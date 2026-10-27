גוש המשרתים ניצח. השכל הישר ניצח. גוש ההשתמטות ספג מפלה חסרת תקדים. לא פצצה אטומית. לא בלוקצ'יין. ואולי, עם קצת חכמה מדינית שנעלמה בשנים האחרונות, לא רק את הסנקציות המאיימות אפשר למנוע אלא גם את אלה שכבר הוטלו. אבל אין זמן למסיבות. בין בחירות נוספות שבהן נתניהו יישאר ראש ממשלת מעבר לבין קואליציה עם הערבים, על ידי תמיכה מבפנים או מבחוץ – האופציה השנייה עדיפה. נכון שהליכוד, כך מסתמן, תהיה המפלגה הגדולה. אבל גוש ההשתמטות ספג מפלה.

לא הלכנו לבחירות כדי ששום דבר לא ישתנה. לא הלכנו לבחירות כדי שנתניהו ימשיך לתעתע בנו. לא הלכנו לבחירות כדי שבן גביר יישאר שר ביטחון. ואם כדי להשיג את השינוי יש צורך בהפרת הבטחות – אז לוּ יהי. אין צורך בסקר דעת קהל בין מצביעי גוש השינוי כדי לדעת שבין הנצחת ממשלת ביבי־גולדקנופף־סמוטריץ'־בן גביר, גם אם רק כממשלת מעבר, לבין קואליציה עם המפלגות הערביות – יש רוב מכריע לאופציה השנייה.

בימת "ישר!", אמש ( צילום: טל שחר )

וזה בדיוק הזמן להפרת הבטחות, שמלכתחילה היו מיותרות. אין קואליציה בלי הערבים. היה חשש שגוש ההשתמטות ינסה להתחמק מהתוצאות, בתואנה שאין רוב יהודי לגוש הציוני. אבל ככל שהמדגמים אינם טועים לחלוטין - גם הטענה הזאת נופלת. ועכשיו, כאשר התוצאות מונחות לפנינו, אז צריך להושיט יד לכל מי שמוכן לקבל את עקרונות היסוד. ולא, אין צורך להפוך את מנסור עבאס לציוני. אבל אם אנחנו סומכים על רופאים ערבים שמצילים חיילים פצועים שמגיעים משדה הקרב – זה יהיה קצת מגוחך לבעוט בערבים כאשר מדובר בפוליטיקה. האם זו הפרת הבטחה? בין ההבטחה להחליף את גוש ההשתמטות להבטחה שלא להקים קואליציה עם המפלגות הערביות – הראשונה חשובה פי אלף מונים.

הגוש שניצח הוא הגוש הלאומי. הוא גוש המרכז. והגוש שהפסיד, הוא הגוף שכפה עלינו את עריצות המיעוט

לאחר סיבובי בחירות קודמים, אם יורשה לי להזכיר את חטאיי, פרסמתי קריאה להקמת ממשלת אחדות. לא עוד קואליציה שתלויה במיעוט מגזרי, כתבתי אז, לא עוד סחטנות, לא עוד רמיסת הרוב, אלא קואליציה שמייצגת את המרכז, את הרוב. לא הפעם. אין צורך בקואליציה כזאת. משום שהגוש שניצח הוא הגוש הלאומי. הוא גוש המרכז. והגוש שהפסיד, הוא הגוף שכפה עלינו את עריצות המיעוט. מפלגת הליכוד הייתה אמורה להיות שותפה טבעית לממשלת אחדות. אבל היא מחקה את ההבדל בינה לבין מפלגת בן גביר. היא הייתה אמורה לשמור על זכויות הרוב. אבל היא התמסרה לחלוטין לכל גחמה של המפלגות שדרדרו אותנו לשפל חסר תקדים.