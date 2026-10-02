ב-2019, בגיל 36 בלבד, קנה דניאל וורקארו בנק ברזילאי קטן שהיה על סף קריסה, שינה את שמו ל"בנקו מאסטר", ותוך שש שנים בלבד הפך אותו לבנק בשווי מיליארדים. וורקארו הפך לשם גדול בשוק הפיננסי במדינת הענק, רכש וילה על חוף הים, ארגן מסיבות VIP ופתח משרדים במיאמי ובלונדון. אבל כגודל הנסיקה גודל ההתרסקות, וב-17 בנובמבר אשתקד הוא נעצר בנמל התעופה בסאו פאולו בעודו מנסה להימלט לדובאי. הבנק שלו קרס, ונפתחה נגדו חקירה בחשד ש"קנה" אנשים רבי השפעה - בהם פוליטיקאים ושופטים - ניפח במרמה את שווי הבנק, וניסה להפחיד ולפגוע באנשים שעמדו בדרכו.

לולה: "אם וורקארו הביא לי ויסקי, כבר שתיתי אותו"





גלריה מימין לשמאל: השופט דה מוראש, הבנקאי וורקארו, בולסונרו הבן והנשיא לולה ( צילום: SERGIO LIMA / AFP, מתוך ויקיפדיה, Nelson ALMEIDA / AFP, רויטרס )

רגע המעצר של וורקארו בשדה התעופה, נובמבר שנה שעברה ( צילום: מתוך אתר G1 )

מחרתיים (ראשון) ייפתחו הקלפיות בסבב הראשון של הבחירות המתוחות לנשיאות ברזיל , וקרוב ל-160 מיליון בעלי זכות הצבעה יוכלו להכריע לאן תצעד המדינה בארבע השנים הקרובות. מהצד השמאלי של המפה ניצב הנשיא לואיז אינסיו "לולה" דה-סילבה האנטי-ישראלי, שמכהן בתפקיד מ-2023; מהצד השני ניצב הסנאטור פלאביו בולסונרו הפרו-ישראלי מהימין העמוק, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו שהורשע ב תכנון הפיכה ונשלח למאסר. אבל שם אחר מטיל צל מעל מערכת הבחירות הזו ומאיים להכריע את תוצאותיה: שופט בית המשפט העליון אלכסנדר דה מוראש - והקשר שלו לדניאל וורקארו, אותו בנקאי שסרח.

הון, שלטון ובקבוק ויסקי

במסגרת החקירה של וורקארו, שטלטלה את האליטה הברזילאית, הצליחה המשטרה לשחזר הודעות טקסט רבות שנמחקו ממכשירו הנייד של הבנקאי, ובהם התגלה קשר לכאורה עם שופט העליון דה מוראש. מההודעות הללו עלה כי הבנקאי העביר תשלום למשרד עורכי דין בבעלות חלקית של ויויאן בארסי דה מוראש - אשתו של השופט - שאת שירותיו שכר במסגרת עסקה בשווי כ-25 מיליון דולר עבור הבנק שלו.

עוד עלה חשד כי דה מוראש עצמו בדק וערך את החוזה שנחתם בין וורקארו למשרד עורכי הדין, ובהודעות מאוחרות יותר עלה כי וורקארו פנה לשופט העליון ושאל אותו כיצד עליו לפעול כדי להימנע מחקירה וממעצר - הודעות שלא ניתן לדעת בשלב זה אם השופט השיב להן, שכן ככל הנראה הן נמחקו מיד לאחר שנשלחו. בחודש שעבר חשף העיתונאי הברזילאי לאורו ז'רדים , ששמו עוד יוזכר בהמשך, סרטון שבו נראים דה מוראש ואשתו כשהם מגיעים לנמל התעופה בריו דה ז'ניירו - במטוס פרטי של חברה שקשורה לבנק של וורקארו.

