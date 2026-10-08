המתקפה הבוקר שבה פגעה פצצת דאייה בשני האוטובוסים בקרמטורסק היא כבר עכשיו אחת המתקפות הבודדות הקטלניות ביותר שספגה אוקראינה מתחילת המלחמה. קרמטורסק, ששוכנת סמוך לחזית מול רוסיה ושנכבשה לזמן קצר בידי בדלנים פרו-רוסים ב-2014 בטרם שוחררה על-ידי הכוחות האוקראיניים, משמשת כמרכז לוגיסטי חיוני עבור צבא אוקראינה במחוז דונייצק. זה כמה שבועות שצבא אוקראינה מנהל מתקפת-נגד בגזרה זו של החזית, והוא טוען כי כבש מחדש כבר כמה קילומטרים רבועים של שטח שם.

המתקפה הבוקר שבה פגעה פצצת דאייה בשני האוטובוסים בקרמטורסק היא כבר עכשיו אחת המתקפות הבודדות הקטלניות ביותר שספגה אוקראינה מתחילת המלחמה. קרמטורסק, ששוכנת סמוך לחזית מול רוסיה ושנכבשה לזמן קצר בידי בדלנים פרו-רוסים ב-2014 בטרם שוחררה על-ידי הכוחות האוקראיניים, משמשת כמרכז לוגיסטי חיוני עבור צבא אוקראינה במחוז דונייצק. זה כמה שבועות שצבא אוקראינה מנהל מתקפת-נגד בגזרה זו של החזית, והוא טוען כי כבש מחדש כבר כמה קילומטרים רבועים של שטח שם.

המתקפה הבוקר שבה פגעה פצצת דאייה בשני האוטובוסים בקרמטורסק היא כבר עכשיו אחת המתקפות הבודדות הקטלניות ביותר שספגה אוקראינה מתחילת המלחמה. קרמטורסק, ששוכנת סמוך לחזית מול רוסיה ושנכבשה לזמן קצר בידי בדלנים פרו-רוסים ב-2014 בטרם שוחררה על-ידי הכוחות האוקראיניים, משמשת כמרכז לוגיסטי חיוני עבור צבא אוקראינה במחוז דונייצק. זה כמה שבועות שצבא אוקראינה מנהל מתקפת-נגד בגזרה זו של החזית, והוא טוען כי כבש מחדש כבר כמה קילומטרים רבועים של שטח שם.