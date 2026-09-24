לפי שעה לא ברור מה יהיו ההשלכות של הבחירות על היחסים עם ישראל, שכוננו ב-2020 כחלק מהסכמי אברהם אבל נותרו מתוחים בצל המלחמה בעזה – שבמהלכה נערכו הפגנות רבות במרוקו נגד ישראל.

רק החודש שודרגו היחסים בין המדינות