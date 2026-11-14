עאפיף סאמי (56) מפוריידיס, שוזרת פרחים במקצועה, נפצעה בצהריים (יום שבת) באורח קל-בינוני ב פיצוץ רימון הרסס שהושלך לקונדיטוריה בכפר מנדא . צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים רמב"ם בחיפה לצד לינא קאסם (זידאן), שנפצעה באורח אנוש ובהמשך נקבע מותה. יחד איתן פונתה לרמב"ם גם נערה בת 15 שנפצעה באורח קל, ועוד שני פצועים - בהם בעלה של לינא - פונו לבית החולים האיטלקי בנצרת.

גלריה לינא שנרצחה בכפר מנדא והזירה אחרי פיצוץ הרימון ( צילום: אלעד גרשגורן )

דברי המפכ"ל בזירת הפיצוץ ( צילום: אלעד גרשגורן )





יוסף, בנה המהנדס של עאפיף, אמר סמוך למיטתה כי "היה לנו נס גדול". לדבריו, "אמא יצאה בנסיעה מהכפר צפונה כדי לבקר את חברתה שמתגוררת בכפר מנדא. היא סיפרה לנו שרצתה להפתיע אותה ולקנות לה קוראסונים חמים, והייתה שם בחנות כמה דקות כשמסביבה אנשים נוספים. פתאום היה פיצוץ גדול, והיא נפגעה מרסיסים בכל מיני מקומות בגוף".

הוא תיאר כי אימו לא מדברת הרבה על מה שקרה, והיא זוכרת בעיקר "פיצוץ עז" ואת הפינוי לבית החולים. "נתפלל שהכול יעבור בשלום מהר", אמר. "אלוהים שמר על אמא שלנו".

שני פצועים נוספים מפיצוץ הרימון, באורח בינוני וקל, פונו לבית החולים האיטלקי בנצרת - בהם בעלה של לינא, שזורקי הרימון דרסו אותו. לינא היא האישה ה-20 שנרצחה בחברה הערבית מתחילת 2026, והקורבן ה-200 של הפשיעה בחברה זו השנה.

תיעוד: רימון מושלך בכפר מנדא במקביל לפיצוץ בקונדיטוריה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





אחד מ-3 החשודים שנעצרו ( צילום: דוברות המשטרה )

הרכב החשוד שאותר ( צילום: דוברות המשטרה )

זמן קצר לאחר זריקת הרימון הצליחה המשטרה לעצור שלושה חשודים ולאתר את הרכב שלפי החשד שימש אותם. אלא שתושבי כפר מנדא בטוחים שהכתובת של הרצח הזה הייתה כתובה על הקיר, אחרי שבחודש האחרון אירעו שורת תקריות ירי והשלכות רימונים ביישוב - כולל אחת נוספת היום, סמוך לרצח של לינא.

בימי שבת האזור מושך אליו רבים. מבקרים שהיו במקום סיפרו: "הפיצוץ הרעיד את כל האזור. חשבנו שהתפוצץ טיל במקום. ראינו זכוכיות מתעופפות לכל עבר, אנשים רצים, נשים וילדים בוכים. מיהרנו לתפוס מחסה. אם היינו קרובים יותר, היינו עלולים להיהרג".

שיעור הנרצחים בחברה הערבית היה לאורך השנים גבוה משיעור הנרצחים בחברה היהודית, אך בשנים האחרונות חל זינוק של ממש: אם ב-2018 נרצחו 71 בני אדם בחברה הערבית, הרי שב-2023 נרצחו כבר 244, בשנת 2024 נרצחו 237, בשנת 2025 נרצחו 255 בני אדם - והשנה, כאמור, נחצה שוב רף ה-200.