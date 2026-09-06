ניתוח לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, כפי שפרסמה לשכת ראש הממשלה, מעלה הרבה סימני שאלה בנוגע לתפקודו באותו היום.

נתניהו, כזכור, קיבל שיחה ראשונה מהמזכיר הצבאי שלו, אלוף אבי גיל, בשעה 6:29. בשיחה עודכן רה"מ לראשונה שיש מתקפה מרצועת עזה. השיחה הראשונה לא מתועדת ולא מוקלטת מאחר שנערכה בוואטסאפ. השיחה השנייה בשעה 6:40 כבר התקיימה בטלפון האדום, והיא מוקלטת. נתניהו באותו זמן שהה בווילה שלו בקיסריה. השיחה נמשכה 4 דקות, עד 6:44.

ההצהרה הראשונה של נתניהו בקריה, בבוקר 7 באוקטובר





המזכיר הצבאי עדכן את נתניהו: "כרגע הם עושים הערכות מצב, מנסים להבין מה קורה. הקפיצו ימ"מ לנתיב העשרה. אוגדת עזה נמצאת עכשיו במעבר לחירום. אין ספק שאנחנו באירוע אחר". נתניהו שאל: "טוב, אפשר להוריד להם מנהיגות (לחסל את מנהיגי חמאס, א"א)?". גיל השיב: "ראש הממשלה, אנחנו במבצע רחב. תן לי רבע שעה, אראה גם אם אין לנו גם חדירות רגליות. אנחנו במלחמה".

נתניהו: "אין לנו שום אינדיקציה, אני לא רואה שום דבר במודיעין". גיל: "אין לנו שום דבר. אמרתי לך, התחילו כמה דברים קטנים. אבל נצטרך לשאול אחר כך את השאלות איך הפתיעו אותנו". נתניהו: "הדבר הראשון שצריך לראות זה מה היקף ההתקפה ולראות אם צריך לגייס מילואים, וצריך להתכנס במטכ"ל במהירות האפשרית. האם יכול להיות שזה נועד גם לחטיפות?". גיל: "זה מה שאנחנו חושבים". נתניהו: "צריך לראות אם אפשר להוריד להם הנהגה מיד, אם יש משהו שהוא זמין - להוריד. מסינוואר ודרומה".

גורמים בכירים לשעבר המעורים בנושא אומרים כי לא הייתה משמעות להנחיות הטקטיות שרה"מ נתן באותו הרגע. "אז נתניהו אומר להוריד הנהגה. אז מה? מה זה אומר? להוריד מנהיגים זה במבצע, אבל אומרים לו שאנחנו במלחמה. אז מה הקשר עכשיו להוריד הנהגה? נתניהו אמר לגייס מילואים. בשלב הזה כבר התחילו לגייס מילואים".

השיחה כאמור הסתיימה ב-6:44. מה עשה אז נתניהו? מדוע לא עזב מיד עם השיירה שלו לקריה? לשכתו טוענת כי הוא יצא לקריה רק ב-7:30, לאחר "הכנת שיירת רה"מ". אבל אין באמת סיבה לארגן שיירה במשך 45 דקות. רה"מ לשעבר יאיר לפיד העיד שהשיירה יכולה לצאת לדרך תוך 3 דקות ולא צריכה שום הכנות.

בניגוד להודעת לשכת נתניהו, תושבים בקיסריה תיעדו את השיירה יוצאת יותר מאוחר מכפי שהצהירה. בכל מקרה, בדרך לקריה משוחח נתניהו בטלפון עם שר הביטחון דאז יואב גלנט, שמעדכן אותו כי אין תמונת מצב ברורה.

ההגעה לקריה

לפי רישומי השב"כ, רה"מ מגיע לקריה רק ב-8:22 - כמעט שעתיים אחרי תחילת המתקפה בדרום.

לשכת נתניהו תיארה אז שבשעה 8:40 שר הביטחון כינס את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש השב"כ לשעבר רונן בר כדי לגבש תמונת מצב לקראת הדיון עם רה"מ. לא סתם ציינה הלשכה את הפרט הזה: הוא נועד להסביר מדוע נתניהו עצמו לא כינס הערכת מצב - כי גלנט כבר קיים דיון.

גלריה לפיד עודכן ב-16:30. "מהמעטים שפגשו את נתניהו ב-7/10" ( צילום: שלו שלום )

בין 8:30 ל-9:30, אחרי שביקש, קיבל רה"מ עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח על ידי צוות המזכירות הצבאית. ב-9:47 מזכירו הצבאי קיבל לראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ בשעה 5:15 בבוקר.

