החרם יוסר? הרברט קיקל יו"ר מפלגת החירות (FPÖ) של אוסטריה, שמובילה את הימין הקיצוני במדינה האירופית, גינה אתמול (רביעי) לראשונה את מתקפת 7 באוקטובר שביצע חמאס, הבהיר בדבריו כי "לא מדובר בהתנגדות" - ואף התנצל על חלקה של אוסטריה בשואה. שר החוץ גדעון סער בירך בתגובה על המהלך ואמר כי "זו התפתחות חשובה וחיובית".
מפלגת החירות, נציין, היא אחת משתי מפלגות הימין הקיצוני בעולם שישראל עדיין מחילה עליהן באופן רשמי את מדיניות החרם הפוליטי. המפלגה זכתה בבחירות לפרלמנט באוסטריה ב-2024, לראשונה בתולדותיה, אך לא הקימה ממשלה מכיוון שקיבלה רוב יחסי של 29% מקולות הבוחרים ואף מפלגה אחרת לא הסכימה לשבת איתה. למפלגה שורשים נאציים והיא מחזיקה בעמדות "פרו-רוסיות" ונגד הגירה.
סער הוסיף בתגובתו כי "על רקע ההיסטוריה המורכבת, ישראל רואה בדברים אלה התפתחות חשובה וחיובית, אך בניית אמון מחייבת גם תרגום של המחויבויות למעשים. דבריו של קיקל מאפשרים לפתוח בשיח ענייני, פתוח וכן, במטרה להעמיק בהבנת עמדותיו ומחויבויותיו". בשל כך פרשנים טוענים כי בדבריו יש מעין רמיזה אפשרית לשינוי קרב במדיניות החרם כלפי המפלגה.
השר סער בירך בנוסף על הכרתו של קיקל "בפרק האפל בהיסטוריה של אוסטריה ובאחריות הנובעת ממנו", וכן על הגינוי החד משמעי שהשמיע לטבח שביצע חמאס ועל ההכרה בזכותה של ישראל להגן על עצמה. קיקל, נציין, התייחס מפורשות לארגון הטרור חמאס והזכיר אותו כאחראי לאירועים הקשים ב-7 באוקטובר - מה שמדינות רבות אחרות השמיטו לאורך השנים האחרונות. הוא אף הזכיר בשמם את חיזבאללה, החות'ים וגם את ארגון הטרור בוקו חראם שפועל בעיקר באפריקה. קיקל ביקש להבחין בין דת האיסלאם לאיסלאמיזם המזוהה עם ארגוני הטרור, שאותו הגדיר בנאומו כ"אידיאולוגיה פוליטית קיצונית".
עוד אמר קיקל כי "האנטישמיות באירופה במגמת עלייה. מומחים מזהירים מפני '7 באוקטובר קטנים' ברחבי היבשת. 7 באוקטובר הוא היום הקטלני ביותר עבור יהודים מאז השואה. זה פשע נגד האנושות, לא התנגדות. הריגה מכוונת של אזרחים וחטיפת בני ערובה הן פשעי מלחמה". לאחר מכן ביקש להתנצל ישירות בפני ניצולי הנאציזם, צאצאיהם והעם היהודי - ובפרט בפני אזרחי אוסטריה היהודים.
בתום דבריו של קיקל, השר סער בירך על כוונתו להעביר את שגרירות אוסטריה לירושלים (אלא שכאמור קיקל אינו חלק מהממשלה האוסטרית), ועל הכרתו בקשר ההיסטורי של העם היהודי ליהודה ושומרון ומחויבותו להעמקת שיתוף הפעולה המעשי עם ישראל. במשרד החוץ ציינו כי בין הפוליטיקאים שהיו מעורבים בקידום ההליך שהוביל בסופו של דבר לנאום ההיסטורי היו גם חבר הפרלמנט האירופי מטעם מפלגת הימין, הרלד וילימסקי, השר עמיחי שיקלי ויו"ר מועצה אזורית שומרון יוסי דגן.