פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני, עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני, עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני, עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

. במשך כשנה וחצי, וכאמור על רקע לאומני-אידאולוגי, הוא תכנן להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לשם כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה, וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.

. במשך כשנה וחצי, וכאמור על רקע לאומני-אידאולוגי, הוא תכנן להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לשם כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה, וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.

בהמשך, גיבש עיסא החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל. כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוא הוריד מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה.

בהמשך, גיבש עיסא החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל. כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוא הוריד מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה.

בהמשך, גיבש עיסא החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל. כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוא הוריד מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה.