על-רקע החשד של התקרבות גורמים עוינים לשני מוצבים של צה"ל בדרום סוריה , מביעים בקרב הכוחות שנמצאים באזור חשש שבכפרים הקרובים מנסים לבדוק את ערנות הלוחמים. שתי התקריות בטווח זמנים קצר מאוד מעידות על מתיחות שהולכת ועולה סמוך לגבול עם ישראל.

כוחות צה"ל בדרום סוריה (ארכיון) ( צילום: דובר צה"ל )

התקרית הראשונה אירעה בשעת לילה (בין ראשון לשני): פלסטיני בן 22 שהתגורר בדמשק נורה על-ידי כוחות צה"ל לאחר שהתקרב למוצב ליד הכפר הסורי אל-חמדיה. החשוד שנורה ונקלט במצלמות המוצב היה בלי נשק, והחזיק רק בטלפון ובכסף. התקרית השנייה אירעה בשעות אחר הצהריים: שני סורים שרכבו על אופנוע התקרבו למוצב "המשטרה" באזור קוניטרה. השניים נורו על-ידי כוחות צה"ל ובהמשך נעצרו.

בשתי התקריות לא היו נפגעים מקרב כוחות צה"ל, אך צירוף של ניסיונות התקרבות למוצבי צה"ל בשטח סוריה בהחלט מעורר דאגה. בין היתר נבדק האם החשודים ניסו לבחון כיצד לוחמי צה"ל יגיבו להתקדמותם בשתי זירות שמרוחקות זו מזו קילומטרים ספורים.

לסורים אסור לנוע בצירי התנועה באזור שסמוך לגבול עם ישראל, ובטח שלא להתקרב לשורת המוצבים שצה"ל הקים בגזרה הדרומית. במשך חודשים רבים הגבול באזור זה עם סוריה היה שקט, אך כאמור רצף האירועים ביממה האחרונה מעלה את סף הדריכות.

צה"ל מתוח בכל הקצוות, וכמו בשאר הגזרות הוא פועל כרגע באזור סוריה במתכונת הגנתית. כמה מפעולות ההגנה כוללות גם צעדים התקפיים. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי גם הפעילות ההתקפית רחוקה באופיה מימי התמרון בעזה ובלבנון.

שינוי דפוס הפעולה הוא פרק זמן רגיש ביותר עבור הלוחמים, שינסו לשמר את היתרון שצברו ולייצר באזור גבול סוריה קו הגנה חזק. ואולם, הימצאות הכוח הלוחם בהגנה ולא במצב של התקפה גורם לחשש של שאננות וחוסר חדות, ואולי גם לכך שהוא הופך לצפוי בראיית האויב.

תמרור האזהרה

ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר וראש המועצה המקומית קצרין יהודה דואה מסרו בתגובה משותפת: "שני אירועים משמעותיים וחמורים בתוך פחות מ-24 שעות הם כבר תמרור אזהרה שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו מזהים תופעה שחוזרת על עצמה, והיא מחייבת טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח.

"דווקא בימים שבהם קיימת תחושת רגיעה, אסור להתבלבל ואסור לחזור לתפיסות שלפני 7 באוקטובר. לצד המשך האחיזה והפעילות של צה״ל במרחב הסורי, מדינת ישראל חייבת להמשיך לחזק את מרכיבי הביטחון ביישובי הגולן, בקצרין ובכפרים הדרוזיים".