"זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת". כך כתב היום (שלישי) ח"כ אוהד טל בקבוצה פנימית של הציונות הדתית , אחרי ההחלטה של חברו למפלגה צבי סוכות , לנפץ אנדרטה למחבלים בכפר פלסטיני - תוך שהוא מנצל את כוח צה"ל, כלשון הודעת הצבא.

"בניגוד לתיאום". ח"כ צבי סוכות משחית את האנדרטה

המתקפה על סוכות, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, לא באה רק מתוך המפלגה, אבל רוב חברי הקואליציה שבה הוא חבר - התעלמו מהמהלך. גם יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' עדיין לא הגיב.

מי שכן גינה הוא השר גדעון סער, שכתב: "חבר הכנסת צבי סוכות - כמו כל חבר כנסת אחר - אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על-ידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון ועל ידם בלבד. זה גם מה שנבחרי ציבור צריכים להקרין לציבור. למרבה הצער, ח"כ סוכות עשה ביודעין את ההיפך מכך".

סוכות טען כי העביר לצה"ל פנייה להרוס את האנדרטה, ומשלא נענה - החליט לעשות את זה בעצמו. בצה"ל דחו את דבריו ומסרו תגובה חריפה במיוחד: "צה"ל הורס אנדרטאות וסמלי הסתה באופן קבוע בכפוף לכל האישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי, כפי שקרה מספר פעמים בחודשים האחרונים ותוכנן להתבצע במבצע נוסף בקרוב. מדובר בפעולה חשובה במלחמה נגד הטרור וההסתה לטרור.

"בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ״ל הוצאו מתוך הכפר. כוחות צה"ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות".

"בצה"ל רואים בזה ניצול של הכוח המאבטח"

מתברר כי סוכות ביקש לפני כחודש לסייר בכפרים אלו ונוספים, בתיאום קצין הכנסת וצה"ל. הסיור נקבע להבוקר ואושר לפני כמה ימים. כשהוא הגיע למקום וראה את האנדרטה, הוא החל לנתץ אותה בעזרת פטיש. לאחר מכן הוא מסר כי "לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מאדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן. לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן".

סוכות הוסיף כי "המסר שלי היום הוא פשוט וברור - לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה ולגדל את הילדים בכפרים שיהוו הדור הבא של ערביי יו"ש על מורשת לפיה רצח יהודים הוא מעשה גבורה".

גורם ביטחוני אמר כי "בשל האירועים האחרונים, ובהם קוסרה, בצה"ל המליצו לדחות את הסיור והציעו אופציה חלופית של מיפוי האנדרטות והעברת תיעודן אליו. סוכות הגיע עם המאבטח שלו, והחליט לקיים את הסיור בניגוד לעמדת צה"ל. הצבא הקצה לכך סד"כ. אחרי שראו שהוא מתחיל לנפץ פנו אליו ועצרו זאת. בצה"ל רואים בזה ניצול של הכוח המאבטח".

"התנהגותו היא בושה"

במערכת הפוליטית ביקרו בחריפות את התנהלותו של ח"כ סוכות. יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט מסר כי "התנהגותו היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא שיקר והטעה את צה"ל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה. הפרובוקטור האלים שמתיימר לייצג את 'הציונות הדתית' עושה עוול למגזר שלם".

יו"ר ביחד נפתלי בנט מסר גם הוא כי "ממשלת הכאוס פוגעת בביטחון ישראל ובמעמד ישראל בעולם כדי לקושש צפיות בטיקטוק - בטרור נלחמים במעשים, ולא בפרובוקציות עלובות. לסמוטריץ׳ וסוכות לא הספיק להיות אדריכלי חוק ההשתמטות ולהפקיר את לוחמי צה״ל לבד מתחת לאלונקה, עכשיו הם גם פוגעים במשימותיהם ומסכנים את חייהם על סרטוני בחירות".

יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן הגיב ואמר כי "צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה"ל עלו ערב 7 באוקטובר לשטחים במקום להישאר בדרום. אותו אדם שפרץ לבסיסי צה"ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. ‏זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".