. העובדות וציר הזמן ב-6 וב-7 באוקטובר מראים שהמציאות אחרת לגמרי וכי נתניהו עצמו בכמה הזדמנויות הורה להימנע מפעולות צבאיות גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה ואיראן, כדי למנוע "מיסקלקולציה" ואפילו השתמש בביטוי הזה בדיונים הסגורים.

. העובדות וציר הזמן ב-6 וב-7 באוקטובר מראים שהמציאות אחרת לגמרי וכי נתניהו עצמו בכמה הזדמנויות הורה להימנע מפעולות צבאיות גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה ואיראן, כדי למנוע "מיסקלקולציה" ואפילו השתמש בביטוי הזה בדיונים הסגורים.