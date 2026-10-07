רוסיה פתחה הלילה (בין שלישי לרביעי) באחת המתקפות האוויריות הכבדות שלה על אוקראינה בתקופה האחרונה, ושיגרה עשרות טילים וכ-130 כטב"מים לעבר שורה ארוכה של אזורים במדינה. לפחות 21 בני אדם נהרגו, בהם ארבעה ילדים, וכ-60 נפצעו. המתקפה התרחשה ביום הולדתו ה-74 של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין - שנולד ב-7 באוקטובר - ובקייב טענו כי ההרס הקטלני היה למעשה "מתנת יום הולדת" עבורו.

גלריה פוטין והבניין שהוחרב בפרילוקי. לפחות 15 נהרגו ( צילום: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, AP Photo/Evgeniy Maloletka )

המתקפה מגיעה אחרי שבועות שבהם הגבירה רוסיה את השימוש ב כטב"מים מהירים מונעי סילון , שמציבים אתגר חדש בפני מערך ההגנה האווירית האוקראיני. המכה הקשה ביותר נרשמה בעיר פרילוקי שבמחוז צ'רניהיב, כ-135 ק"מ מזרחית לקייב. טיל רוסי פגע ישירות בבניין מגורים בן חמש קומות והחריב חלקים גדולים ממנו. לפי הנתונים העדכניים שפרסמו אחר הצהריים הרשויות באוקראינה, 15 בני אדם נהרגו במקום, בהם ארבעה ילדים, וכ-50 נוספים נפצעו. צוותי הצלה ותושבים חפרו במשך שעות בהריסות בניסיון לאתר לכודים וניצולים.

הטיל פגע בבניין בסביבות השעה 06:00 בבוקר, כשדיירים רבים עדיין ישנו. לפי הרשויות המקומיות, שתי כניסות בבניין נהרסו בפגיעה. בעיר נפגעו גם מרכז יצירה לילדים ולנוער, מפעל וכלי רכב, ובאחד מאזורי התעשייה פרצה שריפה בעקבות ההפצצה. בין הנפגעים במתקפה הייתה גם שוטרת מקומית שנפצעה, בעוד בעלה - שעד לאחרונה שירת כשוטר בחזית - ואמה נהרגו. בין הפצועים היו גם שבעה ילדים, ובהם ילדה בת 3. בין ההרוגים זוהה גם ילד בן 8.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קשר בין מועד המתקפה ליום הולדתו של פוטין. "היום, כ'מתנת יום הולדת' לפוטין, הצבא הרוסי הרס בניין מגורים בפרילוקי", אמר. לדבריו, "הרוסים רצו לפגוע באופן כואב והפגנתי. זו הייתה אחת המתקפות הנתעבות ביותר". שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביה הצטרף למתקפה המילולית ואמר כי הגנרלים הרוסים העניקו לפוטין את "מתנת יום ההולדת האהובה עליו - פשעי מלחמה". לדבריו, המתנה הראויה באמת לנשיא רוסיה תהיה לראותו עומד למשפט בהאג.

הבניין שנפגע בפרילוקי. הטיל פגע ב-06:00 בבוקר, רוב הדיירים ישנו ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

ההרס הנרחב בזירת הפגיעה ( צילום: Genya SAVILOV / AFP )

( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

( צילום: Genya Savilov / AFP )

אחת הפצועות מפונה על ידי כוחות ההצלה ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

הפגיעה בפרילוקי הייתה חלק ממתקפה משולבת ונרחבת. זלנסקי אמר כי רוסיה שיגרה בסך הכול כ-70 טילים, רבים מהם בליסטיים. חיל האוויר האוקראיני מסר כי המתקפה כללה בין היתר 48 טילי שיוט מסוג Kh-101, איסקנדר-K וקליבר, טילים בליסטיים וטילים נגד ספינות - וכן 130 כטב"מים מסוגים שונים, בהם שאהדים, כש-46 הם היו מונעי סילון. לפי זלנסקי, תשתיות בקייב וב-12 מחוזות נוספים היו תחת אש, כשבדניפרו נפגעו חמישה בנייני מגורים ובקרמנצ'וג ארבעה. בקרמנצ'וג נהרגו שני בני אדם ושבעה נפצעו, והרוגים נוספים דווחו בקייב ובאולקסנדריה. בעקבות ההפצצות נאלצו הרשויות להפעיל הפסקות חשמל חירום בחמישה מחוזות, בזמן שעבודות התיקון נמשכו לאורך היום.

לפי חיל האוויר האוקראיני, מערכי ההגנה האווירית הצליחו להפיל או לשבש 161 מטרות: חמישה טילים בליסטיים או מהירים מסוגים שונים, 39 טילי שיוט ו-117 כטב"מים. עם זאת, פגיעות של טילים וכטב"מים נרשמו ב-18 מוקדים ברחבי המדינה. בין האזורים שספגו את עיקר האש היו קייב, חרקוב, פולטבה ודנייפרופטרובסק. מנגד, האוקראינים דיווחו על הצלחה יחסית בהתמודדות עם הכטב"מים מונעי-הסילון: יותר מ-80% מ-46 הכלים מהסוג הזה ששוגרו במתקפה יורטו - לעומת שיעור יירוט של כ-50% עד 60% בשבועות האחרונים. האיום הקשה יותר מבחינת קייב נותר הטילים הבליסטיים, שאותם קשה בהרבה ליירט ושמולם נדרשות מערכות פטריוט ומיירטים נוספים.

המתקפה לא הגיעה בהפתעה מוחלטת. כבר אתמול הזהיר זלנסקי כי בידי המודיעין האוקראיני מידע שלפיו רוסיה נערכת ל"מתקפה מסיבית", וקרא לתושבים שלא להתעלם מהתרעות. בקייב ירדו תושבים רבים במהלך הלילה לתחנות המטרו העמוקות כדי למצוא מחסה. למרות ההתרעה המוקדמת, מערכות ההגנה לא הצליחו לעצור את כל הטילים.

זלנסקי. "חבילות של הגנה אווירית הן כרגע צורך חיוני עבורנו" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

הכטב"מים מונעי הסילון של פוטין מתפוצצים על הגשרים בקייב, השבוע





זלנסקי הדגיש במיוחד את הקושי להתמודד עם טילים בליסטיים, וקרא שוב לבעלות בריתה של קייב להעביר לקייב מערכות ותחמושת נוספות מסוג פטריוט - שהמחסור בהם מקשה במיוחד על יכולתה של אוקראינה להגן על עריה. "הטילים הבליסטיים הרוסיים נותרו האתגר הגדול ביותר. חבילות של הגנה אווירית הן כרגע צורך חיוני עבורנו", אמר.

רוסיה מצדה אישרה כי ביצעה "מתקפה מסיבית", אך טענה כי מטרותיה היו מתקנים הקשורים לתעשייה הצבאית האוקראינית. משרד ההגנה במוסקבה מסר כי הותקפו אתרים שבהם מיוצרים ומאוחסנים טילים וכטב"מים, בהם מתקנים הקשורים לחברת Fire Point, המייצרת בין היתר את טילי השיוט האוקראיניים "פלמינגו" . רוסיה טענה גם כי תקפה תשתיות נמל ומספנות באזור אודסה וכלי שיט ששימשו, לטענתה, את הצבא האוקראיני.