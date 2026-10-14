המשטרה החליטה לסגור מחוסר עניין לציבור את תיק החקירה שנפתח נגד דיוויד זיטון, בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי, בגין חשד לתקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי . במסגרת החקירה נגבו עדויות ונבדקו נסיבות העימות שבו היו מעורבים בן הזוג של הזמרת ושורד השבי, ולבסוף הוחלט לסגור את התיק נגד זיטון.

מימין: ברסלבסקי, זיטון וקדרי ( צילום: מתוך טיקטוק )

ברסלבסקי, שהיה 738 ימים בשבי חמאס, סיפר בינואר השנה כי לאחר הופעה של קדרי בהיכל מנורה הוא עמד בכניסה למועדון שבו נערכה מסיבה פרטית לזמרת. לטענתו, בקשתו להיכנס למועדון נענתה בסירוב - וכשניסה להבין למה לא הוכנס הוא הותקף על-ידי זיטון.

המשטרה עצרה אז את זיטון לחקירה, עורכי דינו טענו כי בן זוגה של קדרי פעל מתוך הגנה עצמית וניסה למנוע הסלמה. כמה ימים לאחר מכן הופצו הקלטות של שיחה בין הזמרת לברסלבסקי. קדרי נשמעה בשיחה מתנצלת בפני שורד השבי ואומרת כי לא הייתה נוכחת בזמן העימות, בעוד ברסלבסקי מתאר בפניה את שאירע לטענתו וטוען כי הותקף פיזית על-ידי בן זוגה.

קדרי פרסמה לאחר מכן תגובה להקלטות בחשבון האינסטגרם שלה, וגם שיתפה פוסט נוסף שבו פרסמה את השיחה המלאה. "לכל הנשמות הטובות שהפיצו והקשיבו להקלטות 'ערוכות'. השיחה שלי לרום באה מהמקום הכי נקי וטהור שיש כדי לבקש סליחה, וזה לא קשור אפילו למי אשם בסיפור", כתבה אז הזמרת. "מישהו באמת ציפה שאני לא אצור איתו קשר? מה היו אומרים אז?".

ינואר 2026: ברסלבסקי מחוץ לתחנת המשטרה





כמה ימים לאחר פתיחת החקירה ברסלבסקי אמר: "הוא פוצץ לי את הפנים והכניס אותי לטראומה שלא חשבתי שתקרה. הבן אדם הזה דפק לי מכות כאילו הוא פעיל חמאס. זה היה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים, לא חשבתי שאותקף פה במדינה שלי.

ברסלבסקי הוסיף אז: "היה לי מאוד מאוד קשה. האירוע הזה היה מטורף, הבן אדם הזה היה באמוק עם ריח של סמים, ריח של אלכוהול. אני מקווה שמשטרת ישראל תעשה את החקירה ושנגיע לאמת. התגובות הרעות שאני מקבל פוגעות בי באופן אישי. אני מבקש מהאנשים להפסיק לכתוש אותי ברשת. אני זה שקיבל פה בוקסים לפנים מאדם שיכור ומסומם שלא שלט בעצמו".

בהשלמת עדותו ברסלבסקי שב על גרסתו שלפיה הוא חטף אגרוף מבן זוגה של קדרי. הוא סיפר לשוטרים כי הוזמן למועדון, ולדבריו זיטון "היה באמוק כשדיבר אליי, עד שחטפתי אגרוף. באתי להיכנס ודיוויד תוקף אותי וצועק עליי 'אז מה אם נסרין אמרה לך להיכנס'. הדיבור היה לא יפה".