שבוע בדיוק לפני שברזיל תצביע בסיבוב השני והמכריע של הבחירות לנשיאות התייצבו לפנות בוקר (יום ב') שני המועמדים הסופיים, הנשיא מהשמאל לואיז אינסיו לולה דה סילבה ויריבו איש הימין פלאביו בולסונרו, לעימות טלוויזיוני, שבאופן לא מפתיע גלש עד מהרה לפסים מכוערים ולעלבונות אישיים. במהלך העימות חשף בולסונרו על כף ידו את הכיתוב "מושחת" שאותו הפנה ללולה, והנשיא המכהן כינה מנגד את יריבו "ליצן".
בולסונרו בן ה-45, בנו של הנשיא שקדם ללולה ז'איר בולסונרו, שהורשע בניסיון הפיכה ונידון למאסר של 27 שנה, מגיע לסיבוב השני בטוח מאוד בעצמו, אחרי שבסיבוב הראשון גרף 47% מקולות הבוחרים לעומת 45% שקיבל לולה, וזאת בניגוד גמור לסקרים, שהעריכו כי לולה יקדים אותו בפער של כ-7%. בסיבוב השני נאבקים לולה ובולסונרו על תמיכתם של מעט הבוחרים שהעניקו בסיבוב הראשון את קולם למועמדים אחרים, וסקרים שונים מצביעים למעשה על תיקו סטטיסטי ביניהם. הסקר האחרון של מכון Datafolha העניק לבולסונרו 51% מקולותיהם של אלה שמתכוונים להצביע לעומת 49% לנשיא המכהן לולה – עמוק בטווח טעות הדגימה.
העימות הלילה, שנערך באולפני רשת הטלוויזיה Band בסאו פאולו, המרכז הכלכלי של המדינה, הפך עד מהרה לטעון ומתוח, והרעיונות וההצעות המדיניים של שני המועמדים נדחקו בו במהירות הצדה לטובת הטחת עלבונות. שני המועמדים הזכירו תיקים פליליים, חקירות ופרשות מפוקפקות – אמיתיים או מומצאים – שנועדו לערער את יריבם.
לולה, שענב עניבה בצבעי הירוק והצהוב של דגל ברזיל, התרחק בשלב מסוים בהפגנתיות מבולסונרו, והסביר כי ברצונו "לשמור מרחק מאיש מיליציה". הוא רמז לקשרים המיוחסים לבולסונרו עם ארגונים פליליים צבאיים-למחצה השולטים בשכונות עוני בריו דה ז'ניירו. בולסונרו מצדו השיב בעלבון משלו כשהציג את המילה "מושחת" כתובה על כף ידו –התייחסות ישירה להרשעתו של לולה בשחיתות, שבגינה ריצה במשך יותר מ-500 יום עונש מאסר בשנים 2019-2018, לפני שההרשעה בוטלה, מה שאפשר לו להתמודד על הנשיאות ב-2022 ולנצח את הנשיא דאז ז'איר בולסונרו, אביו של פלאביו.
טראמפ, לוליניה וחתיכת בשר
לאורך העימות הלילה נעמד בולסונרו הבן שוב ושוב מאחורי יריבו בן ה-80 והניד את ראשו בשלילה בזמן שלולה דיבר למצלמה. מחוץ לעדשות המצלמות, קריאות ומחיאות כפיים מצד תומכיהם בקהל ליוו את מהלך העימות לכל אורכו. בעימות דרש הנשיא המכהן לולה שוב ושוב תשובות בנוגע לחקירת חשדות לשחיתות נגד פלביו בולסונרו, חשדות הקשורים למימון סרט על אודות אביו. הסנאטור סירב להשיב, וברגע אחר כינה אותו לולה "ליצן". מועמד הימין השיב מלחמה כשהעלה את שמו של בנו של לולה, המכונה "לוליניה", ששמו נקשר בפרשת שחיתות לכאורה.
שמו של הנשיא שעבר ז'איר בולסונרו, שמרצה כעת את עונש המאסר שלו במעצר בית מסיבות רפואיות, עלה במהלך העימות כמה פעמים. כשבנו שאל את יריבו מדוע כל כך הרבה אסירים תמכו בו בבחירות, השיב לולה בעקיצה וקרא בלעג לבולסונרו האב להצביע עבורו גם כן. בולסונרו הבן, יצוין, מדגיש לאורך כל הקמפיין כי משפטו של אביו היה "פארסה", ומבטיח לפעול לתת לו חנינה אם ייבחר לנשיא. "נותרו עוד שבעה ימים עד שנשחרר את ברזיל ממפלגת הפועלים (של לולה). ואתם תראו את ז'איר מסיאס בולסונרו עונד את האבנט הנשיאותי על בנו", אמר אתמול בולסונרו להמוני תומכיו שהגיעו לעצרת תמיכה בו בסאו פאולו. בפוסט שפרסם ברשת X כתב מנגד לולה שכל מי שמצביע ליריבו מקבל את אביו ואת אחיו, אף הוא פוליטיקאי, כ"בונוס במתנה".
