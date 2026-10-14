הפשיטה על המטה של Halk TV באיסטנבול החלה בשעות הבוקר המוקדמות, ושוטרים רבים נראו מקיפים את המבנה. באתר הערוץ נטען כי "מאות שוטרים" נכנסו למשרדיו, בעוד שכניסתם של עיתונאי הערוץ נאסרה. השידור החי נקטע בשעה 06:30, ומאז עבר הערוץ לשדר תוכניות מוקלטות. התביעה באיסטנבול טוענת כי הפשיטה וההשתלטות על ניהול הערוץ נעשו כחלק מחקירה נגד הבעלים שלו, ג'אפר מהירואולו, בחשד ל"מתן שוחד, הטיית מכרזים והלבנת נכסים שמקורם בפשיעה". במסגרת החקירה הוצאו צווי מעצר נגד 17 חשודים, מתוכם 11 נעצרו. עוד נמסר כי הוחרמו כמה חברות הקשורות למהירואולו, והקרן לביטוח פיקדונות חיסכון (TMSF) מונתה כנאמנת לניהולן.

הפשיטה על המטה של Halk TV באיסטנבול החלה בשעות הבוקר המוקדמות, ושוטרים רבים נראו מקיפים את המבנה. באתר הערוץ נטען כי "מאות שוטרים" נכנסו למשרדיו, בעוד שכניסתם של עיתונאי הערוץ נאסרה. השידור החי נקטע בשעה 06:30, ומאז עבר הערוץ לשדר תוכניות מוקלטות. התביעה באיסטנבול טוענת כי הפשיטה וההשתלטות על ניהול הערוץ נעשו כחלק מחקירה נגד הבעלים שלו, ג'אפר מהירואולו, בחשד ל"מתן שוחד, הטיית מכרזים והלבנת נכסים שמקורם בפשיעה". במסגרת החקירה הוצאו צווי מעצר נגד 17 חשודים, מתוכם 11 נעצרו. עוד נמסר כי הוחרמו כמה חברות הקשורות למהירואולו, והקרן לביטוח פיקדונות חיסכון (TMSF) מונתה כנאמנת לניהולן.

הפשיטה על המטה של Halk TV באיסטנבול החלה בשעות הבוקר המוקדמות, ושוטרים רבים נראו מקיפים את המבנה. באתר הערוץ נטען כי "מאות שוטרים" נכנסו למשרדיו, בעוד שכניסתם של עיתונאי הערוץ נאסרה. השידור החי נקטע בשעה 06:30, ומאז עבר הערוץ לשדר תוכניות מוקלטות. התביעה באיסטנבול טוענת כי הפשיטה וההשתלטות על ניהול הערוץ נעשו כחלק מחקירה נגד הבעלים שלו, ג'אפר מהירואולו, בחשד ל"מתן שוחד, הטיית מכרזים והלבנת נכסים שמקורם בפשיעה". במסגרת החקירה הוצאו צווי מעצר נגד 17 חשודים, מתוכם 11 נעצרו. עוד נמסר כי הוחרמו כמה חברות הקשורות למהירואולו, והקרן לביטוח פיקדונות חיסכון (TMSF) מונתה כנאמנת לניהולן.