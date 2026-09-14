נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה אמש (יום שני) בבוטות את הקריאות החריגות בסוף השבוע של בכירים בעולם הבינה מלאכותית להטיל הגבלות על הפיתוח המואץ של AI , על מנת לוודא שבני האדם יוכלו להמשיך לשלוט במערכות הללו ולהימנע מפגיעה אנושה שלהן בכלכלה העולמית. מעט לפני שיארח בבית הלבן ביום חמישי בשבוע הבא את נשיא סין שי ג'ינפינג , טען טראמפ בשלושה פוסטים נפרדים שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כי אין ממש באזהרות הללו, אותן כינה "קונספירציה חולנית". הוא הוסיף כי המרוץ מול סין בתחום, ושמירה על עליונות אמריקנית בו, חשוב במיוחד – ואותת שמבחינתו אסור שהגבלות על פיתוח אמצעי בינה מלאכותית יפגעו במטרה הזו.

גלריה טראמפ ובכירי עולם ה-AI סם אלטמן (מנכ"ל OpenAI) ודריו אמודיי (מנכ"ל אנת'רופיק) ( צילום: shutterstock, YUICHI YAMAZAKI\AFP, Aaron Schwartz / AFP )

הפוסט הראשון של טראמפ אמש נגד הגבלות על AI. "רק סין מרוצה מכך!"

פוסט ארוך נוסף שטראמפ פרסם אמש, ובו טען ש"כוחות ההרס" פועלים נגדו "בצורה מבריקה"

"הפיקוח היחיד או 'מנגנוני ההגנה' היחידים שה-AI זקוק להם הם נשיא חזק וחכם (בעל IQ גבוה!), ולארה"ב יש נשיא כזה – ובגדול!", כתב הנשיא בפוסט הראשון שלו בנושא – ועבר מיד לתקוף את מנכ"ל אנת'רופיק דריו אמודיי, שמנהל את אחת החברות המובילות במרוץ ה-AI והיה זה שטלטל את הענף באזהרה הדרמטית שפרסם בסוף השבוע, שבה קרא "להאט" את המרוץ כדי להימנע מקטסטרופה. "ממשל טראמפ עצר 'אנשי' AI מלעשות 'דברים' רעים או דברים שעלולים להיות רעים, כמו דאריו (אנת'רופיק!), שעכשיו מעמיד פנים שהוא 'מלאך קטן ומושלם' – ואנחנו נמשיך לעשות זאת!", כתב הנשיא (הגרשיים במקור).

טראמפ טוען כבר זמן רב שאין צורך בהגבלות בחוק על פיתוח אמצעי בינה מלאכותית, ובפוסט שלו אמש שב וטען שדי בסמכויותיו הביצועיות כנשיא כדי לפקח על הענף – והדגיש כאמור את חשיבות התחרות מול סין: "כבר יש לנו סמכויות פליליות ורגולטוריות אדירות על החברות הללו! מתנהלת קונספירציה חולנית נגד ה-AI ומרכזי הדאטה, והיחיד שמרוצה מכך היא סין. מי שינצח ב-AI – ינצח! אנחנו מובילים על פני סין ועל פני כל האחרים, ונמשיך להוביל. לכל חובבי תאוריות הקונספירציה, הבוגדים והמדליפים – היזהרו!".

טראמפ והנשיא שי ג'ינפינג, בביקורו של הנשיא האמריקני בבייג'ינג במאי. מרוץ ה-AI מול סין בראש סדר העדיפויות ( צילום: Evan Vucci / POOL / AFP )

בפוסט נוסף שפרסם מעט אחר כך הוא כתב: "הסיבה היחידה להתפרצות נגד ה-AI ומרכזי הדאטה היא שארה"ב מובילה, ובפער גדול, על פני כל מדינה אחרת. אל תהרגו את התרנגולת שמטילה ביצי זהב! (Golden Goose במקור)". בפוסט השלישי שלו, שאותו פרסם שעות ספורות לאחר מכן, הוא טען כי נשיא סין הודיע לכאורה שארצו לא מתכוונת "לעשות דבר" כדי להגביל את המרוץ לפיתוח ה-AI, ולמרות שציין כי "הוא לא מרוצה מכך" ומקווה ששי ישנה את עמדתו, הוא הדגיש את חשיבות התחרות בתחום בכל הנוגע לפיתוח הכלכלי של אמריקה: "ה-AI ומרכזי הדאטה יהיו המנוע הגדול ביותר לפיתוח כלכלי בהיסטוריה – גדול יותר מנפט, מזהב, מיהלומים או אפילו מהאינטרנט. הוא לא ייעצר בידי כוחות ההרס המתנהלים בצורה מבריקה במהלך כהונתו של הנשיא דונלד ג'יי. טראמפ!".

