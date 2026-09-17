התאונה, בין שני כלי רכב פרטיים, התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 310, ליד היישוב גבעות בר. צוות מד"א קבע במקום את מותם של השניים, כבני 30, שסבלו מחבלה רב-מערכתית.

התאונה, בין שני כלי רכב פרטיים, התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 310, ליד היישוב גבעות בר. צוות מד"א קבע במקום את מותם של השניים, כבני 30, שסבלו מחבלה רב-מערכתית.

שני גברים נהרגו בתאונה סמוך לרהט: התאונה, בין שני כלי רכב פרטיים, התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 310, ליד היישוב גבעות בר. צוות מד"א קבע במקום את מותם של השניים, כבני 30, שסבלו מחבלה רב-מערכתית.