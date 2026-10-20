לבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם) בתל השומר הובאו בצהריים (שלישי) עשרות חסידי חב"ד שעוכבו מוקדם יותר בנתב"ג, לאחר ששבו משנת ישיבה במרכז חב"ד העולמי בארצות הברית והתגלו כעריקים . לפי גורמים בצה"ל, מי מבין החסידים שיסכים להתגייס יקבל בדין משמעתי עונש על-תנאי וישתחרר. מי שלא - יישלח למאסר בכלא 10. המתווה אינו חל בהכרח על מי שמוגדר "משתמט פרקליטותי". מצב כזה חושף את המיועד לשירות ביטחון לעונש מאסר.

גלריה העלאת החסידים לאוטובוסים בדרך מנתב"ג לבקו"ם ( צילום: באדיבות 'חב"ד מתעדכנים' )

יותר מ-40 חסידים שנמנים עם לומדי שנת הישיבה במרכז חב"ד העולמי ששבו הבוקר לישראל מניו יורק עוכבו על-ידי חיילי המשטרה הצבאית. החסידים מגיעים לארצות הברית לאחר סיום שלוש שנות לימוד בישיבה גדולה בארץ, ומקדישים שנה שלמה ללימוד תורה, תפילה והתקשרות לרבי מלובביץ', לפני שהם ממשיכים לתפקידי שליחות או לנישואין. מחלק מהחסידים שנחתו הבוקר נלקחו הדרכונים, ונאמר להם שקיים חשד שלפיו הם חייבי גיוס שלא התייצבו.

נחיתת חסידי חב"ד הבוקר בנתב"ג הייתה ידועה לצה"ל מראש, ולכן המתינו להם בשדה כוחות מתוגברים. לחב"ד יש הסדר עם צה"ל על מסלול מותאם שבו יוצאים החסידים לשנת ישיבה בחו"ל, שבים לארץ, ובשלב מסוים מתגייסים. בגלל היעדר מעמד "תורתו אומנותו", אין בסיס חוקי להסדר הזה.

שניאור ובר, איש תקשורת חרדי שאחיו בין המעוכבים, אמר: "התנהלו פה בצורה לא חכמה ולא נכונה. אני בעצמי שירתי בצבא, רבים מאלה שנחתו היום התכוונו לשרת בצבא ולהסדיר את המעמד שלהם. בתקופה כל כך רגישה לא נכון להתנהל בצורה כזאת. אני מקווה שהדיינים בבית הדין הצבאי והמשטרה הצבאית ישכילו להבין שזו לא דרך נכונה ולא תורמת בצורה אמיתית לבעיה".

בחב"ד אמרו בתגובה: "זה נורא מאכזב, ולו בשל העובדה שבחב"ד יש שיעור עצום של אברכים שמגויסים. אז להתעלק על הבחורים של חב"ד זה הדבר הכי מבזה שיש. יש כמויות אדירות של משרתים בחב"ד, אבל להתעלק עליה זה הדבר הכי הזוי והכי מיותר שיש".

הנחיתה של החרדים בנתב"ג ( צילום: "החב"דניקים" )

דובר צה"ל מסר: "חיל המשטרה הצבאית פועל באופן שוטף לאכיפת חוק שירות ביטחון, לרבות בכלל מעברי הגבול, בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ובהם רשות האוכלוסין וההגירה. המועמדים לשירות ביטחוני הנ"ל, שעברו במעבר הגבול בנתב"ג, הם מחויבי גיוס ויישפטו בהתאם לחוק. צה"ל ימשיך לפעול לאכיפה שוויונית של חוק שירות ביטחון ולמימוש חובת השירות".

גורם צבאי ציין כי "הטענה כי חלק מהעצורים שוחררו אינה נכונה. מי שאינו משתמט יעמוד בפני דין משמעתי, ואם יביעו נכונות אמיתית לגיוס הם יקבלו עונש על תנאי ויחוילו". בצה"ל נערכו לקראת הגעת בני הישיבה שהשתמטו משירות צבאי, כעת נעשים כלל המאמצים להבהיר להם כי מי שיביע נכונות להתגייס ישובץ במסלול המותאם לאורח החיים החרדי.