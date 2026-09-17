הרברט קיקל יו"ר מפלגת החירות (FPÖ) של אוסטריה, שמובילה את הימין הקיצוני במדינה האירופית, גינה אתמול (רביעי) לראשונה את מתקפת 7 באוקטובר שביצע חמאס, הבהיר בדבריו כי "לא מדובר בהתנגדות" - ואף התנצל על חלקה של אוסטריה בשואה. שר החוץ גדעון סער בירך בתגובה על המהלך ואמר כי "זו התפתחות חשובה וחיובית".

הרברט קיקל יו"ר מפלגת החירות (FPÖ) של אוסטריה, שמובילה את הימין הקיצוני במדינה האירופית, גינה אתמול (רביעי) לראשונה את מתקפת 7 באוקטובר שביצע חמאס, הבהיר בדבריו כי "לא מדובר בהתנגדות" - ואף התנצל על חלקה של אוסטריה בשואה. שר החוץ גדעון סער בירך בתגובה על המהלך ואמר כי "זו התפתחות חשובה וחיובית".

החרם יוסר? הרברט קיקל יו"ר מפלגת החירות (FPÖ) של אוסטריה, שמובילה את הימין הקיצוני במדינה האירופית, גינה אתמול (רביעי) לראשונה את מתקפת 7 באוקטובר שביצע חמאס, הבהיר בדבריו כי "לא מדובר בהתנגדות" - ואף התנצל על חלקה של אוסטריה בשואה. שר החוץ גדעון סער בירך בתגובה על המהלך ואמר כי "זו התפתחות חשובה וחיובית".

מכיוון שקיבלה רוב יחסי של 29% מקולות הבוחרים ואף מפלגה אחרת לא הסכימה לשבת איתה. למפלגה שורשים נאציים והיא מחזיקה בעמדות "פרו-רוסיות" ונגד הגירה.

מכיוון שקיבלה רוב יחסי של 29% מקולות הבוחרים ואף מפלגה אחרת לא הסכימה לשבת איתה. למפלגה שורשים נאציים והיא מחזיקה בעמדות "פרו-רוסיות" ונגד הגירה.

סער הוסיף בתגובתו כי "על רקע ההיסטוריה המורכבת, ישראל רואה בדברים אלה התפתחות חשובה וחיובית, אך בניית אמון מחייבת גם תרגום של המחויבויות למעשים. דבריו של קיקל מאפשרים לפתוח בשיח ענייני, פתוח וכן, במטרה להעמיק בהבנת עמדותיו ומחויבויותיו". בשל כך פרשנים טוענים כי בדבריו יש מעין רמיזה אפשרית לשינוי קרב במדיניות החרם כלפי המפלגה.

סער הוסיף בתגובתו כי "על רקע ההיסטוריה המורכבת, ישראל רואה בדברים אלה התפתחות חשובה וחיובית, אך בניית אמון מחייבת גם תרגום של המחויבויות למעשים. דבריו של קיקל מאפשרים לפתוח בשיח ענייני, פתוח וכן, במטרה להעמיק בהבנת עמדותיו ומחויבויותיו". בשל כך פרשנים טוענים כי בדבריו יש מעין רמיזה אפשרית לשינוי קרב במדיניות החרם כלפי המפלגה.

סער הוסיף בתגובתו כי "על רקע ההיסטוריה המורכבת, ישראל רואה בדברים אלה התפתחות חשובה וחיובית, אך בניית אמון מחייבת גם תרגום של המחויבויות למעשים. דבריו של קיקל מאפשרים לפתוח בשיח ענייני, פתוח וכן, במטרה להעמיק בהבנת עמדותיו ומחויבויותיו". בשל כך פרשנים טוענים כי בדבריו יש מעין רמיזה אפשרית לשינוי קרב במדיניות החרם כלפי המפלגה.