בכירים לשעבר במערכת הביטחון שהיו מעורבים באירועי 7 באוקטובר נדהמו לשמוע את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך ש"לא העירו אותי על מנת לא ליצור מיסקלקולציה מול החמאס". העובדות וציר הזמן ב-6 וב-7 באוקטובר מראים שהמציאות אחרת לגמרי וכי נתניהו עצמו בכמה הזדמנויות הורה להימנע מפעולות צבאיות גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה ואיראן, כדי למנוע "מיסקלקולציה" ואפילו השתמש בביטוי הזה בדיונים הסגורים.
הערב פרסם משרד ראש הממשלה את הלו"ז של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, בעקבות מה שהם מכנים "פרסומים מוטעים". לוח הזמנים אינו זהה לזה שהופיע ביומנו של ראש הממשלה, שנחשף בעבר על ידי הלשכה. כך למשל ביומן נכתב "נסיעה לקריה" בין 8 ל-9, ואילו לפי לוח הזמנים החדש הוא הגיע לקריה "בסביבות 8". לפי לוח הזמנים הזה, רק ב-9:55 הורה ראש הממשלה על סגירה הרמטית של הגבול - יותר משלוש שעות אחרי שעודכן על המתקפה מעזה. זהו לוח הזמנים, לפי הודעת משרד ראש הממשלה:
06:29 – המזכיר הצבאי מעדכן את ראש הממשלה לראשונה שיש התקפה מרצועת עזה.
06:44 – שיחת עדכון שנייה עם המזכיר הצבאי. ראש הממשלה שואל מדוע לא עלה שום דבר במודיעין שהועבר לו, מבקש לבדוק אם נדרש גיוס מילואים נרחב ואם ניתן לבצע חיסול של צמרת החמאס.
07:30 – ראש הממשלה יוצא לקריה לאחר הכנת השיירה.
במהלך הנסיעה - ראש הממשלה משוחח עם שר הביטחון, שמעדכן אותו כי אין תמונת מצב ברורה. ראש הממשלה מנחה לכנס הערכת מצב בבור בראשותו.
בסביבות 08:00 - ראש הממשלה מגיע לקריה (לפי רישומי השב״כ 08:22).
08:40 - שר הביטחון מכנס את הרמטכ"ל וראש השב"כ על מנת לגבש תמונת מצב לקראת הדיון עם ראש הממשלה.
08:30-09:30 - ראש הממשלה מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית.
09:47 – המזכיר הצבאי של ראש הממשלה מקבל לראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ בשעה 05:15 לפנות בוקר.
09:55 – ראש הממשלה מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש המוסד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אגף מבצעים. ראש הממשלה מנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים, דוחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי ומנחה על גיוס מלא, ומורה על הורדת פקודת מלחמה והיערכות לחזית הצפונית. בסיום הישיבה ראש הממשלה מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת עם שר הביטחון והרמטכ"ל.