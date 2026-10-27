לפי מדגמי הטלויזיה, מדינת ישראל הודיעה לבנימין נתניהו שהוא מפוטר. הקואליציה שלו מחזיקה ב-68 מנדטים בכנסת הנוכחית. לפי רוב ערוצי הטלויזיה, המפלגות של ממשלת נתניהו מתרסקות ל-50 מנדטים. דהיינו אבדן של 18 מנדטים לגוש נתניהו. זו מכה שלא הייתה כדוגמתה כבר שנים רבות. גם אם מתחשבים בעלייה ההיסטורית בשיעור ההצבעה של המצביעים הערבים, סטירת הלחי הגיעה בעיקר מהציבור היהודי. נתניהו, לפי התוצאות הללו (ששוב, יכולות להשתנות) איננו מחזיק ברוב היהודי, בוודאי שאיננו מחזיק ברוב הציוני, ואיננו מחזיק ברוב בכנסת.

נתניהו אולי הפסיד, אבל לא ברור אם יש מנצח. גדי איזנקוט הוא מועמד בלתי מעורער כעת; גם אם בנט יחבור לליברמן, איזנקוט יכול לחבור ליאיר גולן - ולפי התוצאות כעת יש להם יותר מנדטים. הפער בינו ובין שאר מפלגות הגוש משמעותי; ראוי שליברמן ובנט יתייצבו מאחוריו. זה גם טוב להם. אם איזנקוט ייכשל, ויהיו עוד בחירות, הם יילכו לציבור ויגידו: עשינו הכל. אם מישהו נכשל, זה גדי.

בכל מקרה, הדרך להרכבת ממשלה, ובוודאי ממשלה יציבה, עוד ארוכה, מפותלת ואולי בלתי אפשרית. נתניהו נוצח, אבל הוא יובס רק אם תוקם ממשלה אחרת. ממשלה שתשרוד. אם נתניהו לא יוחלף, ויגיע לבחירות נוספות מעמדת ראש הממשלה, הוא יכול להתרומם כעוף החול.

גדי איזנקוט, אתמול ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

אווירת הנכאים שהשתררה בגוש השינוי אמש הייתה אופיינית; המרכז שמאל אוהב לקוות ומנהל רומן עם אכזבות. לאורך היום שמעו שם על אחוזי הצבעה היסטוריים, ורצו לקוות שהלילה יביא אתו מהפך. האכזבה משונה מאוד. ראשית, בגלל היציאה ההיסטורית של בוחרים ערבים לקלפיות. זה רגע מפואר של דמוקרטיה, של הכרה והשתתפות בחיים הציבוריים, וגם - של תגמול. איתמר בן גביר חטף פעמיים. פעם אחת, כי נתניהו שתה את מצביעיו בקשית קצרה, בלי מאמץ. נתניהו המחיש לכל המחנה שלו שאם הגוש בצרות, הם בצרות צרורות. אין מלך אחר לגוש הביביסטי לבד מביבי עצמו, ובן גביר למד זאת על בשרו. הפעם השנייה היא כי המצביעים הערבים חשו שהחלפת שר המשטרה היא בנפשם. היא עניין קיומי. בן גביר תמרץ את הערבים לבוא לקלפיות, בשעה שמצביעיו-שלו נטשו אותו. הוא גילה שלהיות שר גרוע ולהפלות אזרחים יכול לעלות לו במנדטים.

זו אמורה להיות סיבה משמעותית לשמחה בגוש השינוי. אם הערבים ימשיכו לנהור לקלפיות, מחנה נתניהו יתקשה להרכיב ממשלה, גם אחרי עוד בחירות.

האכזבה משונה בעיקר משום שהתוצאות דומות יחסית לסקרים המרכזיים שפורסמו בישראל: יתרון לגוש השינוי, רוב גדול נגד נתניהו בכנסת, ובעיה בהקמת הקואליציה הבאה - בגלל הניגודים בין המפלגות הערביות ומפלגות הימין בגוש השינוי.

את הניגודים הללו אסור להכחיש. רוב בוחרי גוש איזנקוט רוצים בהקמת ממשלה עם רע"מ, אבל לפי המדגמים אמש גם רע"מ לא יכולה לבדה לספק רוב יציב. וממילא, אביגדור ליברמן, בנט וגם איזנקוט שללו זאת, כל אחד מסיבותיו.

קל לומר: ממשלת מיעוט מייד. קשה הרבה יותר לשכנע את ליברמן. הטיעון של ליברמן הגיוני, אך אם זורמים עם ליברמן, התוצאה ההכרחית היא עוד בחירות. ובבחירות האלה, לגוש השינוי יהיה קשה יותר לנצח

קל לומר: ממשלת מיעוט מייד. קשה הרבה יותר לשכנע את ליברמן. הטיעון של ליברמן הגיוני: ממשלה כזו תהיה בלתי יציבה, תיפול במהירות ותוביל לעלייה מחודשת של של נתניהו והימין הקיצוני. זה איננו תרחיש שאפשר לשלול על הסף, ולא טיעון נטול הבנה פוליטית. אך אם זורמים עם ליברמן, התוצאה ההכרחית היא עוד בחירות. ובבחירות האלה, לגוש השינוי יהיה קשה יותר לנצח.

גדי איזנקוט קיבל עצות בימים האחרונים: תציע לנתניהו לשמש תחתיך בממשלת אחדות לאומית. עם מעמד של ראש ממשלה חליפי. איזנקוט שלל במהלך הקמפיין ישיבה עם נתניהו באותה ממשלה - גם כאשר הוא מוביל. אבל מי שרוצה שלטון, ושולל ישיבה עם החרדים (בגלל הגיוס), עם הליכוד (כי נתניהו לא הולך לשום מקום), ועם הערבים (כי הם לא עומדים בארבעת העקרונות שאיזנקוט קבע) - עשוי לגלות שהוא בדרך לבחירות נוספות, ובינתיים נתניהו נשאר בראשות הממשלה.