לאורך העימות הלילה נעמד בולסונרו הבן שוב ושוב מאחורי יריבו בן ה-80 והניד את ראשו בשלילה בזמן שלולה דיבר למצלמה. מחוץ לעדשות המצלמות, קריאות ומחיאות כפיים מצד תומכיהם בקהל ליוו את מהלך העימות לכל אורכו. בעימות דרש הנשיא המכהן לולה שוב ושוב תשובות בנוגע לחקירת חשדות לשחיתות נגד פלביו בולסונרו, חשדות הקשורים ל

מימון סרט על אודות אביו