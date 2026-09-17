שני גברים נהרגו בתאונה סמוך לרהט: התאונה, בין שני כלי רכב פרטיים, התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 310, ליד היישוב גבעות בר. צוות מד"א קבע במקום את מותם של השניים, כבני 30, שסבלו מחבלה רב-מערכתית.
חובש רפואת חירום במד"א, רזק אלטורי, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי, אחד מהרכבים היה על גדר ההפרדה. שני גברים כבני 30 שכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית. שוטרי תחנת רהט ובוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב נמצאים הזירה, הכביש נסגר לשני הכיוונים.
מוקדם יותר עצרה המשטרה שוהה בלתי חוקי תושב שכם, בחשד לגניבת רכב - ולפגיעה קטלנית ברוכב אופניים כבן 50, ליד חוף הצוק בתל אביב. החשוד, פלסטיני בן 24, נעצר על ידי השוטרים לאחר שהרכב שבו היה התהפך בתאונה. בוחני התנועה זומנו למקום והחלו באיסוף ממצאים. ברכב שנגנב אותר תיק ובו רכוש המשמש לגניבת רכבים, לרבות מחשב הנעה, פטיש ואמצעי ניפוץ.
הדיווח על רוכב שנפצע בדרך אריאל שרון בהרצליה, סמוך לחוף הים ולרחוב יוניצמן בתל אביב, התקבל במד"א בשעה 8:22. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב, כבן 50, ופינו אותו במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.