"היו המלצות מעת לעת לבצע פעולות סיכוליות בעזה. ההמלצות הללו לא התקבלו. אני מדבר על העובדות, ולמנהיגות יש שיקולים רחבים. יש פעולות שהומלצו ולא אישרו - ואני עומד מאחורי דבריי". כך אמר הערב (חמישי) אלוף במילואים אבי גיל, ששימש המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-7 באוקטובר ולפני הטבח. גיל דיבר בריאיון לחדשות קשת.
האלוף במיל' אישר בדבריו את הפרסום של נדב איל מיולי 2024, על ההתרעה למלחמה שנתן ראש השב"כ לשעבר רונן בר לנתניהו ביולי 2023. "אני מוסר לך כאן היום התרעה למלחמה. לא יודע לתת יום ושעה מדויקים. אך זו ההתרעה", היה נוסח ההתרעה של בר. גיל ביקש להדגיש: "האם הייתה התרעה ספציפית ממוקדת מעזה? חד משמעית לא. אני הגעתי למסור לו דוח מודיעין של סוף השבוע, מכתב אישי של הרמטכ"ל ושיחת טלפון בטלפון האדום מראש השב"כ. ראש השב"כ לשעבר דייק". לדברי גיל: "אני לא מבין באיזה עולם אפשר לנתק בין המושג מנהיגות לאחריות. אין מנהיגות בלי אחריות".
"תוך כדי המלחמה, כשאנחנו מכינים את התמרון, פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים - בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. שיאה של המלחמה, אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים. לא רציתי להאשים אדם, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית", הוסיף גיל, במה שמאשר את הפרסום של נדב איל. "בינואר פונה אליי אחת הקצרניות ומספרת לי שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של השיחה של 6:40 - הראשונה באדום - והונחתה לשנות את שעת השיחה ל-6:29. על ידי ראש הסגל. היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה. זה מעיד על הכול. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה. חודשיים קודם יוצא מסמך שמסביר מה מותר ואסור. היא אומרת 'אסור לי לשנות, במחשב מופיע וכתוב 6:40-6:44'. אלה עובדות, ועל זה אין עוררין".
הוא הוסיף: "הדבר הראשון שאני תוהה הוא למה מתעסקים בסטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר 7 באוקטובר. למי זה חשוב ומה היה בשיחה שחשוב להתעסק איתה. יש לי הערכות, מסרתי אותן למי שצריך למסור. דבר אחד בטוח: הוא לא הערכה. מישהו עסק בנרטיבים מסוימים, היה לו חשוב לבדוק משהו שקרה ב-7 באוקטובר, איפשהו באמצע ינואר 2024. זה שינוי של סטנוגרמה, שינוי של האמת. זה יוצא דופן? אני מקווה שכן. באותו רגע לא חיכיתי. היינו בין שני דיונים - ישבתי וכתבתי בכתב ידי פתק ליועצת המשפטית ועדכנתי אותה בעניין. אמרתי לה 'אנחנו באירוע, אל תעשו כלום'. היה לי חשוב לתעד. זה זיוף. עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. יש לי המלצה אחת לוועדת החקירה שתקום, למבקר: אל תסתפקו רק בתמלול, תדרשו את הקלטות המקור".
"מטוס כזה ממצרים לא מגיע סתם"
גיל נשאל, מדוע לא הוגשו כתבי אישום, למרות "ההתנהלות העבריינית" שאותה הוא מתאר. על כך השיב: "תשאל את המשטרה. היה ניסיון לשנות את השיחה. זה אירוע חמור עובדתית. מספרים סיפורים". גיל נשאל גם אם הוא היה חשוף להתרעות שניתנו לפי הפרסומים לנתניהו מהאמירויות או ממצרים. "עקרונית, בתאריכים המדוברים על פגישה מהאמירויות לא הייתי במשרד - אז אני לא יודע לומר. לא כל מה שבלו"ז של רה"מ אמור להופיע. אבל לאחרונה, הפרסומים על מטוס מצרי שהגיע ארצה וחזר חזרה, מעלה את הסברה שמשיהו הגיע לישראל. אני לא יודע מי נפגש. אני מעריך מה אנחנו יודעים. מטוס כזה לא מגיע סתם לגיחת אימונים".
גיל חזר גם ללילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. "אני לא רוצה להיכנס מה היה קורה אילו. הקמ"ן קם ממיטתו, קורא את ההודעה, מבין שהמילה שגרה מופיעה כמה פעמים ואין דחיפות. נדירים המקרים, אם בכלל, שראש ממשלה בשיחת טלפון יחליט בניגוד לכלל ראשי מערכת הביטחון. רמטכ"ל וראש שב"כ לא מתקשרים ישירות לראש הממשלה. בשביל זה יש מזכיר צבאי - יש לזה כתובת אחת".
גיל תיאר עוד כי בשעה 06:12 ב-7 באוקטובר קיבל טלפון מלשכת ראש השב"כ, לגבי הדרום. "הוא מעדכן אותי שבמהלך הלילה יש סימנים מחשידים - סימים, ירידה לתת קרקע, ולצידם יש סימנים מצננים ביניהם שזה בוצע בעבר באימונים. הוא אומר שיתכנסו בהמשך לשורה של הערכות מצב, ומוסיף שליתר ביטחון ראש השב"כ הורה לשלוח צוות מבצעי לדרום. בעודנו מדברים, החלו התרעות רבות ב-6:29".
מהליכוד נמסר בתגובה לדבריו של גיל: "הערב נחשף בערוץ 14 כי אבי גיל מנסה להסיט את תשומת הלב ממחדליו האישיים באותו לילה עם שקרים. כמו אחרים, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. בשעה 3:55 אבי גיל קיבל מסרון מקמ"ן המזכירות הצבאית על הסימנים המעידים שכוללים: הדלקת סימים ממחנות המרכז וחאן יונס, הפעלת תקשורת חירום של חמאס, פעילות חריגה של מוחמד דף ועוד. אבי גיל לא עשה דבר עם המידע. ראיונותיו של גיל הן נסיונות לטשטש את האמת הפשוטה והכואבת על הכשל בתפקודו".