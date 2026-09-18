עדי ראייה לדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה (17) הלילה (בין חמישי לשישי) בחניית מתחם הקניות מול החוף וילג' בחדרה מספרים כי לאירוע קדם עימות בין נהג הרכב, תושב הכפר מנדא, לבין המתפללים באירוע סליחות. לפי העדים, המתפללים זעמו על כך שהנהג פורק סחורה בזמן התפילה, שהתקיימה בחניון. בתחילה עלה חשד לרצח, אולם בהמשך עדכנה המשטרה כי היא מייחסת לנהג הדורס עבירות של הפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.
"היה אירוע של סליחות ממש בחניית המתחם, ואז - בגלל רעש שהנהג עשה עם הרכב - הרבה נערים התגודדו סביבו", סיפר הבוקר אחד העובדים במתחם. "הם העירו לו, הוא ניסה לדבר איתם, ואז הוא ניסה להימלט ופגע בנער בבהלה ונמלט עם רכבו דרומה".
הנהג, לפי העדויות, אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה של ממש סביב הרכב המסחרי, וכשהוא החל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לאחר מכן המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות, ולא עצר במשך זמן ממושך גם אחרי שהתרחק מהמתחם.
הנהג נלכד לבסוף בכניסה לנתניה, פונה לבית החולים לניאדו ובשעות הבוקר נלקח לחקירה בחשד לרצח. בהמשך, כאמור, הוסר החשד לרצח. שב"כ שלל, לפי שעה, את החשד שמדובר בפיגוע על רקע לאומני. מלבדו נלקח לחקירה גם היורה, שלדבריו חשב שמדובר בפיגוע ולכן ירה.
עו״ד יוסף שלבי, שמייצג את הנהג, אמר כי "לא מדובר באירוע רצח ולא באירוע דריסה מכוון. מרשי בא לפרוק סחורה וחש איום גדול על חייו. הוא ניסה להימלט מהמקום בזמן שהם התגודדו סביבו, ואז אירע המקרה המצער. הכול עדיין בחקירה ולא הייתה שום כוונה לפגוע בנער".
עטיה יצא יחד עם תלמידי ישיבת חיצים שבאיתמר לאירוע סליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. הוא הותיר אחריו הורים וחמישה אחים ואחיות, בהם אח תאום. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו המומים וכואבים. עמיחי היה נער צעיר שכל החיים היו לפניו. הוא יצא יחד עם חבריו לערב סליחות ולא שב הביתה. אנחנו מחבקים את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו, את חבריו ואת קהילת איתמר כולה. שוחחתי עם ראש העיר חדרה ואנחנו עומדים בקשר עם כלל הגורמים כדי לתת את המענה הטוב ביותר. מועצת שומרון תלווה את המשפחה ואת הקהילה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".
מהיישוב איתמר נמסר: "קהילת איתמר כולה כואבת והמומה על פטירתו הטרגית של עמיחי עטיה ז"ל, בן היישוב ותלמיד ישיבת חיצים. עמיחי היה נער אהוב, ערכי ותוסס, דמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב ומדריך פעיל בסניף. הוא היה שותף מלא בחיי הקהילה, אהוב על חבריו ומוערך על ידי הסובבים אותו, והותיר חותם עמוק בזמן שהיה חלק מחיי היישוב. משפחת עטיה כולה היא משפחה אהובה ומשמעותית מאוד בקהילת איתמר".