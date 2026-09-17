פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני, עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.
מכתב האישום, שהגיש עו"ד אסף חרלופסקי מפרקליטות מחוז מרכז, עלה כי על רקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט עיסא לבצע פיגוע טרור נגד מטרה אסטרטגית במדינת ישראל. במשך כשנה וחצי, וכאמור על רקע לאומני-אידאולוגי, הוא תכנן להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לשם כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה, וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
בהמשך, גיבש עיסא החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל. כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוא הוריד מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה.
מכתב האישום עלה עוד, כי עיסא ניסה להרכיב מטען חבלה באמצעות ערבוב חומרי בערה עם תכולת זיקוקים ונפצים שרכש. במקרה נוסף הכין תערובת של גופרית, פחם וחומרים נוספים. לאחר שהניסוי לא צלח, השמיד את התערובת. במקביל, רכש רחפן ואביזרים המאפשרים חיבור של המטען לרחפן וצפה בחומרי הדרכה על הרכבת מטענים על גבי רחפנים, כדי לממש את תוכניתו.
הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, כי מסוכנותו של הנאשם גבוהה, שכן החל בהוצאה לפועל של תוכניותיו לפגוע במדינת ישראל, וכן נוכח המניע למעשיו - מלחמת חרבות ברזל ופעילות צה"ל במהלכה - כמו גם החינוך שקיבל בבית הספר, לדבריו, לשנאת מדינת ישראל.