ספיר קוזי פרץ (36) מראש העין, אם לשניים שהייתה בחודש הרביעי להריונה, עשתה בבוקר יום חמישי האחרון את דרכה לספרית שלה, כדי להתחדש לקראת ראש השנה. בעודה חוצה את הכביש ברחוב לוי אשכול בראשון לציון, פגע בה אוטובוס והיא נפגעה קשה בראשה. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים שיבא והוכנסה לחדר ניתוח, אך שם נאלצו לקבוע את מותה.

גלריה תכננה לארח את המשפחה בחג. ספיר קוזי פרץ ז"ל

ספיר לצד ילדיה: "נתינה אינסופית"

בני משפחתה, שסיימו הבוקר (חמישי) לשבת שבעה, סיפרו כי היא תכננה לארח בביתה את המשפחה המורחבת לארוחת החג. במקום זה, שעות ספורות לפני כניסת החג, הם הגיעו לבית העלמין גני אסתר בראשון לציון - שם מתגוררים הוריה - כדי ללוות אותה בדרכה האחרונה. "זה היה החג העצוב בעולם", אמרה אחותה אופיר כהן.

"לא מצאנו את הטלפון שלה בזירה, כנראה מישהו לקח אותו", סיפרה האחות. "אנחנו פונים למי שמחזיק בטלפון שלה שיחזיר לנו. כל הזיכרונות והתמונות של ספיר נמצאים בטלפון הזה, והם חשובים מאוד למשפחה".

ספיר ז"ל הייתה נשואה למייק, ולהם שני ילדים: שליו (12) ומיכאלה (2). היא הותירה אחריה את ההורים הלנה ומשה, ואחיותיה הצעירות אופיר ובר. היא התגוררה אמנם בראש העין, אך נסעה ברכבת לראשון לציון כדי להגיע לספרית הקבועה שלה ב-15 השנים האחרונות. "היא רצתה לעשות גוונים לכבוד החג", סיפרה אופיר.

"הדבר היחיד שסיפרו לנו במשטרה הוא שספיר הייתה במעבר החצייה, אוטובוס פגע בה והיא נפגעה קשות בראש ופונתה לבית החולים תל השומר", הוסיפה האחות. "מעבר לזה במשטרה לא הסכימו לפרט יותר עד לסיום החקירה. יש לנו הרבה סימני שאלה סביב התאונה ואנחנו מצפים לשמוע מהמשטרה מה קרה בדיוק".

ספיר קוזי פרץ ז"ל עם בעלה מייק

ספיר ז"ל (שנייה מימין) עם הוריה ואחיותיה בחתונת האחות אופיר

"ב-10:00, כשהיא לא הגיעה למספרה, הספרית שהיא כבר חברה שלה חייגה אליה שוב ושוב והיא לא ענתה. הספרית אמרה שהיא מעולם לא איחרה או ביטלה תור בלי להודיע", המשיכה אופיר. לבסוף, אחת האחיות התקשרה לבשר לספרית שספיר נהרגה בתאונה, חמש דקות הליכה מהמספרה במרכז המסחרי של שכונת כרמים בראשון לציון.

ספיר ז"ל עבדה בעבר ב"כלל ביטוח", ובימים אלה הייתה אמורה לסיים לימודי קוסמטיקה רפואית. "היו לה תוכניות לפתוח מקום משלה בתחום הקוסמטיקה הרפואית", אמרה האחות, "ובקיץ הקרוב היא תכננה לחזור להתגורר בראשון לציון, ליד ההורים והאחיות. היא גדלה בראשון לציון ונהרגה בראשון לציון".

אופיר סיפרה על אחותה הבכורה: "אם רוצים להגדיר את ספיר זה אמא לביאה, אמא שהילדים היו כל עולמה. היא תמיד דאגה להם, חינכה אותם, היא ראתה באימהות הגשמה עצמית. שליו, הבן הגדול, נולד כמוה ב-14 בדצמבר ותמיד היינו חוגגים להם ביחד. ספיר הייתה בחורה טובת לב, עם נתינה אינסופית, שדואגת לכולם לפני שהיא דואגת לעצמה.

"היא לא זכתה לארח את המשפחה בערב ראש השנה, במקום זה האיחוד המשפחתי היה בבית של ההורים, בוכים וכואבים את האסון. זה היה החג הכי עצוב בעולם. נכנסנו לראש השנה, שהוא חג של ברכה לשנה טובה וחדשה, בבכי גדול עם המחשבה על ספיר והתינוק שנשאה בבטנה, על המשפחה הכואבת שהשאירה, על שני הילדים שנותרו יתומים".

יום מדמם בכבישים

במהלך היום נהרגו מהבוקר ועד שעות הצהריים ארבעה בני אדם בתאונות דרכים ברחבי ישראל. התאונה הראשונה אירעה הבוקר סמוך לרהט, כששני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים. כעבור שעות נהרג רוכב אופניים בתל אביב ובצהריים נהרג נהג מונית כבן 70 מפגיעת אוטובוס ברכבו בנתיבי איילון. לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), מתחילת השנה נהרגו 320 בני אדם בכבישי ישראל.

התאונה הקשה בנגב ( צילום: דוברות המשטרה )

זירת התאונה בנתיבי איילון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

התאונה בנגבהתרחשה בכביש 310, ליד היישוב גבעות בר. צוות מד"א קבע במקום את מותם של השניים, קרובי המשפחה עבוד ואמין אלתראבין, שסבלו מחבלה רב-מערכתית. השניים הם תושבי תראבין, כל אחד מהם נהג ברכב אחר. בתאונה באיילון, סמוך למחלף קק"ל לכיוון דרום, התנגש אוטובוס ברכב בשעות הצהריים. נהג הרכב אותר כשהוא סובל מחבלות בכל הגוף, ופונה לבית החולים איכילוב - שם נקבע מותו. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונה, ושלושה אחרים נפצעו קל.