שופט העליון דה מוראש. "ערך את החוזה לוורקארו, ששאל אותו אם לברוח" ( צילום: ROSINEI COUTINHO / BRAZILIAN SUPREME COURT / AFP )

השופט הסתבך עם האיש החזק בעולם. טראמפ עם בולסונרו האב בבית הלבן, 2019 ( צילום: רויטרס )

בברזיל, בדומה לארצות הברית, הנשיא ממנה בכפוף לאישור הסנאט את שופטי בית המשפט העליון, שיושב בברזיליה ומונה 11 שופטים. על אף שלולה לא מינה את דה מוראש, השניים נתפסים כבני ברית, ביתר שאת לאור העובדה שהאחרון שלח למאסר את יריבו המושבע של לולה בגין אותו ניסיון הפיכה, שבמסגרתו דובר גם על התנקשות בשניהם. דה מוראש, שמילא גם תפקיד שמקביל ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בישראל, נחשב בעיני רבים בברזיל למגן הדמוקרטיה וטוהר הבחירות במדינה, והוא נתפס כסמן שמאלי בבית המשפט העליון.

החלטותיו של דה מוראש והמשפט נגד בולסונרו עוררו עליו את זעמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - בעל בריתו של הנשיא לשעבר. בעקבות המשפט, הנשיא האמריקני השית מכסים בגובה 50% על ייבוא מברזיל - שהופחתו לאחר מכן - והטיל סנקציות על השופט, שבהמשך בוטלו. דה מוראש התסכסך גם עם איל ההון אילון מאסק סביב השימוש ברשת X שבבעלותו, מה שהוביל ל חסימה זמנית של הרשת החברתית בברזיל .

מאז התפוצצה בברזיל פרשת "בנקו מאסטר" ושמו של דה מוראש נקשר לזה של הבנקאי וורקארו, לולה עשה מאמצים רבים כדי להסתייג ולהרחיק את עצמו ממנו - אך נראה שלא מספיק, והדבר מתבטא בהיחלשותו בסקרים האחרונים. בנוסף, במסגרת החקירה נחשף כי וורקארו נתן לכאורה לנשיא בקבוק ויסקי כמתנה, אך הוא הכחיש את הטענות ואמר השבוע בריאיון כי "אני מקבל הרבה מתנות. אני לא יודע אם הוא נתן לי ויסקי, אבל אם כן, כבר שתיתי אותו".

הנשיא לולה. "אף אחד אינו מעל החוק" ( צילום: AP Photo/Silvia Izquierdo )

"להצביע ללולה זה להצביע לדה מוראש". פלאביו בולסונרו ( צילום: REUTERS/Adriano Machado )

אבל לא רק הנשיא לולה קשור לפרשה. במאי האחרון הודלפה לתקשורת הברזילאית הקלטה שבה נשמע המועמד לנשיאות פלאביו בולסונרו מבקש מהבנקאי וורקארו עזרה במימון סרט הוליוודי על אביו שייקרא "סוס שחור". ההקלטה הזו הובילה לפתיחת חקירה נגד בולסונרו הבן - שלא הכחיש את הבקשה אך טען כי לא הבטיח לבנקאי דבר בתמורה. חרף זאת, הסירוב של לולה להתנער לחלוטין מדה מוראש, יחד עם סוגיות פוליטיות וחברתיות אחרות, הפכו לנקודת תורפה בקמפיין שלו - ויריבו הפוליטי מנצל זאת.

"להצביע ללולה זה להצביע לדה מוראש", אמר בולסונרו להמוני תומכיו בעצרת בחירות שקיים לאחרונה. בחודש שעבר, לפני דיון שנערך בבית המשפט העליון בשאלה אם להסיר את חסינותו של דה מוראש, האשים בולסונרו את לולה בכך ש"חילק את כוחו עם דה מוראש". מנגד, לולה ציין שדה מוראש מונה בידי הנשיא לשעבר מישל טמר , שנחשד בעבר בשחיתות ושמו נקשר גם לפרשה. הוא האשים את בולסונרו בכך שהוא "קשור יותר מכולם לפרשה" ושהכעס שלו על השופט נובע מסיבות אחרות, בהן הרשעת אביו. "אף אחד אינו מעל החוק", הוסיף לולה.