באותו פוסט שלישי טראמפ טען כי האזהרות שמשמיעים מנהיגי עולם ה-AI מפיתוח מואץ הן לכאורה חלק מ"קונספירציה" נגד אמצעי בינה מלאכותית. "בנוגע ל-AI, מתי בתולדות עולם העסקים קרה שמנהיגי תעשייה כלשהי קראו לרגולציה שאם תיושם באופן נוקשה, תוביל אותם לחורבן ולפשיטת רגל? (הטענה ש)ה-AI ישתלט על העולם, ישמיד את האנושות וכל שאר הדברים הרעים האלה הם הונאה, לא שונה מרוסיה, רוסיה, רוסיה – אוקראינה, אוקראינה, אוקראינה – הונאת ההדחה מס' 1 — הונאת ההדחה מס' 2 — ומכל שאר ההונאות והתרמיות שאמריקה נאלצה לסבול בשל מעשיהם הפסולים והתנהלותם הבלתי חוקית של כוחות ההרס והסוטים", הוא כתב – כשכוונתו בין היתר לפרשיות "רוסיה-גייט" ו"אוקראינה-גייט", שהטילו צל כבד על כהונתו הראשונה ולניסיון כושל להדחתו בקונגרס מצד הדמוקרטים.

נחיל של 1,200 סוכני AI יצא משליטה. אילוסטרציה ( נוצר על ידי ChatGPT )

דבריו החריפים של טראמפ מגיעים כאמור על רקע הטלטלה שחוללה בסוף השבוע קריאתו של מנכ"ל אנת'רופיק דריו אמודיי "להאט" את פיתוח אמצעי הבינה המלאכותית. במאמר בן 3,800 מילה שפרסם בשבת הוא הזהיר כי המודלים מתקדמים מהר מכפי שהחוקרים מסוגלים להבין מה בנו ולוודא שהמערכות יישארו בשליטה. הוא הזכיר בין היתר את הניסוי של OpenAI , שבו נחיל של 1,200 סוכני AI חרג מהסביבה הסגורה שלו: כ-700 מהם פרצו לתשתיות של Hugging Face – פלטפורמה מרכזית לאחסון ולשיתוף של מודלים ומאגרי נתונים – תקפו יעדים שלא התבקשו לתקוף, חיפשו מידע שיעזור להם לרמות במבחן וניסו לפגוע גם במערכת שבדקה אותם. אף אחד מהם לא התריע למפעיליו, והחדירה התגלתה רק שבועות אחר כך. אמודיי תיאר זאת כ"קולקטיב מסור בקנאות. נחיל בעל יכולות חזקות יותר ורמת חוסר התאמה דומה היה עלול לגרום נזק קטסטרופלי". להערכתו, בתוך שישה עד 12 חודשים מערכת כזאת עלולה להשתלט על האינטרנט באמצעות רשת בוטים ולגרום נזק של מאות מיליארדי דולרים. לאזהרה שלו הצטרפו מאז בכירים נוספים בענף, בהם איל ההון אילון מאסק שכתב ש"דריו צודק", וגם מנכ"ל OpenAI סם אלטמן.

דורשים "מתג כיבוי" ל-AI: "אפשר גם לעבור לאי בודד, לחכות לאפוקליפסה"

אבל טראמפ מסרב מאז שחזר לבית הלבן בתחילת השנה שעברה להטיל הגבלות משמעותיות על פיתוח AI, ואף ביטל ביומו הראשון בתפקיד צו שהטיל הגבלות שכאלו ושעליו חתם הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. לטראמפ נדרשו 16 חודשים עד שחתם ביוני השנה על צו חדש שעוסק בפיקוח על AI, אך זה קבע בעיקר מסגרת וולונטרית לבדיקת מודלים מתקדמים בידי הממשל. טראמפ מתעקש כאמור שדי בסמכויות הקיימות ומתנגד לרגולציה פדרלית רחבה, אולם בקונגרס גוברים כעת הקולות הקוראים לכל הפחות לקיים דיון מעמיק בסוגיה – שהופכת לפי פרשנים לסוגיה בוערת בבחירות האמצע הקרובות, שייערכו בנובמבר ושבהן תיקבע השליטה בבית הנבחרים ובסנאט. הסקרים מעידים על חשש משמעותי בציבור האמריקני מפיתוח AI, כשרבים חוששים גם מהקמת מרכזי דאטה סמוך ליישוביהם, בין היתר בשל החשש שאלו יביאו לעלייה במחיר החשמל באזוריהם, והדמוקרטים מותחים ביקורת רבה על הממשל – בטענה שהוא עוצם את עיניו אל מול הסכנה שבפיתוח מואץ מדי.

