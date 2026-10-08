הוא הוסיף: "הדבר הראשון שאני תוהה הוא למה מתעסקים בסטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר 7 באוקטובר. למי זה חשוב ומה היה בשיחה שחשוב להתעסק איתה. יש לי הערכות, מסרתי אותן למי שצריך למסור. דבר אחד בטוח: הוא לא הערכה. מישהו עסק בנרטיבים מסוימים, היה לו חשוב לבדוק משהו שקרה ב-7 באוקטובר, איפשהו באמצע ינואר 2024.

זה שינוי של סטנוגרמה, שינוי של האמת

. זה יוצא דופן? אני מקווה שכן. באותו רגע לא חיכיתי. היינו בין שני דיונים - ישבתי וכתבתי בכתב ידי פתק ליועצת המשפטית ועדכנתי אותה בעניין. אמרתי לה 'אנחנו באירוע, אל תעשו כלום'. היה לי חשוב לתעד.