"שברו לו את כל השיניים"

המעצר של וורקארו וחשיפת הפרשה טלטלו את ברזיל, מדינה שגם ככה לוקה בנגע רע של שחיתות - זכר למאות שנים של שלטון קולוניאלי פורטוגזי ודיקטטורה צבאית שהונהגה במדינה מ-1964 ועד 1985. במדד תפיסת השחיתות העולמי לשנת 2025 למשל דורגה ברזיל במקום ה-107 מתוך 182. ישראל, לשם השוואה, דורגה במקום ה-35 . לפי המדד, נסביר, ככל שהדירוג נמוך יותר, כך המדינה מושחתת יותר.

דניאל וורקארו. האימפריה קרסה במכה ( צילום: מתוך ויקיפדיה )

הבנקאי עם ארוסתו לשעבר מרתה גרף. המשפיענית מחקה את כל התמונות איתו ( צילום: מתוך רשת אינסטגרם )

הבנקאי הצעיר והמצליח וורקארו ניהל חיי ראווה, שכללו זוגיות מתוקשרת עם משפיענית הרשת המפורסמת מרתה גרף, מסיבות אקסקלוסיביות, חיי פאר בווילה על חוף הים באחד מחופיה המפורסמים של ברזיל וכן התפשטות של הבנק אל מחוץ לגבולות המדינה. אולם חשיפות עיתונאיות וחשדות של גופי הפיקוח החלו לאיים על האימפריה שבנה, ודניאל וורקארו הרגיש זאת. הוא נעצר כאמור ב-17 בנובמבר 2025, כיממה בלבד לפני שהבנק שלו היה אמור להימכר - באופן מחשיד - לגוף פיננסי אחר. השוטרים עצרו אותו בשלב הבידוק הביטחוני בנמל התעופה בסאו פאולו, כשהיה בדרכו למלטה, משם תכנן להגיע לדובאי ולפתוח חיים חדשים. מרתה גרף, שהייתה מאורסת לוורקארו, עזבה אותו ומחקה כל תיעוד שהיה לה איתו מהרשתות.

כבר בסוף 2024 התעורר חשד לגבי התנהלות הבנק, ונגיד הבנק המרכזי של ברזיל זימן את וורקארו לפגישת חירום בשל חשש לנזילות בכספים. כשנה לאחר מכן הוא נעצר במסגרת מבצע משטרתי מיוחד, ואז החל להיחשף מנגנון ההונאה: לפי החשד, וורקארו ושותפיו לניהול הבנק מכרו אשראי מזויף ואגרות חוב פיקטיביות בשווי מיליארדי דולרים, עם הבטחה לתשואות מופרכות ללקוחות, וכל זאת תוך שהם "משמנים" פקידים, פוליטיקאים ואנשי חוק.

כשהבנק פורק, היו לו לכאורה כ-80 מיליארד ריאל (כ-15 מיליארד דולר) בתיקי אשראי, אבל בפועל היו לו רק 4 מיליון ריאל (כ-750,000 דולר) במזומן. מיליון, לא מיליארד. מדובר באחת מפרשות ההונאה החמורות בתולדות ברזיל, והמדינה נאלצה להיכנס לתמונה ולפצות את הלקוחות המופסדים. ברזיליה הייתה מסוגלת לכסות רק חלק מהחוב, בעיקר של משקיעים קטנים, כך שקרנות הפנסיה ומוסדות פיננסיים גדולים ספגו את רוב המכה.

