הפרקליטות הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בן 18 אילת, בגין עבירות מין חמורות שביצע בנערים וילדים, ובהן אינוס ומעשים מגונים. הנאשם עצמו היה קטין בעת ביצוע המעשים המיוחסים לו. החקירה העלתה חשד לפגיעה מינית ב-13 קורבנות, חלקם בני 7 בלבד.
מהאישום שהגישה עו"ד שלומית מלקו מפרקליטות מחוז דרום פלילי עולה כי במהלך השנים 2025–2026 ביצע הנאשם עבירות מין חוזרות בקטינים שהכיר במסגרת מפגשים חברתיים ומשחקים משותפים. הנאשם נהג להיפגש עם הילדים בפארק, במקלט ובבתים שבהם נהגו לשחק במחשב ולצפות בטלוויזיה, וניצל את המפגשים לביצוע המעשים.
על פי האישום, בחלק מהמקרים הזמין הנאשם קטינים לביתו כדי לשחק במשחקי מחשב, ובמהלך המפגשים ביצע בהם מעשי אינוס, גם לאחר שביקשו ממנו להפסיק. במקרים אחרים הוביל קטינים למקומות מבודדים בגני שעשועים ובמקלט, לעיתים תוך שימוש בכוח או באמתלות שונות, ושם ביצע בהם עבירות מין.
עוד עולה כי הנאשם ביצע חלק מהמעשים בנוכחות קטינים נוספים, ובאחד המקרים אף גרם לקטין לבצע מעשה אינוס בקטין אחר. חלק מהמעשים בוצעו כלפי ילדים צעירים, ובהם ילד כבן שבע.
במקביל, השתמש הנאשם ברשתות החברתיות טיקטוק ווואטסאפ כדי לנהל עם קטינים התכתבויות בעלות אופי מיני, לשלוח להם תמונות אינטימיות, לעיתים לצפייה חד-פעמית, ולבקש מהם לשלוח לו תמונות דומות. באחד המקרים ביקש מקטין שלא לספר לאחרים על תמונה ששלח לו. באירועים נוספים הציג לקטינים תכנים פורנוגרפיים והציע להם לבצע עמו מעשים מיניים.
כתב האישום מייחס לנאשם עבירות רבות של אינוס, גרם אינוס, ניסיון אינוס ומעשים מגונים. הפרקליטות הדגישה כי מאחר שהנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירות וההליך מתנהל בבית המשפט לנוער, חל איסור על פרסום שמו או כל פרט העלול להביא לזיהויו ולא ניתן להעביר את כתבי בית הדין. כמו כן, אין לפרסם פרטים העלולים להביא לזיהוי המתלוננים.
החקירה - ושינוי הגרסה
החקירה החלה בתלונה אחת והסתעפה למקרים נוספים. לפני כשלושה שבועות, ב-9 באוקטובר, הגיעה לתחנת משטרת אילת אם לילד בן 13 וחצי והתלוננה כי נער אחר מאיים על בנה ודרש ממנו למכור לו את מכשיר הטלפון הסלולרי שלו במחיר מוזל, אחרת יפיץ סרטונים בעלי אופי מיני. האם סיפרה לחוקרים כי בנה חשף בפני משפחתו שנפגע מינית על ידי צעיר בן 18, עמו היה בקשר חברי. לדבריה, בנה סיפר על פגיעות מיניות נוספות, ועל אירוע שבו החשוד אילץ אותו להשתתף במעשים מיניים עם קטין נוסף. כבר בשלב הראשוני עלו שמותיהם של ילדים נוספים שעל פי החשד נפגעו מאותו צעיר, והחוקרים הבינו כי ייתכן שמדובר בפרשייה רחבה בהרבה מהתלונה המקורית.
מהחקירה עולה כי החשוד היה בקשר חברתי עם נערים צעירים ממנו בכמה שנים, שחלקם הכירו זה את זה והשתייכו למעגלים חברתיים משותפים. הוא נהג לבלות עם חלקם ולהיפגש עמם כאמור בבתים ובמקומות נוספים בעיר. על פי החשד, חלק מהפגיעות התרחשו במפגשים חברתיים, כשהילדים שהו יחד ללא נוכחות מבוגרים. חלק מהמעשים בבית החשוד, חלקם בבתי הקטינים ובמקומות נוספים שבהם נהגו להיפגש.
החקירה התנהלה בשיתוף חוקרות ילדים במרכזי הגנה באילת ובצפת, לצד גורמי רווחה ואנשי מקצוע. בחקירה גבו עדויות מקטינים, מהורים, מחבריהם ומאנשי חינוך. חלק מהילדים מסרו עדויות על פגיעות שחוו, ואחרים התקשו לדבר על הדברים או לא מסרו תלונה מפורשת. במקביל נאספו ראיות נוספות, ובהן ממצאים דיגיטליים ממכשיר הטלפון של החשוד, עדויות תומכות.
החשוד נעצר יממה לאחר התלונה, ב-10 באוקטובר, ובחקירתו הראשונה הכחיש את המיוחס לו. הוא טען כי היה בקשר חברי עם אחד הקטינים וכי בין השניים התגלע סכסוך. בחקירתו השנייה, יומיים לאחר מכן, שינה את גרסתו והחל למסור הודאות בעבירות מין שביצע, וקשר עצמו לעבירות אונס, מעשים מגונים ופגיעות מיניות בילדים.
הוא הודה במגעים מיניים עם 10 קטינים. בהמשך החקירה עלו חשדות הנוגעים לקטינים נוספים, ובסך הכול דווח על 13 שנפגעו מינית על פי החשד. בחקירה עלו גם חשדות לכך שהחשוד שלח להם תמונות אינטימיות והפנה אליהם הצעות בעלות אופי מיני. במסגרת החקירה ביצע שלושה שחזורים מצולמים. בין היתר נבדקו התכתבויות וממצאים ממכשיר הטלפון של החשוד, לצד עדויות של אנשים שהכירו את המעורבים.