ב-9:55 קיים נתניהו הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ. רה"מ הנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים; דחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי והנחה על גיוס מלא; והורה על הורדת פקודת מלחמה והיערכות לחזית הצפונית. בסיום הישיבה קיים נתניהו התייעצות ביטחונית מצומצמת עם גלנט והלוי.

מהלו"ז עולה כי לקח לרה"מ 3 שעות וחצי עד ששוחח עם הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וראש המל"ל. ובכל זאת, נתניהו כל הזמן אומר שאם היו מעירים אותו בזמן הכול היה נראה אחרת. בכיר לשעבר במערכת הביטחון אמר: "נתניהו יכול היה להגיע לקריה הרבה יותר מוקדם. הוא יכול היה לכנס הערכת מצב מוקדם מ-10:00 בבוקר. השאלה מה הוא כן עשה".

לפי הלו"ז הרשמי שפרסמה לשכתו קיים נתניהו בשעה 10:30 שיחת טלפון עם ראש ממשלת הולנד דאז מארק רוטה, היום מזכ"ל נאט"ו. רבים תוהים מאז למה השיחה הזאת התקיימה כל כך מוקדם. הלשכה לא ממש שופכת אור על כך, אבל גורמים המעורים בנושא אומרים כי רוטה הוא זה שיזם את השיחה.

בשעה 11:00 צילם רה"מ סרטון בחצר הקריה שבו הכריז על מלחמה.

"לא יזם מהלך אחד": העדכון ללפיד

ב-12:30 ערך נתניהו בלשכתו בתל אביב דיון עם שר האוצר, שר החוץ, השר לביטחון לאומי, שר השיכון והשר לעניינים אסטרטגיים. כמעט 3 שעות לאחר מכן, ב-15:15, שוחח בטלפון עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, בשעה 16:15 דיבר עם נשיא ארה"ב דאז ג'ו ביידן.

זמן קצר לאחר מכן, ב-16:30, התקיימה שיחת עדכון בין נתניהו ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בלשכת רה"מ בתל אביב. לפיד עצמו העיד על השיחה: "כל שופרות נתניהו חזרו בימים האחרונים בהיסטריה על הקשקוש ש'לא העירו אותו'. להבדיל מהם, אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו ב-7 באוקטובר. ישבתי איתו ב-16:30 אחר הצהריים, אני מכיר את כל מה שהיה שם, כך שאני יכול לשאול: וכשהעירו אותו? מה הוא עשה?".

"רה"מ ניהל את העניינים". טופז לוק ( צילום: אלכס קולומויסקי )

"אז הנה הסיבה שנתניהו עושה הכול כדי לטרפד ועדת חקירה ממלכתית, והנה הסיבה שאנחנו נקים כזו בחודש הראשון לממשלה הבאה", אמר לפיד, "כי העדויות חד משמעיות: עד 16:30 אחר הצהריים נתניהו בקושי תפקד והוא לא יזם מהלך אחד. הכול מתועד, הכול בפרוטוקולים שהוא נואש להסתיר. הצבא הציע פעולות והוא אישר אותן בלי ויכוחים. שום דבר לא בא ממנו. שום הצעה, שום מהלך. הוא לא דיבר עם היישובים, לא הזיז חטיבה אחת, לא הוריד פקודה אחת, לא ניהל מבצע אחד, לא הציע לרדת לדרום פעם אחת, לא הורה לפנות יישוב אחד".

לדבריו, "נתניהו אמר שאם היו מעירים אותו הוא היה 'מפעיל את חיל האוויר, מפעיל את כל צה"ל'. באמת? וכשהעירו אותך? מה הפעלת? מה עשית חוץ מלהגיד 'כן, כן' כל פעם שהמפקדים שאתה משמיץ עכשיו הציעו מהלכים? מה עשית חוץ מלדבר עם ראש ממשלת הולנד (כן, לזה הוא מצא זמן באותו יום) ולהגיד לי שאתה לא מוכן להוציא את בן גביר מהממשלה ולהקים ממשלת אחדות לאומית? סביבת רה"מ מוקלטת, האנשים שהיו איתו באותו יום - כולל אותי - ראו ושמעו הכול. אני מזמין את כל ערוץ 14 וכל השופרות האחרים לענות על השאלה: מלבד זה שהוא אישר את ההנחיות שנתנו ראשי ארגוני הביטחון לאנשיהם שלחמו בעוז ובגבורה, תגידו לי דבר מבצעי אחד שיזם נתניהו ב-7 באוקטובר אחרי שהעירו אותו. אחד!".

