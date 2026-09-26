בבלגיה מאשרים כי איראן עומדת מאחורי הפיגועים במדינה לפני חצי שנה: ראש יחידת התיאום לניתוח איומים בבלגיה (CUTA), גרט פרקאוטרן, אישר ביום חמישי כי הפיגועים במרץ נגד בית כנסת בליאז' ורכב ברובע היהודי של אנטוורפן בוצעו בהוראת טהרן. בכך אישרו לראשונה הרשויות הבלגיות רשמית את הזיקה הישירה בין איראן לבין גל התקיפות נגד יעדים יהודיים באירופה.
בראיון לתחנת השידור RTBF אמר פרקאוטרן כי מבצעי הפיגועים פעלו "בוודאות" בהוראת איראן, במטרה לפגוע באתרים יהודיים וישראליים ברחבי העולם. לדבריו, לא מדובר בפעולות ונדליזם מבודדות אלא במסע פעולות מתואם. הוא ציין שאירועי מרץ היוו את שיא הפעילות מטעם איראן בתוך בלגיה, ואמר כי מאז מעצרו בטורקיה של אחד מהחשודים המרכזיים בתיאום הפיגועים ביבשת, לא נרשמו עוד תקיפות מטעם הרשת.
ב-9 במרץ, סמוך לשעה 4 בלילה, התפוצץ מטען חבלה ברחוב ליאון פרדריק בליאז', סמוך לבית הכנסת בעיר. שבוע וחצי אחר כך הוצת רכב במרכז הרובע היהודי של אנטוורפן ונשרף כליל. באף אחד מהאירועים לא נפגעו אזרחים.
לדברי פרקאוטרן, החקירה חוצת-גבולות: האירועים בבלגיה אירעו כמעט במקביל למזימות טרור בהולנד, כולל ניסיון לפיגוע בבית כנסת בעיירה ההולנדית הימסטדה. רמת האיום הלאומית בבלגיה עומדת על 3 מתוך 4 ("חמורה") ונותרה ברמה זו ברציפות מאז הירי בבריסל באוקטובר 2023, אז נהרגו שני אוהדי כדורגל שבדים.
הפיגועים בליאז' ובאנטוורפן התרחשו על רקע עלייה חדה באירועי האנטישמיות באירופה מאז פרוץ המלחמה מול איראן בסוף פברואר. גורם ג'יהאדיסטי המזוהה עם איראן בשם "תנועת אסחאב אל-ימין אל-איסלאמיה" נטל בעבר אחריות על תקיפות דומות, ובהן פיגוע הצתה בבית כנסת ברוטרדם ופיגוע נגד בית ספר יהודי באמסטרדם.
בעקבות הפיגוע בליאז' הכריזה בלגיה על החרפת אמצעי האבטחה, ובהם פריסת חיילים לצד המשטרה סביב כ-20 בתי כנסת וארבעה בתי ספר יהודיים באנטוורפן, מרכז הקהילה היהודית בבלגיה המונה כ-30 אלף איש.
שגריר ישראל בבלגיה דוד סרנגה הגיב בציניות - על רקע הפגישות הרבות של שר החוץ האיראני בשולי עצרת האו"ם, גם עם מעצמות אירופה: "אני מופתע. איראן מכוונת מתקפות טרור נגד אתרים יהודיים בבלגיה? מי היה יכול לדמיין. אולי הגיע הזמן שהמדיניות של אירופה כלפי איראן תשקף את האיום שטהרן מהווה ברחובות של אירופה עצמה".