לפחות 30 בני אדם נהרגו היום (ה') ועוד 18 נפצעו מפצצה שהטילה רוסיה על שני אוטובוסים נוסעים בעיר קרמטורסק שבמזרח אוקראינה, במה שהולך ומסתמן כאחד השבועות הקטלניים ביותר באוקראינה בעת האחרונה. ההרג הנרחב הבוקר בא אחרי שאתמול, ביום הולדתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נהרגו 22 בני אדם, בהם חמישה ילדים, ועוד 54 נפצעו, מפגיעת טיל רוסי בבניין מגורים בעיירה פרילוקי שבצפון אוקראינה.
המתקפה הבוקר שבה פגעה פצצת דאייה בשני האוטובוסים בקרמטורסק היא כבר עכשיו אחת המתקפות הבודדות הקטלניות ביותר שספגה אוקראינה מתחילת המלחמה. קרמטורסק, ששוכנת סמוך לחזית מול רוסיה ושנכבשה לזמן קצר בידי בדלנים פרו-רוסים ב-2014 בטרם שוחררה על-ידי הכוחות האוקראיניים, משמשת כמרכז לוגיסטי חיוני עבור צבא אוקראינה במחוז דונייצק. זה כמה שבועות שצבא אוקראינה מנהל מתקפת-נגד בגזרה זו של החזית, והוא טוען כי כבש מחדש כבר כמה קילומטרים רבועים של שטח שם.
גורמים בקרמטורסק האשימו הבוקר את רוסיה ב"פשע מלחמה". בתמונות שפורסמו מזירת הפגיעה באוטובוסים נראו כלי הרכב החרבים וגופות חרוכות. גם הבירה קייב הותקפה היום שוב, ובהפצצות שבוצעו בה נהרגו שלושה בני אדם ו-13 נפצעו. המשטרה בעיר דיווחה כי נוסף על כך נטרלו חבלנים שני ראשי נפץ של טילים בליסטיים שלא התפוצצו, כל אחד במשקל של כחצי טונה, אחרי שנחתו בסמוך לבנייני מגורים בעיר.
נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר בימים האחרונים שוב ושוב כי רוסיה נערכת למתקפה גדולה באופן יוצא דופן על אוקראינה, ומוסקבה מצדה לא הכחישה זאת, והדגישה כי כל מתקפותיה העתידיות יהיו בגדר נקמה על מתקפות הכטב"מים שמבצעת לאחרונה אוקראינה בשטחה, מתקפות שגרמו פגיעה קשה למתקני נפט רוסיים ולמחסנים של חברות סחר מקוון, וגבו גם הרוגים.
לפי ההערכות בקייב, רוסיה רוצה לפגוע באורח קשה בתשתיות לקראת החורף כדי ליצור באוקראינה מחסור בחשמל, ובימים האחרונים כבר נאלצו חברות מקומיות להכריז על הפסקות חשמל יזומות ועל צעדי צנע. קמפיין מודעות ציבורי שחודש החודש קורא כעת למשפחות באוקראינה להיערך לשעת חירום, לאגור מי שתייה ולהצטייד במקורות חשמל חלופיים למקרים של הפסקות חשמל ממושכות הצפויות בחורף.
בינתיים ממשיכה אוקראינה לתקוף בעומק רוסיה. הבוקר הודיעה ענקית הטכנולוגיה הרוסית "יאנדקס" כי אחד ממרכזי הנתונים שלה במחוז ריאזאן שבמערב רוסיה ניזוק במתקפת כטב"מים אוקראינית, מה שהוביל להשבתת האתר ולשיבושים אפשריים בשירותים המקוונים. זו הפעם הראשונה שקייב פוגעת ביעד מסוג זה. אוקראינה מצדה הודיעה כי כוחותיה תקפו מתחם בתי זיקוק גדול לנפט בעיר סלוואט שברוסיה, כ-1,200 קילומטרים מזרחית למוסקבה. המטה הכללי של אוקראינה תיאר את המתחם כאחד ממתקני זיקוק הנפט והפטרוכימיה הגדולים ברוסיה.