האשמות רבות שיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך נאומו הערב (חמישי) מעל בימת האו"ם . אחת מהן הייתה נגד קטאר, שעליה אמר כי "המטרה שלהם ברורה: לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את ישראל, ישנאו את אמריקה וישנאו את המערב". סגן שגריר קטאר בוושינגטון חאמד אל-מופטה עקץ אותו בתגובה: "ראש ממשלת ישראל מדבר לחדר חצי ריק - זה אומר הרבה על התמיכה בדבריו".

עזיבה המונית בפתח נאום נתניהו ( צילום: UN WEB TV )





בנאום אמר נתניהו גם כי "כבר לפני עשרות שנים קטאר החלה להזרים סכומי עתק לאוניברסיטאות אמריקניות ולכלי תקשורת רעילים כמו אל-ג'זירה. הם עשו את אותו דבר גם באירופה. זו אותה קטאר שמארחת את הקצבים של חמאס מ-7 באוקטובר".

לדברי הדיפלומט הקטארי, "האשמת קטאר בכישלונות פוליטיים לא משנה את העובדות. המימון המדווח של קטאר לאוניברסיטאות אמריקניות תמך ברובו המוחלט בפעילות של קמפוסים אמריקניים ב'עיר החינוך' (מתחם חינוכי בדוחא), והביא את ההשכלה הגבוהה האמריקנית למזרח התיכון. אותן אוניברסיטאות שומרות על אחריות אקדמית לתוכניות שלהן. קטאר לא מכתיבה מה קורה בקמפוסים האמריקניים שלהן".

על חמאס הוסיף כי "אתה גם יודע בדיוק למה נציגי חמאס מוצבים בדוחא: קטאר שימשה כערוץ תקשורת ומתווכת במשא ומתן הכולל את ישראל, חמאס, ארה"ב ומצרים. האמריקנים תיארו שוב ושוב את תפקיד התיווך של קטאר כקריטי או חיוני. ברגע של טלטלה פוליטית אזורית וביתית עמוקה, התקפה על אחת המדינות שעושות את העבודה הקשה של תיווך - לא פותרת את הבעיה".

ממדאני: "מלבין את רצח העם"

נתניהו תקף מעל בימת האו"ם גם את ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שעקץ גם הוא את ראש הממשלה. "כפי שעשה שוב ושוב, ראש הממשלה נתניהו ניצל את נאומו כדי לחזור על שקרים חסרי בסיס שנועדו להלבין את רצח העם שלו בפלסטינים", אמר ממדאני. "אך שום שקר לא יכול לשנות את העובדה שהוא נותר נושא צו מעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות".

גלריה זוהראן ממדאני ( צילום: CNN, REUTERS/Jeenah Moon )

לדברי נתניהו בנאומו, מאז שממדאני נבחר "יהודים רבים כבר אינם מרגישים בטוחים בניו יורק. זו לא העיר שאנחנו זוכרים. אתה משבח עבריינים שהורשעו בתמיכה בחמאס. אתה מונה בין חבריך אנשים כמו חסן פיקר, שאמר שלאמריקה הגיע 11 בספטמבר. איזה חברים יש לך". הוא הוסיף כי "הזמנת לביתך עיתונאי פלסטיני שתיעד מחבלי חמאס מכים ומענים חטופים ישראלים, ובהמשך הודה שסירב לפרסם את הסרטונים כדי להגן על המחבלים.

"אשתך עשתה לייק לפוסט ששיבח את טבח 7 באוקטובר. היא עשתה לייק לפוסט נוסף שאמר שתל אביב לא צריכה להתקיים. סירבת לגנות דבר מכל זה. אתה מאשים את ישראל שוב ושוב, ובשקר, ברצח עם. מר ממדאני, ניסית למנוע ממני להגיע לכאן", המשיך נתניהו. "ניסית להשתיק אותי. ובכן, אתה לא יכול להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק את האמת. אבל הנה האמת הפשוטה: ישראל לא ביצעה רצח עם. ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שחבריו של מר ממדאני בחמאס היו עושים לנו אילו לא עצרנו אותם. הם היו הורגים כל אחד ואחת מאיתנו, עד האחרון".

טורקיה: "דברים חצופים ומבישים"

צד נוסף שהותקף בנאום היא טורקיה, שאותה כינה נתניהו "מפיצת-על של שקרים אנטישמיים". בורהנטין דוראן, ראש מערך התקשורת של נשיאות טורקיה, אמר בתגובה כי "הוצאת צו מעצר נגד נתניהו הרוצח ההמוני על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי, בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות - ושימוש שלו במועצת האו"ם כדי להשמיע האשמות חסרות בסיס נגד טורקיה ונגד נשיאנו רג'פ טאיפ ארדואן, אינן מתיישבות עם אידיאלי השלום, החוק והדיאלוג שהאו"ם מייצג".

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

נתניהו בנאומו. תקף את קטאר, ממדאני וטורקיה - שלא נשארו חייבים ( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

לדבריו, "הדברים החצופים והמבישים של נתניהו נגד נשיאנו אינם יכולים להפוך לבלתי נראים את הטבח שלו, את האסון ההומניטרי המתרחש בעזה ואת ההליכים בפני המשפט הבינלאומי. מצב זה נתפס גם על ידי הקהילה הבינלאומית, ונתניהו הפך מבודד יותר מתמיד. בהובלת נשיאנו, טורקיה תמשיך להגן על זכויותיהם של הנרדפים, ובראש ובראשונה אחינו הפלסטינים, על עולם צודק יותר ועל השלום; ולהתנגד לאי-צדק ולרדיפה".

נתניהו אמר בנאום כי "ארדואן הוא רודן", וכי גם הוא "מארח את ראשי הטרור של חמאס". לדבריו, "הוא רצח אלפי אזרחים כורדים. הוא מכחיש את רצח העם הארמני. הוא כולא עיתונאים ומנהיגי אופוזיציה. למעשה, אני חושב שהוא מחזיק בשיא העולמי בזה, ולא קל להכריע בעניין הזה. אבל אני חושב שהוא במקום הראשון".