בתביעה הראשונה שהוגשה אתמול (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב, טוען נווה כי החל מאפריל השנה פורסמו על-גבי אוטובוסים של אגד ומטרופולין מודעות ובהן תמונתו לצד תמונת ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי. במודעות נכתב: "יעקב פרי וצביקה נווה מעורבים בחטיפת ילדים". נווה טוען כי אין לו כל קשר לפרשת

חטיפת ילדי משפחת בלוק בגרמניה