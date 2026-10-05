אירוע חריג שני תוך יממה ליד מוצב ישראלי בסוריה: שני סורים על אופנוע התקרבו למרחק כמה מטרים ממוצב של צה"ל באזור קוניטרה. כוח צה"ל שהיה במוצב "המשטרה" החל בנוהל מעצר חשוד, ובמסגרתו נורו החשודים. לפחות אחד הסורים שהתקרבו למקום נפצע, השני נתפס ונחקר. השניים לא היו חמושים. אין נפגעים מקרב כוחות צה"ל.
דובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל זיהו שני חשודים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם ועצרו את שני החשודים, ללא נפגעים לכוחותינו".
הלילה נורה למוות פלסטיני (22) מדמשק על-ידי כוחות צה"ל, לאחר שהתקרב לאחד המוצבים בגבול סוריה וניסה למצוא דרך להיכנס. לבסוף הוא אף טיפס על הסוללה של המוצב, ונבלם כאשר אחד הלוחמים שלא היה בעמדה שמע את הדיווח, לקח נשק, רץ לכיוונו - ונטרל אותו. גם במקרה הזה לא היו נפגעים מקרב כוחות צה"ל. שני המוצבים של צה"ל ממוקמים במרחק של קילומטרים בודדים זה מזה.
האירוע החריג הלילה בגבול התרחש באזור מרחב האבטחה, ליד הכפר אל-חמדיה, שם הגיע החשוד לכיוון אחד המוצבים - וכוחות חטיבת כרמלי החלו בנוהל מעצר חשוד. בצבא אמרו כי החשוד המשיך לטפס על הסוללה לכיוון המוצב חרף הדרישה שיעצור, ולבסוף נורה מחוץ למוצב. עוד נמסר כי החשוד שנורה ונקלט במצלמות המוצב היה בלי נשק, והחזיק רק בטלפון ובכסף.
דובר צה"ל מסר על האירוע הלילי: "כוחות צה"ל זיהו חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".
במקביל, דובר צה"ל עדכן כי במהלך פעילות של כוחות חטיבת כרמלי אתמול בדרום סוריה לטיהור המרחב הביטחוני מאמצעי לחימה של המשטר הישן, אותרו שלושה מטעני נ"ט ושני מוקשים.