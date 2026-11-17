אישה פלסטינית בת 72 נהרגה הלילה (בין שני לשלישי) מירי, במהלך הפיגוע סמוך להתנחלות החדשה "שכונת התמרים" שבפאתי יריחו. כך דווח בתקשורת הפלסטינית. הדיווחים על הריגת הפלסטינית הגיעו גם לתקשורת העולמית, אך בעת זו בצה"ל ובמשטרה לא יודעים לומר כיצד נהרגה, ואיש לא נעצר או עוכב בחשד למעורבות בירי לעברה.

שני צעירים בני 18 נפצעו באורח קל בפיגוע המשולב. לפי תחקור ראשוני, האירוע החל בחיכוך בין פלסטינים למתנחלים בדרך שמובילה להתנחלות שכונת התמרים - ככל הנראה בשטח A שבאחריות הרשות הפלסטינית. במהלך האירוע פלסטינים חסמו עם מכוניות את הרכב של המתנחלים, שיצאו ממכוניתם ובמקום התפתח עימות.

מתנחלים נוספים הגיעו למקום עם רכביהם בהמשך, ובשלב מסוים מתבצע ניסיון הדריסה. לאחר מכן המחבלים תקפו את המתנחלים פיזית באמצעות אלות ואבנים, ושני הצעירים ואדם נוסף נפצעו. כמה מהמתנחלים במקום, שחשו בסכנת חיים, ביצעו ירי לעבר הפלסטינים, שממנו נפצעו כמה - וככל הנראה נהרגה האישה. לפי התחקיר הראשוני, לא ברור אם היא השתתפה בתקיפת המתנחלים.

גלריה הזירה ביריחו, הבוקר ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

( צילום: JOHN WESSELS / AFP )

( צילום: JOHN WESSELS / AFP )





לאחר הפיגוע הוטל כתר על העיר יריחו למשך כמה שעות, וצה"ל עדיין ממשיך בסריקות לאיתור החשודים. במקביל, משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירת האירוע. הפלסטינים טענו בלילה כי מלבד האישה שנהרגה, 10 בני אדם נוספים נפצעו מירי של מתנחלים.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי לפי עדים, "קבוצה של מתנחלים ביצעה ירי מחוץ לביתה של הפלסטינית, פדחא וודהה", בעוד ש"התושבים הפלסטינים החלו לזרוק אבנים כדי להגן על עצמם". גיסה של ההרוגה, אחמד עארף, אמר לסוכנות הידיעות כי "מתנחלים נוספים הגיעו וירו לעבר בתי הפלסטינים, בהם זה של וודהה, שנפגעה בראשה מקליע בעת שעמדה בחזית ביתה". עארף טען כי "מצאתי אותה שוכבת על הקרקע, הדם זרם לה מהראש על הכביש".

לפי רויטרס, בנה של ההרוגה, ערפאת, הגיע לזירה לאחר ששמע כי נפגע. "אשתו, נעמה, אמרה שהוא היה בהלם ובטעות פגע במכוניתו של אחד מהמתנחלים", נטען. עוד טענו העדים הפלסטינים בשיחה עם רויטרס כי המתנחלים לא נכחו במקום בעת הפגיעה במכונית, אך לאחר מכן "הם החלו לירות בפראות" ופצעו כמה אנשים, בהם גם הבן שנפגע בבטנו.