בכיר לשעבר במערכת הביטחון הוסיף: "נוח לנתניהו ולאנשיו למקד את הסיפור בביקורת שאפשר לפרש אותה לכאן או לכאן - האם הגיע ב-8:00 או ב-8:20. צריך להתייחס לכל השנה השחורה והמחורבנת שהייתה בתקופה לפני, ולכל 10 השנים שלפני, מאז צוק איתן - ההתעלמות מהאזהרות, הקונספציה".

הציוץ מסביבת נתניהו - והתגובה: "איך אתה יודע?"

בינתיים, טופז לוק, יועצו של ראש הממשלה, העלה הבוקר ציוץ שהצית מחדש את הוויכוח על תיפקודו של נתניהו ב-7 באוקטובר.

לוק כתב: "יכולים לספר סיפורים עד מחר. אני הייתי בין הראשונים שהגיעו לקריה באותו יום ארור של 7 באוקטובר. היחיד שתפקד והיחיד שניהל את העניינים זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרמטכ"ל וראש השב"כ וכל יתר הפיקוד הבכיר של מערכת הביטחון היו בשוק חסר תקדים".

נתניהו והלוי בהערכת המצב בקריה ( צילום: דובר צה"ל )

בכירים לשעבר במערכת הבטחון נדהמו מהציוץ. גורם בכיר שנכח באותו הבוקר בקריה אמר: "מוטב לאנשים לא להעיר אם הם לא ראו בעיניים ממקור ראשון. הרי טופז לטענתו ראה את נתניהו והוא טוען שתפקד נפלא. ראשית, טופז לא היה בדיונים הסגורים, אז איך הוא יודע? אני בספק אם ראה את הרמטכ"ל וראש השב"כ, שאולי עברו לידו בדרך לשירותים. איך אתה יודע איך תפקדו? מי אתה בכלל? זאת חוצפה שאין כדוגמתה. טופז לא היה באף פורום סגור ובאף הערכת מצב. הוא לא היה בפורומים הסגורים. אין לו סיווג. הוא אולי ראה את ביבי בעניינים ביניהם, אבל הוא לא ראה את הרצי ורונן בטוח. אז מי אתה בכלל?".

תגובת לשכת נתניהו - ולוח הזמנים המפורט

בתגובה שהעבירה לשכת נתניהו היא גם פרסמה לוח זמנים מפורט יותר ל-7 באוקטובר של ראש הממשלה: "ראש הממשלה עמד מקרוב ובאופן רציף על ניהול האירועים מראשיתם. בשעה 6:29 המזכיר הצבאי עדכן את רה"מ על פתיחת המתקפה. בשיחה השנייה ב-6:44 עם המזכיר הצבאי שאל רה"מ האם קיימת יכולת לחסל את מנהיגות חמאס 'מסינוואר ודרומה', האם המתקפה נועדה לחטיפות והאם נדרש לגייס מילואים. רה"מ תהה שלא הופיע שום דבר במודיעין, והורה לצאת מיד לקריה. בשעה 7:30, לאחר שאורגנה שיירת ראש הממשלה, יצא רה"מ לקריה.

"בדרך, בסביבות השעה 8:00, רה"מ שוחח עם שר הביטחון שאמר שאין לו תמונה ברורה על המצב. בשעה 8:22 הגיע רה"מ לקריה וקיבל עדכונים שוטפים מהמזכירות הצבאית, שעמדה בקשר רצוף עם המטכ"ל והשב"כ. בשעה 9:03 ירד לבור, שם הנחה לקיים הערכת מצב בשעה 9:30 עם הצמרת הביטחונית. הערכת מצב זו התעכבה בשל הערכת מצב מקדימה שקיים שר הביטחון עם הרמטכ"ל באותה עת. לאורך כל שעות אלו קיבל ראש הממשלה עדכונים שוטפים מהמזכירות הצבאית.

"בהערכת המצב בשעה 9:55 עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וצמרת המערכות הביטחוניות לא הונחה בפני רה"מ תמונת מצב ברורה על ידי גורמי המקצוע. על אף זאת הנחה רה"מ לסגור את קו הגבול הרמטית כדי למנוע המשך פלישה, וכן חזרה של המחבלים עם חטופים לרצועה. רה"מ הורה על גיוס מילואים מלא בניגוד לכוונת צה"ל לגייס 100 אלף איש. לנוכח החשש מהצטרפות הזירה הצפונית, ולצד המאמץ לייצוב הדרום, יהודה ושומרון ואת ערביי ישראל, רה"מ הנחה להוריד פקודת מלחמה, כיפות ברזל מלא והיערכות לצפון.