וורקארו שוחרר ממעצר אחרי האירוע הזה, אבל כארבעה חודשים לאחר מכן, בתחילת מרץ השנה ובהוראת שופט בית המשפט העליון אנדרה מנדוסה , שמונה לשופט שמלווה את החקירה, הוא נעצר שוב. הפעם זה קרה אחרי שהצטברו ראיות נוספות: וורקארו נחשד בניהול ארגון פשע בשם "החבורה", שתואר על ידי המשטרה כמעין "מיליציה פרטית" שנועדה להפחיד יריבים עסקיים ועיתונאים.

וורקארו, מגולח ומסופר, במעצרו השני וורקארו, מגולח ומסופר, במעצרו השני ( צילום: מתוך אתר g1 )

ה"סיקאריו", שותפו של הבנקאי. שם קץ לחייו אחרי יומיים בתא המעצר ( צילום: מתוך אתר G1 )

באותה "חבורה" של וורקארו היו חברים לפי החשד שוטרים ואנשי חוק לשעבר, אבל גם אביו הנריקה , איש עסקים שסייע במימון ותפעול הקבוצה; שוטר לשעבר שעסק במעקב אחרי יריביו של וורקארו; גיסו של הבנקאי, שהיה כומר במקצועו ועסק בהעברת תשלומים לאנשי הקבוצה; ולואיז פיליפה מאצ'אדו מוראו, שכונה ה"סיקאריו" - "המתנקש" בפורטוגזית - ותפקידו היה להוציא לפועל את פעולות ההפחדה והאיומים נגד יריבי וורקארו.

במסגרת החקירה נחשף כי וורקארו תכנן לפגוע לכאורה בעיתונאי O Globo לאורו ז'רדים, מבכירי העיתונאים בברזיל, שפרסם כאמור דיווחים רבים על התנהלות הבנק. לפי תכתובות פנימיות של ה"חבורה" שהגיעו לידי החוקרים, וורקארו ביקש מאנשיו לביים פריצה או שוד מזוין נגד ז'רדים, שבמהלכו הוא יותקף וייפצע. "אני רוצה שיפוצצו אותו. שברו לו את כל השיניים", אמר וורקארו לאנשיו לפי ממצאי החקירה. בסופו של דבר ה"שוד" לא יצא לפועל.

מוראו, "המתנקש", נעצר יחד עם וורקארו וחברים נוספים ב"חבורה" במרץ השנה. יומיים לאחר מכן הוא שם קץ לחייו בתא המעצר. וורקארו עצמו נשלח תחילה לאחד מבתי הכלא השמורים ביותר במדינה, ומאז הוא נתון במעצר.

כל אנשי הנשיא (לשעבר)

לפרשה החמורה קשור גם כאמור הנשיא לשעבר מישל טמר , שכיהן בין 2016 ל-2018 והיה מי שמינה את השופט דה מוראש. משרד עורכי הדין של הנשיא לשעבר קיבל מהבנק של וורקארו בין 7.5 ל-10 מיליון ריאל (בין 1.4 ל-1.9 מיליון דולר), ככל הנראה כשכר טרחה בניסיון למכור את הבנק שלו לבנק הציבורי BRB - עסקה שנכשלה בסופו של דבר. לפי שעה, הנשיא לשעבר לא חשוד בפלילים.

הנשיא לשעבר טמר. גם שמו נקשר לפרשה ( צילום: AP )

התובע הכללי גונט (מימין) בלונדון עם סיגר בידו, וורקארו משמאל

פאולו גונט, התובע הכללי של ברזיל, שאמור להחליט אם לפתוח בחקירה נגד בכירי הממשל ומערכת המשפט ואם להגיש נגדם כתב אישום, תועד יחד עם וורקארו בלונדון ב-2024, בכנס משפטי שמומן על ידי הבנקאי. גונט נראה שם לצד וורקארו עם סיגר בידו, כשעל השולחן משקאות חריפים ושניהם מחויכים. לפי הודעות שנחשפו בחקירה, השניים תקשרו ביניהם כמה פעמים נוספות דרך עורך דינו של וורקארו, ובאחת הפעמים הביע התובע הכללי את רצונו לשתות איתו ויסקי מסוג "מקלן" ולעשן סיגרים.

