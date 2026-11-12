בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום (שלישי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להתייצב לדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום רביעי - חרף התנגדותה לכך.
לדברי השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".
הדיון, לפי השופטים, נקבע ליום רביעי 18 בנובמבר בשעה 09:30. "במידת הצורך תישקל אפשרות לקיים את הדיון בדלתיים סגורות באולם", הוסיפו השופטים.
ביום רביעי הודיעו נציגי הפרקליטות בבית המשפט כי בהרב-מיארה לא תתייצב לדיונים, אחרי בקשת הסנגורים והצטרפות השופטים להצעה שתעשה זאת. התובעת יהודית תירוש אמרה כי היא מתנגדת לכך: "היועמ"שית פועלת בתיקי התביעה וגם בתיק חשוב זה באופן מסודר, ועל פי תהליך זה הפרקליטים מטעמה מוסמכים - בוודאי בתיק זה. צוות שמעביר באופן תדיר את המתרחש באולם וכמובן את אמרות ההרכב הנכבד. הצוות הזה מוכן לכל דבר שתראו לנכון. אלו יבחנו ונבחנים תמיד בכובד ראש. היום המשנה לפרקליט המדינה לא נמצא כאן, אבל בשבועות הבאים הוא יהיה כאן והוא הנציג הבכיר ביותר שנמצא באולם המשפט".
היא הוסיפה: "מצב שבו היועמ"שית מגיעה לבית המשפט כאשר צוות התביעה נמצאים כאן ובכירי הפרקליטות הוא תהליך שהוא לא נכון מבחינת סדרי העבודה של מערך התביעה בישראל. אם בית המשפט מכוון לכיוון ההליך בדרך של הסכמה או הסדר זאת הזדמנות להזכיר שוב שדלתם של יועמ"ש ופרקליט המדינה נותרה פתוחה לשיח ישיר. התשובה היחידה שניתנה לנשיא נעשתה לאחר דיונים רבים שנעשו עם הצוות ולאחר שהיועמ"שית סירבה בעבר לגישור, הנאשם בחר שלא להגיב לתשובת הנשיא כך שתשובתנו החיובית לשיטתנו נותרה עומדת באוויר".
מנגד, עורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר: "זה שהיועמ"שית לא רוצה להגיע לכאן, אפשר בהחלט לזמן אותה. אני חושב שהסמכות בהחלט קיימת. בית משפט עליון זימן לאחרונה את פרקליט המדינה לדיון אצלו. בתיק הזה עלו דברים לא פחות חשובים ממה שקרה שם וראוי ונכון שהיא תגיע, אבל אני לא מתכוון מעבר להתייחס לדברים".
בדבריו התייחס עו"ד חדד לפרסום ב"ידיעות אחרונות" בסוף השבוע בנוגע לכך שלפני כמה חודשים הורה שופט בית המשפט העליון נעם סולברג לפרקליט המדינה להתייצב בסיטואציה דומה, בתיק הגינקולוג שטטמן לאחר שנדרש לדעתו שיח ישיר מול מקבל ההחלטה הרם ביותר, ולא רק מול פרקליטות המחוז.