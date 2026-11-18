הפגישה הלא-מתוכננת שנערכה היום (רביעי) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר ביחד נפתלי בנט עוררה לא מעט שאלות: מה בנט מנסה להשיג, לאן הוא חותר - והאם הוא באמת מאמין באפשרות להקים ממשלת אחדות?

גלריה "בנט משחק עם נתניהו לפחות כמו שנתניהו משחק איתו"

הפגישה התקיימה ביוזמת נתניהו, שהזמין את בנט לתדרוך ביטחוני, אף שאינו נושא בתפקיד רשמי המחייב תדרוך מסוג זה. בלשכת ראש הממשלה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים, רואים בבנט חלק מהאגף בגוש השינוי שמבקש, לפחות כלפי חוץ, למצות את האפשרות להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו.

אלא שבהמשך, לאחר הפגישה ובצל הביקורת על כך שלא עדכן מראש את שותפיו לגוש, הבהיר בנט כי אין בכוונתו לשבת בממשלה תחת נתניהו. גורמים פוליטיים מעריכים כי מאחורי המהלך עומדים שיקולים רחבים יותר, וכי בנט מנסה להפיק מהפגישה רווח פוליטי משלו. "בנט משחק עם נתניהו לפחות כמו שנתניהו משחק איתו", אמרו.

"מי שרוצה לעשות מהלך לא עושה זאת באמצע היום"





"מי שרוצה לעשות מהלך פוליטי רציני לא עושה את זה באמצע היום, בשעות הכי עמוסות בכנסת, ובמקום כל כך מרכזי כמו לשכת ראש הממשלה", אמר גורם פוליטי בגוש השינוי. לדבריו, עצם קיום הפגישה באופן גלוי מעורר ספק באשר לכוונותיו של בנט.

בגוש השינוי מצביעים על שני תרחישים אפשריים שעשויים להסביר את התנהלותו. לפי הראשון, בנט מבקש למצות עד תום את המגעים לאחדות, כדי שיוכל לטעון בהמשך שנתניהו הוא שסיכל את האפשרות להקמת ממשלה משותפת. כך, אם תקום לבסוף ממשלה אחרת, שתידרש לוויתורים משמעותיים לחרדים או שתישען על הימנעות המפלגות הערביות, יוכל בנט לטעון כי לא נותרה ברירה אחרת לאחר שמיצה את האפשרויות להקמת ממשלת אחדות.

נפתלי בנט יוצא מלשכת רה"מ ( צילום: אלכס קולומויסקי )

התרחיש השני נוגע לאפשרות שהמבוי הסתום הפוליטי יוביל לבחירות נוספות. לפי הערכות בגוש השינוי, ייתכן שבנט כבר הגיע למסקנה כי לא ניתן יהיה להקים ממשלה, ולכן הוא מקדם את רעיון האחדות בידיעה שהסיכויים למימושו נמוכים. אם המגעים ייכשלו והמערכת הפוליטית תלך לבחירות, הוא יוכל לטעון כי עשה כל שביכולתו למנוע אותן. בגוש מעריכים כי תרחיש כזה עשוי לשרת את בנט, שינסה לשפר את מעמדו ואף לשוב ולהתמודד על הנהגת הגוש.

אלא שהמהלכים הללו מעוררים גם ביקורת בקרב שותפיו הפוליטיים. "בנט עושה שגיאה קשה, כי הוא פוגע באופן שבו הציבור בגוש רואה אותו", אמרו גורמים בגוש השינוי. "החלום לחזור לימין מכשיל אותו".