את הנקודה בבני המקום: אנשי הגליל מטעם ארגון "השומר החדש", שמכירים את מרקם החיים העדין באזור. לדברי אוסטרינסקי, "הם יידעו לבצע את העבודה ההכרחית מבלי לייצר מתיחות שלא לצורך".

בניסיון להרגיע את השטח, הוחלט כאמור להחליף את כוח האדם המאייש את הנקודה בבני המקום: אנשי הגליל מטעם ארגון "השומר החדש", שמכירים את מרקם החיים העדין באזור. לדברי אוסטרינסקי, "הם יידעו לבצע את העבודה ההכרחית מבלי לייצר מתיחות שלא לצורך".

בניסיון להרגיע את השטח, הוחלט כאמור להחליף את כוח האדם המאייש את הנקודה בבני המקום: אנשי הגליל מטעם ארגון "השומר החדש", שמכירים את מרקם החיים העדין באזור. לדברי אוסטרינסקי, "הם יידעו לבצע את העבודה ההכרחית מבלי לייצר מתיחות שלא לצורך".

, בהוראת מערכת הביטחון מחשש להסלמה ביטחונות ומהומות מצד תושבי האזור הערביים. לבסוף הוחלט להקים את נקודת כינוס הצאן במרחק של כ-400 מטרים משטח המריבה שהוביל למחאות. כאמור, העדר יקבל היתר רעייה בכל אדמות קק"ל, גם באלו שגובלות עם מג'ד אל-כרום. בסיכום של קק"ל עם "השומר החדש" הוחלט כי הנקודה תעלה על הקרקע בהקדם האפשרי, כנראה לאחר סוכות ולאחר שיושלמו עבודות הקמת התשתיות החדשות.

, בהוראת מערכת הביטחון מחשש להסלמה ביטחונות ומהומות מצד תושבי האזור הערביים. לבסוף הוחלט להקים את נקודת כינוס הצאן במרחק של כ-400 מטרים משטח המריבה שהוביל למחאות. כאמור, העדר יקבל היתר רעייה בכל אדמות קק"ל, גם באלו שגובלות עם מג'ד אל-כרום. בסיכום של קק"ל עם "השומר החדש" הוחלט כי הנקודה תעלה על הקרקע בהקדם האפשרי, כנראה לאחר סוכות ולאחר שיושלמו עבודות הקמת התשתיות החדשות.