לקראת כנס נוסף שהיה אמור להיערך בלונדון שנה לאחר מכן, ביקש התובע הכללי מוורקארו לצרף את בנו לטיסה ולשלם עליו. הבנקאי הסכים, אך הכנס בוטל לבסוף. גונט מכחיש כל קשר אישי או כספי לוורקארו, ובהצבעה שנערכה בשבוע שעבר בתוך הפרקליטות הברזילאית, הוחלט ברוב דחוק של 5 מול 4 חברים במועצה שדנה בנושא שלא לפתוח נגדו בחקירה.

ריקרדו לבנדובסקי , שופט עליון בדימוס ששימש גם כשר המשפטים וביטחון הציבור בממשלת לולה, נקשר גם הוא לפרשה: משרד עורכי הדין של משפחתו, שבו שותפים אשתו ובנו, קיבל מוורקארו תשלום חודשי של כ-250 אלף ריאל בחודש במשך כשנתיים - מטרם מינוי לשר ועד סמוך למעצר הבנקאי - במה שהצטבר לכדי כ-6 מיליון ריאל (יותר ממיליון דולר). לבנדובסקי, שהיה אחראי מתוקף תפקידו על המשטרה הפדרלית שחקרה בהמשך את הפרשה, פרש מהשותפות עם הפיכתו לשר - אבל אשתו ובנו המשיכו לקבל את הכספים.

גווידו מנטגה , שהיה שר האוצר בממשלות הקודמות של לולה ושל דילמה רוספי, קשור לפרשה גם הוא: משרד הייעוץ שלו קיבל תשלום ישיר בגובה 14 מיליון ריאל (כ-2.5 מיליון דולר) מהבנק של וורקארו על שירותי ייעוץ. מנטגה גם היה זה שתיווך את הפגישה בין וורקארו לנשיא לולה, שבה הביא לו את בקבוק הוויסקי. השר לשעבר טוען כי נשכר כיועץ שנועד לקדם את מכירת הבנק, ומכחיש כל קשר להתנהלות של "בנקו מאסטר".

"מוראש החוצה!". תומכי בולסונרו מפגינים נגד השופט ( צילום: Evaristo Sa / AFP )

אלכסנדר דה מוראש ו אנדרה מנדוסה, שופטי ביהמ"ש העליון בברזיל ( צילום: ROSINEI COUTINHO / BRAZILIAN SUPREME COURT / AFP )

הסנאטור סירו נוגיירה , יו"ר מפלגת הימין-מרכז "הפרוגרסיביים" ומי שהיה ראש הסגל של בולסונרו האב, הסתבך עמוקות בפרשה - והמשטרה גם פשטה על ביתו במסגרת החקירה. לפי החשד, חברה שקשורה למשפחתו קיבלה מהבנק של וורקארו תשלום חודשי בגובה מאות אלפי ריאלים - שהצטבר לכדי 6 מיליון ריאל - והוא מצידו קידם תיקון לחוקה שייטיב עם בנקים מהסוג שוורקארו ניהל. התיקון לא עבר, אבל מהודעות שנחשפו בחקירה עלה כי וורקארו רצה להכיר לארוסתו לשעבר, משפיענית הרשת מרתה גרף, את נוגיירה. "הוא אחד מחבריי הגדולים ביותר לכל החיים", כתב לה. נוגיירה מכחיש שפעל באופן פסול, ורץ לכהונה נוספת בסנאט.

