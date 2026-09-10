"לא חשבתי שהמילה מוסלמית תהפוך אותי למחבלת" , כך אמרה הערב (חמישי) מרים אבו בכר (26), שרק בתחילת שנת הלימודים הנוכחית החלה ללמד בבית הספר "שירת הים" באור עקיבא, אך קצת יותר משבועיים לאחר מכן שיעור שהעבירה הצית סערה . לדבריה, במהלך שיעור "מולדת" התנהל שיח פתוח עם התלמידים על מקומות, חגים ואזרחים שונים במדינת ישראל. "אחת התלמידות אמרה שבישראל חיים אזרחים ממגזרים שונים, ובהמשך תלמיד שאל אותי אם אני חוגגת כריסמס", שיתפה. "אמרתי לו שלא, כי אני מוסלמית. לא חשבתי שהמילה מוסלמית תעשה כזה בלאגן ותהפוך אותי למחבלת".

אבו בכר: "הפכתי לטרוריסטית רק כי אמרתי שאני מוסלמית"





אבו בכר טענה כי "לאחר השיעור החלו להופיע בקבוצות ההורים טענות שונות נגדי שאינן נכונות. בין היתר, נטען כי איימתי על תלמידים, דיברתי על רקע לאומני ודברים נוספים שלא היו". לדבריה, "מעולם לא העמדתי ילדים מול הלוח ושאלתי מי שונא ערבים. הדבר היחיד שאמרתי הוא שמי שרוצה לשתף אם הוא מכיר אזרחים שונים, יכול לעשות זאת".

עוד שיתפה המורה כי עם הגעתה לבית הספר הרגישה מאוימת. "נכנסתי בליווי קב"ט לתוך שטח בית הספר. הרגשתי שאני אסירה. לצערי אחד ההורים אף כינה אותי טרוריסטית. אני במקום להיות אשת חינוך הפכתי לטרוריסטית רק בגלל שאמרתי שאני מוסלמית", אמרה. אבו בכר שיתפה כי לימדה בבית ספר בתל אביב במשך שלוש שנים: "גם כיום תלמידים לשעבר מתקשרים אליי ומתייעצים איתי. אני אוהבת ילדים. אני רוצה שהם ירגישו שהם יכולים לדבר, לשתף ולפתח ביטחון עצמי. לא האמנתי ששיח כזה יהפוך למשהו כל כך גדול".

בסיום דבריה טענה כי "אחת האימהות אף אמרה לי בטלפון: 'אל תשכחי שאת באור עקיבא, עיר שלא אוהבת ערבים ולא רוצה דו-קיום". אבו בכר הבהירה כי מבחינתה מדובר באירוע שהחל משיח חינוכי רגיל בכיתה - "והפך לטענות קשות נגדי בשל היותי ערבייה ומוסלמית. כל מי שיש לו משהו נגדי, כולל הטענות שאני תקפתי תלמידים ועשיתי דברים גזעניים, אז שיפרסמו את הכול בכל מקום".

היא הדגישה: "אני בטוחה בעצמי כמורה ישרה שמכבדת את כולם ועושה את הכול למען התלמידים - בלי גזענות ואפליה. תמיד אני רואה מקרים גזעניים, אבל לא ציפיתי שיהפכו אותי לגזענית ומחבלת באמצעות המצאת שקרים רק בגלל שאמרתי שאני מוסלמית".

הבוקר השביתו כאמור הורים לתלמידים בבית הספר את הלימודים במשך שעתיים. השביתה, שהתקיימה למרות ניסיונות ולחצים מצד ההנהלה למנוע אותה, נערכה בעקבות ביקורת של הורים נגד התנהלותה של אבו בכר. טרם התקבל אישור כלשהו לטענות ההורים, ובינתיים המורה ממשיכה ללמד בבית הספר - בכיתות שבהן לא התלוננו עליה.