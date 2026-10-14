"אמא רצתה חיים טובים ומאושרים - לכן לא התלוננה נגד אבא שלי". כך סיפרה ל-ynet באנצ'י קלב - בתה של נאניה קלב (לשעבר מלדה) בת ה-38 ש נרצחה השבוע בדקירות סכין בדירה בבאר שבע - על פי החשד על ידי בעלה. נאניה הותירה אחריה שלושה ילדים, באנצ'י הבכורה (22), בת נוספת (16) וילד בן חמש, ששהה בדירה בזמן הרצח וניסה להזעיק עזרה.

גלריה אנאניה קלב שנרצחה בבאר שבע

באנצ'י סיפרה כי המשטרה הגיעה לדירת אמה כמה פעמים בעקבות דיווחים על אלימות. לדבריה: "היא אמרה שזה אבא של הילדים שלי ואני לא רוצה לעשות לו דבר. הוא התנהג באלימות בעבר, כולל שליפות סכין. גם נגדנו. כל פעם שהמשטרה הגיעה, אמא החליטה לא להגיש תלונה. וכך זה נמשך עד אותו היום (של הרצח - א"ק)".

באנצ'י הוסיפה כי אמה הייתה מסורה לילדיה ועבדה בשלוש עבודות כדי לפרנס אותם. לדבריה: "היא רצתה לקנות בית ולחיות לבדה ובאושר. הם היו נשואים 25 שנה והיא לא הייתה מאושרת. היא רצתה לתת לנו את כל מה שיכלה כדי שנוכל להגיע למקומות טובים. היא התאפקה בשבילנו. אני רוצה לומר - אל תישארו בסביבה שבה יש בן זוג אלים. תפנו לכל מי שאפשר ותדברו על זה. אל תפחדו".

זירת הרצח ( צילום: הרצל יוסף )

באנצ'י טוענת כי בחודשים האחרונים לחיי האם, המשפחה פנתה שוב ושוב למחלקת הרווחה ולעובדים הסוציאליים בעיריית באר שבע כדי להשיג טיפול לאביה. לדבריה, באמצע ספטמבר שלחה הודעה לאחת העובדות הסוציאליות בזו הלשון: "סליחה שאני פונה אלייך, אבל אין לי למי לפנות או מישהו שיכוון אותי. רציתי להכניס את אבא שלי לאיזה מקום, לשיקום/מקלט שיוכל להיות שם ולקבל טיפול נפשי. את יודעת אולי איך לעזור לי או למי אני יכולה לפנות לקבל את העזרה הזאת?".

צו איסור הפרסום - וכעס המשפחה

שופט בית משפט השלום בבאר שבע אסיף גיל הטיל צו איסור פרסום על שמו של הבעל החשוד ברצח. באנצ'י התרעמה על ההחלטה, שהתקבלה לבקשת המשטרה משיקולי חקירה. לדבריה אין זה הוגן ששם הקורבן פורסם ואילו החשוד ברצח זוכה להגנה של בית המשפט. "אבא שלי הוא אדם שקרן," סיפרה הבת. "הוא היה מספר לכולם שהוא סובל בגלל אמא ומפנה את כולם נגדה".

הפנייה של באנצ'י לרווחה

בן זוגה של באנצ'י, משה, סיפר כי גם הוא היה עד להתנהגות חריגה של החשוד ברצח. לדברי משה: "התקשרנו לרווחה בערב ראש השנה ואמרנו שזה מקרה דחוף. האבא מאיים. זה היה נראה שעובר עליו משהו. אבל הרווחה אמרו שאם אין סכנה לחיי אדם, אין איך לטפל בזה וזה יידחה. אף אחד לא חזר אליה. אף אחד לא בדק איתה מה קורה. זה לא טופל. התקשרנו כמה פעמים. שמו אותנו על ממתינה והוציאו לנו את המיץ".

באנצ'י ומשה סיפרו כי הם רוצים לקחת על עצמם את הטיפול באחות בת ה-16 ובאח בן החמש. באנצ'י עצמה הייתה אמורה להתחיל ללמוד משפטים בקריה האקדמית אונו, אך לדבריה תדחה את הלימודים כדי לטפל באחיה. "אמא שלי רצתה שאלמד משפטים. שאהיה משהו בחיים שהיא לא יכלה להיות. רציתי שתהיה מאושרת".