כאוס בבית המשפט

המעורבות של השופט דה מוראש בפרשה מעוררת כאוס של ממש בבית המשפט העליון של ברזיל. מי שמונה ללוות את בדיקת הפרשה הוא כאמור השופט מנדוסה, מינוי של הנשיא לשעבר בולסונרו. מנדוסה, ויחד איתו שופטים נוספים שמזוהים עם הימין, מבקשים לפתוח בחקירה רשמית נגד דה מוראש בעקבות חשיפת הסקנדל. הם, יחד עם אחרים בברזיל, מאשימים אותו בנוסף בניצול לרעה של כוחו, בצנזור התבטאויות ברשתות החברתיות, בכליאת חשודים בהליך מהיר ובפעולות נוספות שהם מגדירים כאנטי-דמוקרטיות. חלקם גם קראו להדיח אותו מתפקידו.

דה מוראש עצמו טוען כי לא נפל רבב במעשיו, ולדבריו הטענות לקשר בינו לבין וורקארו הן התערבות זרה וניסיון של גורמים זרים להשפיע על הבחירות הדרמטיות במדינה. שופטים שנחשבים לבעלי בריתו של דה מוראש מתחו ביקורת על השופט מנדוסה וטענו שהוא משחרר לציבור חומרים מהחקירה באופן איטי ומוטה כדי לפגוע בשמאל הפוליטי, שכן גם מועמד הימין בולסונרו עמד בקשר עם הבנקאי. עוד הם טוענים כי מנדוסה מונע מחברי הקונגרס הברזילאי לקבל גישה מלאה לפרטי החקירה נגד וורקארו.

אבל הפרשה הסתבכה עוד יותר כאשר התברר שמנדוסה, השופט שמלווה את החקירה, נפגש גם הוא עם הבנקאי שעומד במרכזה - כשמונה חודשים בלבד לפני שהאחרון נעצר. לפי ההודעות שנחשפו בחקירה, השניים נפגשו במתפרת יוקרה בברזיליה - בתיווך חבר קונגרס ועורך דינו של הבנקאי - כשברקע משפט שהתנהל נגד הבנק של וורקארו בגין חובות למדינה. מנדוסה אישר כי נפגש איתו, אך טען כי זה קרה "פעם אחת בלבד" וכי במרבית הזמן הוא "האזין לו". החשיפה העלתה חשד שוורקארו קנה לשופט חליפות יוקרה, והוא מצידו פרסם קבלות על רכישת בגדיו כדי להוכיח את חפותו.

"בעיקר האזנתי לו". השופט מנדוסה, שפרסם קבלות על רכישת בגדים ( צילום: Antonio AUGUSTO / BRAZILIAN SUPREME COURT / AFP )

תומכי בולסונרו האב פורצים לקונגרס בברזיליה אחרי ההפסד, ינואר 2023 ( צילום: AFP )

בלימת המפגינים, ינואר 2023 ( צילום: רויטרס )

בינתיים, בית המשפט העליון נקלע למשבר חסר תקדים שהוביל לביטול דיונים ולעימותים בין השופטים. מצד אחד מנדוסה ותומכיו רצו לפתוח בחקירה נגד דה מוראש, ומצד שני דרשו האחרים להעביר את האחריות על ליווי חקירת הפרשה לשופט אחר. נשיא בית המשפט העליון אדסון פ'צין ניסה להרגיע את הרוחות, ובסופו של דבר קבעו השופטים כי החלטה בעניינו של דה מוראש תידחה לאחרי הבחירות לנשיאות. גם ההחלטה על מי ילווה את חקירת הפרשה נדחתה למועד לא ידוע. בנוסף, יוזמה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנוגע לסקנדל "בנקו מאסטר" נתקעה בקונגרס, למרות שהושגו רוב האצבעות הדרושות להקימה.

