במקביל, השתמש הנאשם ברשתות החברתיות טיקטוק ווואטסאפ כדי לנהל עם קטינים התכתבויות בעלות אופי מיני, לשלוח להם תמונות אינטימיות, לעיתים לצפייה חד-פעמית, ולבקש מהם לשלוח לו תמונות דומות. באחד המקרים ביקש מקטין שלא לספר לאחרים על תמונה ששלח לו. באירועים נוספים הציג לקטינים תכנים פורנוגרפיים והציע להם לבצע עמו מעשים מיניים.

במקביל, השתמש הנאשם ברשתות החברתיות טיקטוק ווואטסאפ כדי לנהל עם קטינים התכתבויות בעלות אופי מיני, לשלוח להם תמונות אינטימיות, לעיתים לצפייה חד-פעמית, ולבקש מהם לשלוח לו תמונות דומות. באחד המקרים ביקש מקטין שלא לספר לאחרים על תמונה ששלח לו. באירועים נוספים הציג לקטינים תכנים פורנוגרפיים והציע להם לבצע עמו מעשים מיניים.

במקביל, השתמש הנאשם ברשתות החברתיות טיקטוק ווואטסאפ כדי לנהל עם קטינים התכתבויות בעלות אופי מיני, לשלוח להם תמונות אינטימיות, לעיתים לצפייה חד-פעמית, ולבקש מהם לשלוח לו תמונות דומות. באחד המקרים ביקש מקטין שלא לספר לאחרים על תמונה ששלח לו. באירועים נוספים הציג לקטינים תכנים פורנוגרפיים והציע להם לבצע עמו מעשים מיניים.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות רבות של אינוס, גרם אינוס, ניסיון אינוס ומעשים מגונים. הפרקליטות הדגישה כי מאחר שהנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירות וההליך מתנהל בבית המשפט לנוער, חל איסור על פרסום שמו או כל פרט העלול להביא לזיהויו ולא ניתן להעביר את כתבי בית הדין. כמו כן, אין לפרסם פרטים העלולים להביא לזיהוי המתלוננים.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות רבות של אינוס, גרם אינוס, ניסיון אינוס ומעשים מגונים. הפרקליטות הדגישה כי מאחר שהנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירות וההליך מתנהל בבית המשפט לנוער, חל איסור על פרסום שמו או כל פרט העלול להביא לזיהויו ולא ניתן להעביר את כתבי בית הדין. כמו כן, אין לפרסם פרטים העלולים להביא לזיהוי המתלוננים.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות רבות של אינוס, גרם אינוס, ניסיון אינוס ומעשים מגונים. הפרקליטות הדגישה כי מאחר שהנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירות וההליך מתנהל בבית המשפט לנוער, חל איסור על פרסום שמו או כל פרט העלול להביא לזיהויו ולא ניתן להעביר את כתבי בית הדין. כמו כן, אין לפרסם פרטים העלולים להביא לזיהוי המתלוננים.