בטהרן הגיבו הבוקר (חמישי) לראשונה ל הכרזת הנשיא דונלד טראמפ , שהודיע הלילה לעולם ברשת החברתית Truth Social על מבצע כלכלי "חסר תקדים" נגד איראן. "'יום הפלישה הכלכלי' הוא הסחת דעת מהמשבר של אמריקה עצמו", תקף שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י. הוא פירט על מצבה של ארה"ב - והזהיר: "אמריקה מצויה בחוב חסר תקדים ועלויות ריבית גואות. הכפלת מדיניות כושלת רק תביא תבוסה נוספת - ועוינות כלפי האיראנים".

גלריה טראמפ איים, ובאיראן לא נשארו חייבים: "אמריקה בחובות" ( צילום: shutterstock, AP/Alex Brandon, AP/Francisco Seco )

טראמפ הכריז כאמור על מבצע כלכלי, שזכה על-ידו לשם D-Day (הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה). "אף אחד לא נתן לרפובליקה האיסלאמית הזדמנות גדולה יותר לעסקה ממני. באופן טראגי, עבורם, הם לא ניצלו אותה. לכן, היום, אני מודיע על המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי!".

הנשיא לא ציין מה כלול במסגרת אותו "מבצע כלכלי" שעליו הכריז, אך טען ש"זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם חרבים, המטבע שלהם חסר ערך והמדינה שלהם תלויה על בלימה". עראקצ'י האשים בתגובתו כי "הטרור הכלכלי האמריקני מאיים על הכלכלה העולמית ועל הריבונות", וחבר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, איבראהים ראזי, אמר כי "התגובה הטובה ביותר לטראמפ היא פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני".

בתוך כך, דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי אמר היום כי "אנחנו מתקדמים יום אחר יום, ופועלים לייצור כלי הנשק שלנו בדיוק רב יותר. אם תפרוץ מלחמה שוב, כלי הנשק שלנו יהיו שונים כאשר ההבדל עשוי להתבטא בייצור ראשי נפץ, בדיוק, בטווח הטילים או בכל תחום אחר. איראן מעולם לא הפסיקה לייצר ולפתח כלי נשק. כל האפשרויות בתחום זה פתוחות".

הפוסט המלא של טראמפ ( צילום: מתוך Truth Social )

לפי הכרזת טראמפ, כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן, בין אם על ידי מוסדותיה הפיננסיים או הממשלתיים, עסקיה ואף באמצעות נמלי תעופה בשטחה - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות. "הברחות נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפנויות, רישומי כלי שיט, חברות קש - הכול חייב להיעצר עכשיו. זה יהיה D-Day כלכלי, ואנחנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי לבודד ולהכניע את האיום האיראני. המטורפים האלה נמצאים על סף הכרעה, והצעדים ההיסטוריים הללו ישתקו אותם ואת היכולת שלהם להשית טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", כתב.