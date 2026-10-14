שלטונות טורקיה פשטו היום (ד') על מטה ערוץ הטלוויזיה Halk TV, מהערוצים הפופולריים ביותר במדינה ומכלי התקשורת העצמאיים האחרונים שנותרו שם, ובתירוץ כי מתנהלת נגדו חקירה בחשד לשחיתות מינו נאמן מיוחד מטעם המדינה לניהול הערוץ. הפשיטה הדרמטית קטעה את השידור החי שלו, והיא נתפסת כהסלמה במאמציו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן לדכא כל ביקורת כלפיו ולהשתיק את התקשורת החופשית בטורקיה.
הפשיטה על המטה של Halk TV באיסטנבול החלה בשעות הבוקר המוקדמות, ושוטרים רבים נראו מקיפים את המבנה. באתר הערוץ נטען כי "מאות שוטרים" נכנסו למשרדיו, בעוד שכניסתם של עיתונאי הערוץ נאסרה. השידור החי נקטע בשעה 06:30, ומאז עבר הערוץ לשדר תוכניות מוקלטות. התביעה באיסטנבול טוענת כי הפשיטה וההשתלטות על ניהול הערוץ נעשו כחלק מחקירה נגד הבעלים שלו, ג'אפר מהירואולו, בחשד ל"מתן שוחד, הטיית מכרזים והלבנת נכסים שמקורם בפשיעה". במסגרת החקירה הוצאו צווי מעצר נגד 17 חשודים, מתוכם 11 נעצרו. עוד נמסר כי הוחרמו כמה חברות הקשורות למהירואולו, והקרן לביטוח פיקדונות חיסכון (TMSF) מונתה כנאמנת לניהולן.
מהירואולו עצמו, שלא מתגורר בטורקיה ובעת הפשיטה לא שהה בה, אמר בעקבותיה כי מדובר ב"יום אפל עבור טורקיה". בסרטון שפרסם הוא האשים כי "משתלטים על זכות הציבור למידע מסיבות פוליטיות". את ההאשמות נגדו תיאר כחסרות בסיס, והוא ציין כי במסגרת הפשיטה נעצרו שבעה מבני משפחתו. גם אוזגור אוזל, מנהיג מפלגת האופוזיציה המרכזית "המפלגה החדשה", גינה בחריפות את הפשיטה ואמר כי מדובר בעוד עדות לשלטונו הדיקטטורי של ארדואן. "פשיטה עם עלות השחר על ערוץ טלוויזיה, מינוי נאמן – רק דיקטטורים עושים דבר כזה", הוא כתב בציוץ ברשת X. "אלו שמינו נאמנים לרשויות מקומיות ורמסו את רצון העם ממנים עכשיו נאמן ל-Halk TV, שנצפה על ידי מיליונים. בגלל שהם ח-ס-ר-י י-כ-ו-ל-ת ופ-ח-ד-נ-י-ם!".
ביותר משני העשורים שבהם ארדואן שולט ביד הדוקה בטורקיה, נזכיר, נפגעה אנושות התקשורת החופשית בה, והשנה היא דורגה במקום ה-163 מתוך 180 במדד חופש העיתונות העולמי של ארגון "עיתונאים ללא גבולות". בארגון מציינים כי 90% מכלי התקשורת הארציים במדינה נמצאים בשליטת הממשלה. Halk TV הוא כלי התקשורת המרכזי החמישי שהשלטונות שם מינו לו בשנים האחרונות נאמן מיוחד על מנת להשתלט על שידוריו ודיווחיו, ולמנוע השמעת ביקורת על משטר ארדואן.
באותו אופן מונו גם נאמנים מיוחדים מטעם המדינה לניהול רשויות מקומיות רבות, כחלק ממה שנתפס כקמפיין דיכוי נרחב יותר נגד האופוזיציה, במסגרתו נעצר אשתקד והואשם בשחיתות ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו, שנחשב ליריב הבולט ביותר של ארדואן ולמועמד האופוזיציה בבחירות הבאות לנשיאות. לצדו נעצרו ראשי ערים נוספים, והלחץ הזה על האופוזיציה כבר גרם לכמה ראשי ערים שהיו חלק ממנה לערוק למפלגת השלטון AKP ("מפלגת השלטון והצדק").
קמפיין הדיכוי של ארדואן נמשך השנה כאשר מערכת המשפט הנתונה לשליטתו ביטלה בחודש מאי את תוצאות הבחירות הפנימיות שנערכו ב-2023 להנהגת "מפלגת העם הרפובליקנית" (CHP), המפלגה החילונית שהקים אבי טורקיה המודרנית כמאל אטאטורק ומי שנחשבה עד אז למפלגת האופוזיציה הראשית. ביטול התוצאות הביא להדחת מנהיג המפלגה אוזגור אוזל, והחזיר לתפקיד את היו"ר הקודם כמאל קיליצ'דראולו, מי שהוביל ב-2023 את המפלגה להפסד בבחירות הכלליות מול הנשיא ארדואן ומפלגתו, אבל כעת נתפס כמשתף פעולה שלו. החלטת בית המשפט עוררה מהומות, והמשטרה אף פרצה למטה המפלגה וסילקה משם את אוזל, שמאחוריו התאחדה האופוזיציה אחרי מעצרו של ראש העיר איסטנבול אימאמאולו. אוזל פרש בהמשך מה-CHP והקים את "המפלגה החדשה", אליה ערקו בעקבותיו המוני מחוקקים, והיא כעת סיעת האופוזיציה הראשית בפרלמנט.
קיליצ'דראולו, יו"ר ה-CHP, השמיע מאז שהוחזר לתפקיד בצו בית משפט עמדות שתואמות יותר את ממשלתו של ארדואן, והפשיטה על Halk TV באה כמה ימים אחרי שגם הוא השמיע ביקורת על הסיקור בערוץ, ואף הודיע כי התלונן עליו בפני הרגולטור. עם זאת, בעקבות הפשיטה גם קיליצ'דראולו הצטרף לביקורת, ואמר כי מדובר בדוגמה ל"לחץ מערכתי" על התקשורת המזוהה עם האופוזיציה.
גם באירופה מתחו ביקורת, אם כי בצל התלות ההולכת וגוברת שלה בקשרים הביטחוניים עם טורקיה שחברה בנאט"ו – כמו במקרים קודמים, גם כעת לא צפויים להתלוות לביקורת הזו צעדים מעשיים. נאצ'ו סאנצ'ס אמור, שליח הפרלמנט האירופי לענייני טורקיה, אמר בעקבות הפשיטה על הערוץ כי ממשלתו של ארדואן "לא מסתפקת בשליטה ב-90% מכלי התקשורת" – ולדבריו היא שואפת להגיע ל-100%. "בעקבות מעצרי העיתונאים והצנזורה הנרחבת באינטרנט, חופש התקשורת והביטוי יהפכו בקרוב לזיכרון בלבד", הוא הזהיר.