רם עמנואל. "טראמפ נרדם על ההגה" ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

רם עמנואל, ראש עיריית שיקגו לשעבר וראש הסגל לשעבר בבית הלבן בתקופת ברק אובמה, אמר למשל בסוף השבוע כי מאמר האזהרה של מנכ"ל אנת'רופיק הוא בגדר "הודאה בכך שאנחנו נוסעים בדרך אפלה ומפותלת, על כביש רטוב, כשהפנסים כבויים. ומה עם הנשיא טראמפ? נראה שהוא שוב נרדם". עמנואל, שנחשב למועמד פוטנציאלי בבחירות לנשיאות ב-2028, הוסיף: "הגיע הזמן להדליק את האורות, להחזיק את ההגה בשתי ידיים ולהחזיר את השליטה לידינו – לפני שיהיה מאוחר מדי". אתמול, אחרי שהמחוקקים בוושינגטון חזרו מפגרת הקיץ, קרא גם מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר לממשל לערוך להם במהרה תדרוך מסווג על האזהרות של מנהיגי ענף ה-AI: "פעמוני האזהרה מצלצלים בעוצמה גדולה מאי פעם – וממשל טראמפ מפנה את מבטו לכיוון השני", אמר שומר, "אם טראמפ לא יפעל, הקונגרס חייב לפעול".

יו"ר בית הנבחרים, הרפובליקני מייק ג'ונסון, נוקט כמו טראמפ בעמדה זהירה הרבה יותר – ומתנגד לצעדי חירום. "אם הקונגרס פשוט יסתער ויקיים איזשהו מושב חירום כדי לנסות להסדיר את ה-AI, נפסיד במרוץ לסין, וזה איום על כל אמריקני", אמר שלשום ג'ונסון. לדבריו, המחוקקים אינם צריכים להיכנס לפאניקה, ועליהם לטפל ב-AI כפי שטיפלו בטכנולוגיות מתהוות קודמות – מבלי לחנוק את החדשנות האמריקנית. גם סגנו של טראמפ, ג'יי די ואנס, התייחס אמש בביטול מסוים לאזהרות, ואף שטען כי זה "משהו שמהווה מקור לדאגה עבורנו", הוא הטיל ספק בכנות של הבכירים המשמיעים את האזהרות הללו: "יש סיכונים ברורים ב-AI, ויש גם יתרונות מסוימים ל-AI. אני חייב לומר שבאופן אישי, קצת מוזר לי לראות כל כך הרבה חברות טכנולוגיה שנמצאות בחזית ה-AI פונות לממשלה וכמעט מתחננות שהיא תטיל עליהן רגולציה". לטענת ואנס, ייתכן שהאזהרות הללו הן מעין "סוס טרויאני" מצד חברות המקוות לקצור רווחים מהרגולציה הזו. הוא הוסיף ש"אמריקנים לא צריכים לפחד" ושהממשל מעוניין ב"רגולציה חכמה" שלא תפגע בעליונות האמריקנית מול סין.

הסנאטור ברני סנדרס, שדורש איסור על פיתוח "סופר-אינטליגנציה". יש מחלוקת גם בקרר הדמוקרטים על היקף ההגבלות הנדרש ( צילום: Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

יצוין כי בקרב הדמוקרטים יש מחלוקת גדולה סביב ההגבלות שהם דורשים להטיל על ענף ה-AI. כך למשל הסנאטור ברני סנדרס, ממנהיגי המחנה הפרוגרסיבי בשמאל הרדיקלי, דורש לאסור פיתוח של " סופר-אינטליגנציה " (superintelligent AI) ולהשהות את פיתוחן של מערכות מתקדמות, בעוד שדמוקרטים אחרים מעדיפים צעדים מוגבלים יותר, כמו החמרת בדיקות הבטיחות או חיוב חברות לדווח על סיכונים. חבר הקונגרס הדמוקרטי טד לו, מיוזמי הצעת חוק שמטרתה לחייב מפתחי AI לשמור על "מתג כיבוי" של המערכות למקרה שאלו ייצאו משליטה, הזהיר בריאיון ל-CNN: "בני אדם חייבים להיות מסוגלים לכבות מערכות AI או סוכנים שיוצאים משליטה. ואם התגובה היא שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז תראו, אנחנו יכולים באותה מידה לארוז את התיקים שלנו, לעבור לאיזה אי בדרום האוקיינוס השקט ולחכות לאפוקליפסה".