על חודו של קול

הבחירות בברזיל צמודות מאוד כאמור, ואם אף אחד מהמועמדים לא ישיג לפחות 50% מהקולות בסבב הראשון - שבו משתתפים מועמדים נוספים שאינם פופולריים במיוחד - ייערך סבב שני ומכריע. בסקרים האחרונים, לולה בן ה-80 ממפלגת הפועלים הברזילאית (PT) הוביל בפער קטן על בולסונרו בן ה-45 מ"המפלגה הליברלית" (PL), ומה שצפוי לקרות הוא שהשניים יתמודדו ראש בראש בסבב השני והמכריע ב-25 באוקטובר, שייקבע מי ינהיג את המדינה החשובה והגדולה ביבשת דרום אמריקה.

יריבו פלאביו בולסונרו הוא עורך דין, חבר בסנאט הברזילאי מטעם מדינת ריו דה ז'ניירו ובנו הבכור של ז'איר בולסונרו, שכיהן כנשיא לפני לולה. אחרי שסירב להכיר בהפסדו הדחוק בבחירות בשלהי 2022, תומכיו של בולסונרו האב פרצו לקונגרס ולבית המשפט העליון וזרעו בהם הרס, הוא הואשם בתכנון הפיכה , נעצר - ולבסוף נידון ל-27 שנות מאסר ונכלא . בהמשך העונש הומר למעצר בית עקב מצבו הבריאותי, ובנו הפך לממשיך דרכו ולמנהיג המפלגה.

"אוהב ומעריך את ישראל, נעביר את השגרירות לירושלים". בולסונרו בעצרת תמיכה בסאו פאולו ( צילום: REUTERS/Brian Snyder )

לולה (משמאל) עם צי'קו בוארקי, מגדול זמרי ברזיל. הנשיא מקווה לבלום את גל הימין שכובש את דרום אמריקה ( צילום: MAURO PIMENTEL / AFP )

פלאביו אינו הבן היחיד של הנשיא לשעבר שעוסק בפוליטיקה: אחיו אדוארדו הוא חבר קונגרס לשעבר ש האשים את מערכת המשפט בהפעלת "גסטאפו" , עבר לארה"ב וניסה לשכנע משם את ממשל טראמפ להטיל מכסים על מדינתו כדי להביא לביטול משפט אביו; קרלוס, אח נוסף, הוא חבר מועצת העיר ריו דה ז'ניירו שנחקר בחשד שניהל קמפיין להפצת פייק ניוז שיועיל לאביו. רנן, אחיו למחצה מנישואיו השניים מתוך שלוש של אביו, הוא חבר מועצה בעיר קטנה בדרום ברזיל. האחות הקטנה לאורה עדיין תלמידת תיכון, אבל בולסונרו האב כבר התבדח בעבר והכריז עליה כ"מועמדת לנשיאות ב-2040".

פלאביו בולסונרו הוא תומך מובהק של ישראל, כמו אביו, ובמהלך ביקור שערך בתחילת השנה בישראל - הרביעי במספר שלו שכלל גם את יהודה ושומרון - הוא הבטיח להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים. "אנחנו מעריכים ואוהבים את ישראל", אמר ל-"7 ימים" לצד אחיו אדוארדו . "יש הרבה מה ללמוד מהמקום הזה. אנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה בכל דרך כדי לשמור על חיי העם היהודי".

לולה: "הפלסטינים יישאו את הכאב של רצח העם בעזה" ( צילום: UN )





לולה, מנגד, מרבה להשתלח בישראל בהזדמנויות רבות. בנאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם בשבוע שעבר התייחס הנשיא הברזילאי למלחמה ברצועת עזה, ועל אף שגינה את חמאס, הוא האשים את ישראל בביצוע רצח עם: "דורות של פלסטינים יישאו את הכאב והטראומה שהותיר רצח העם של נשים וילדים בעזה, שבוצע בידי ממשלת נתניהו. אזרחים ישראלים שילמו את המחיר על הקיצוניות וחוסר סובלנות של מעשי הטרור של חמאס. התנחלויות לא חוקיות בגדה המערבית הופכות לבלתי ישים את פתרון שתי המדינות, שחיוני לישראלים ולפלסטינים כדי לחיות בשלום", אמר.