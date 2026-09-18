(17) הלילה (בין חמישי לשישי) בחניית מתחם הקניות מול החוף וילג' בחדרה מספרים כי לאירוע קדם עימות בין נהג הרכב, תושב הכפר מנדא, לבין המתפללים באירוע סליחות. לפי העדים, המתפללים זעמו על כך שהנהג פורק סחורה בזמן התפילה, שהתקיימה בחניון. בתחילה עלה חשד לרצח, אולם בהמשך עדכנה המשטרה כי היא מייחסת לנהג הדורס עבירות של הפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.

(17) הלילה (בין חמישי לשישי) בחניית מתחם הקניות מול החוף וילג' בחדרה מספרים כי לאירוע קדם עימות בין נהג הרכב, תושב הכפר מנדא, לבין המתפללים באירוע סליחות. לפי העדים, המתפללים זעמו על כך שהנהג פורק סחורה בזמן התפילה, שהתקיימה בחניון. בתחילה עלה חשד לרצח, אולם בהמשך עדכנה המשטרה כי היא מייחסת לנהג הדורס עבירות של הפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.

"היה אירוע של סליחות ממש בחניית המתחם, ואז - בגלל רעש שהנהג עשה עם הרכב - הרבה נערים התגודדו סביבו", סיפר הבוקר אחד העובדים במתחם. "הם העירו לו, הוא ניסה לדבר איתם, ואז הוא ניסה להימלט ופגע בנער בבהלה ונמלט עם רכבו דרומה".

"היה אירוע של סליחות ממש בחניית המתחם, ואז - בגלל רעש שהנהג עשה עם הרכב - הרבה נערים התגודדו סביבו", סיפר הבוקר אחד העובדים במתחם. "הם העירו לו, הוא ניסה לדבר איתם, ואז הוא ניסה להימלט ופגע בנער בבהלה ונמלט עם רכבו דרומה".

"היה אירוע של סליחות ממש בחניית המתחם, ואז - בגלל רעש שהנהג עשה עם הרכב - הרבה נערים התגודדו סביבו", סיפר הבוקר אחד העובדים במתחם. "הם העירו לו, הוא ניסה לדבר איתם, ואז הוא ניסה להימלט ופגע בנער בבהלה ונמלט עם רכבו דרומה".

הנהג, לפי העדויות, אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה של ממש סביב הרכב המסחרי, וכשהוא החל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לאחר מכן המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות, ולא עצר במשך זמן ממושך גם אחרי שהתרחק מהמתחם.

הנהג, לפי העדויות, אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה של ממש סביב הרכב המסחרי, וכשהוא החל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לאחר מכן המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות, ולא עצר במשך זמן ממושך גם אחרי שהתרחק מהמתחם.

הנהג, לפי העדויות, אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה של ממש סביב הרכב המסחרי, וכשהוא החל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לאחר מכן המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות, ולא עצר במשך זמן ממושך גם אחרי שהתרחק מהמתחם.