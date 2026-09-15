הימן-מינה תהתה גם כיצד האו"ם יכול לקדם חינוך לזכויות אדם, בזמן שלדבריה הוא ממשיך לממן ולהגן על סוכנות שעובדים בה הואשמו בקשרים לארגוני טרור. היא הזכירה בדבריה גם את

סוהיל אל-הינדי