בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (רביעי) בשמונה ימים את מעצר הבית של שלוש הסייעות בגן בשרון, שחשודות באלימות ובהתעללות בפעוטות . בית המשפט אישר לפרסם את שמן של החשודות, תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן, אך בית המשפט הוציא צו עיכוב ביצוע ל-48 שעות.

בטרם הדיון החל, התקבלו השלוש בזעם רב ובמהומה קשה שהתפתחה בכניסה לבית המשפט, כשהורי הילדים צרחו לעברן והטיחו בין היתר: "רוצחות", "זבל", "חולות נפש" ו"שטן". בנוסף זעקו: "את הולכת לגיהנום, תשלמו על מה שעשיתן לילדים שלנו". משמר בית המשפט נאלץ להפריד בין החשודות לבין ההורים שהתקרבו אליהן. תמונות אלו חזרו גם בסיום הדיון.

הארכת מעצרן של שלושת הסייעות בבית משפט השלום בפ"ת





הסייעות נעצרו בשבוע שעבר, ולפי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים. במהלך הדיון טען נציג המשטרה עו"ד יגאל פדידה כי החשד הסביר כנגד השלוש גבר, וכי כל אחת מהן קשורה לכמות רבה של אירועים. כך לפי החומר שכבר נסרק ממצלמות הגן הנמצאות בידי החוקרים. בנוסף ציין פדידה כי הפרקליטות כבר נמצאת בעומק פרטי החקירה.

בפני השופט דן באומן הוצגו במהלך הדיון סרטונים נוספים שנתפסו בגן. במהלך הצפייה בהם הוא סינן לעברן: "אני מבין שלא היו בגן הזה ילדים, הן מתייחסות אליהם כמו אל חפצים". לאחר הצפייה בסרטונים אמר השופט לעורכי דינן כי "החשד גבר לגבי כל אחת מהחשודות, צריך להגביר את מעצר הבית. לכל אחת מהן יש מספר אירועים. אני לא רואה פה צורך לטעון, בוא נדבר על מעצר הבית".

נציג המשטרה טען בפני בית המשפט כי הם רוצים שמעצר הבית של השלוש יוארך ב-10 ימים: "מדובר בגן עם שמונה מצלמות. מצלמה מצלמת שבע-שמונה שעות ביום וזה לוקח זמן".

אמא לילדה בגן סיפרה ל-ynet על הבעיות שיצר המצב לבתה הפעוטה: "כל הטראומה של הילדים מתפרצת. הילדה שלי לא נותנת לי להחליף לה חיתול, היא צורחת די ואי אפשר להרדים אותה. היא מפחדת מכל מי שמטפל בה".