במהלך העימות הלילה תקף פלביו בולסונרו את לולה בשני נושאים העומדים בראש מעייניהם של אזרחי ברזיל: התגברות חוסר הביטחון האישי והעלייה ביוקר המחיה. "כמה זמן עבר מאז שהצלחתם להכניס בשר – אפילו חתיכת בשר אחת – למקפיא שלכם?", שאל את הצופים. בתגובה תקף לולה את קשריו של יריבו עם ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהטיל שורה של מכסים על ברזיל, תוך שהוא מאשים את ממשלת ברזיל ומערכת המשפט במדינה ברדיפת הנשיא לשעבר בולסונרו ובניו. "משפחת בולסונרו כפופה לאינטרסים אמריקניים", הרעים לולה בקולו, וכינה את בני המשפחה "בוגדים במולדת".
דגל ישראל מול "רצח עם"
כאמור, לפני העימות אתמול התכנסו תומכיהם של בולסונרו ולולה לעצרות ענק מתחרות. כ-71 אלף מתומכי בולסונרו הגיעו לשדרת פאוליסטה המפורסמת בסאו פאולו. "המדינה נמצאת במצב קטסטרופלי. כדי לסגור את החודש או לקנות משהו בכלל צריך לעבוד בשתיים או שלוש עבודות", אמרה שרה מצ'אדו בת ה-36, אחת המפגינות שם. בחוף קופקבנה בריו דה ז'ניירו התקבצו כ-56 אלף איש, אנשי המחנה הפרוגרסיבי של לולה, ל"עצרת למען הדמוקרטיה" שעשרות אומנים השתתפו בה. בחוף אחר בעיר יצרו רוחצים במים באותיות חיות את שמו של לולה: "אני חושב שאלו הבחירות החשובות ביותר בתולדות ברזיל. פלביו בולסונרו הוא חלק משושלת משפחתית סמכותנית ופשיסטית", אמר מרסל בוסה בן ה-61.
בימים האחרונים גברה בברזיל מחלוקת סביב השאלה אם הפלטפורמות של חברת מטא, הכוללות את פייסבוק ואינסטגרם, התייחסו לשני המועמדים באופן שוויוני, והיא הכניסה מתח חדש לישורת האחרונה של הקמפיין. במחנה של לולה טוענים כי חשבון האינסטגרם והפוסטים שלו הוגבלו, והעיתון המקומי Folha de S.Paulo דיווח על תכתובות פנימיות במטא שבהן אושר כי הגבלות כאלה אכן הוטלו, ונכתב כי הפלטפורמה המליצה למשתמשים על הפרופיל וערוץ הוואטסאפ של בולסונרו. במטא מסרו כי החברה חוותה תקלות טכניות גלובליות, אך הכחישו כל הטיה פוליטית. "כל טענה שלפיה מטא מעדיפה צד אחד היא שקרית", נמסר מהחברה. ארגוני חברה אזרחית מתכננים להפגין היום מול משרדיה הראשיים של מטא בסאו פאולו, במחאה על "התערבות החברה בהליך הבחירות בברזיל".
בולסונרו ולולה, נזכיר, שונים מאוד זה מזה גם ביחסם לישראל. פלאביו בולסונרו, כמו אביו ז'איר, הוא תומך מובהק של ישראל, ותנועתם ידועה בברזיל באהדתה לישראל וליהודים. דגלי ישראל מונפים באופן מסורתי בעצרות של האב והבן, ובקיץ האחרון תועד פלאביו עצמו מניף את הדגל באירוע של תומכיו. בתחילת השנה ערך בולסונרו הבן את ביקורו הרביעי בישראל יחד עם אחיו אדוארדו. הוא סייר בשומרון, התפלל בכותל והבטיח להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים. "אנחנו מעריכים ואוהבים את ישראל", אמר אז, "אנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה בכל דרך".
לולה לעומתו הפך בכהונתו הנוכחית, ובמיוחד אחרי טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, לאחד המבקרים החריפים ביותר של ישראל בעולם. בפברואר 2024 האשים אותה בביצוע רצח עם "כמו היטלר", וחודשיים לאחר מכן טען שיותר מ-12 מיליון ילדים נהרגו במלחמה בעזה. באותה שנה החזיר את השגריר הברזילאי מישראל, וב-2025 סירב לאשר את מינויו של שגריר ישראלי חדש בברזיליה. גם בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר האחרון, אף שגינה את חמאס, האשים את ממשלת נתניהו ב"רצח העם של נשים וילדים בעזה".