הסכסוך המתוקשר בין החוקר הפרטי צביקה נווה לבין איש העסקים המיליארדר הישראלי-אוסטרלי אלכס סקלר לא עוצר. נווה הגיש שתי תביעות בעקבות קמפיין פרסומים שנוהל נגדו. באחת מהן הוא דורש פיצויים מאיש העסקים סקלר ומחברות התחבורה אגד ומטרופולין, בטענה שאפשרו הפצת מודעות שמייחסות לו מעורבות בחטיפת ילדים. בתביעה נוספת נגד סקלר טוען נווה כי הוצג במרמה כמי ש"עקץ" את משפחתה של שורדת השבי לירי אלבג.
בתביעה הראשונה שהוגשה אתמול (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב, טוען נווה כי החל מאפריל השנה פורסמו על-גבי אוטובוסים של אגד ומטרופולין מודעות ובהן תמונתו לצד תמונת ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי. במודעות נכתב: "יעקב פרי וצביקה נווה מעורבים בחטיפת ילדים". נווה טוען כי אין לו כל קשר לפרשת חטיפת ילדי משפחת בלוק בגרמניה, וכי לא נחקר, לא הואשם ולא נקרא להעיד בפרשה. עוד נטען כי ניסוח המודעות נועד ליצור רושם שהכחשתו אינה אמינה.
לפי כתב התביעה, המודעות הוצבו על לפחות 60 אוטובוסים - 30 של אגד ו-30 של מטרופולין - ולפחות ב-40 קווים שונים. נווה מטיל אחריות על חברות התחבורה עצמן וטוען כי הן "אישרו את הצבת המודעה, הקצו לה שטח פרסום, אפשרו את הצגתה", וקיבלו תמורה כספית עבור הקמפיין. לדבריו, החברות "הפרו את חובת הזהירות בכך שלא ביצעו בדיקה סבירה של תוכן הפרסום" ולא דרשו אסמכתאות לטענה בדבר מעורבותו בחטיפת ילדים". נווה מחשב את נזקיו ב-12.16 מיליון שקל בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות, לצד דרישה להשבת הכספים שקיבלו חברות התחבורה עבור הפרסום. עם זאת, לצורכי אגרה הועמדה התביעה על שני מיליון שקל.
בתביעה השנייה, שהוגשה גם היא אתמול נגד סקלר, טוען נווה כי בפרסומים עיתונאיים הוא הוצג כמי שניצל את מצוקתה של משפחת אלבג בעת שהבת לירי הייתה חטופה בידי חמאס בעזה. לפי התביעה, האב אלי אלבג פנה לנווה וביקש את עזרתו בהשגת דרכון זר לבתו. נווה קיבל ממנו מיליון שקל בתוספת מע"מ, וכאשר התברר שלא ניתן להשיג את הדרכון - הוא החזיר, לטענתו, את מלוא הסכום. נווה טוען כי למרות זאת פורסמו נגדו טענות שלפיהן "עקץ" את המשפחה, קיבל ממנה כספים במרמה ו"אולץ" להשיבם. בין היתר הוא מצטט ריאיון שבו סקלר כינה אותו "רמאי", וטען כי "לקח" ממשפחת אלבג שני מיליון שקל.
לתביעה צורפו דבריו של אלי אלבג עצמו. בריאיון ל-103FM אמר אלבג: "לי לא היה איתו שום רבב. זאת אומרת, הוא ניסה, לא הצליח, החזיר את הכסף". כשנשאל מי פנה למי, השיב: "אני פונה אליו". בשיחה נוספת ששודרה בכאן 11 אמר אלבג: "זה נכון ששילמתי מיליון שקל, רציתי לעשות שיהיה דרכון לילדה. לא צלח, חזר הכסף. לא הייתה לי שום תלונה אליו". לדבריו, לאחר שנאמר לו כי בקמפיין נטען שנווה "עקץ" אותו, הוא הבהיר לאנשי מסע הפרסום: "אני רק אקלקל לכם את הסיפור... כי איתי הם היו בסדר". בתביעה זו דורש נווה מיליון שקל וכן הסרת הפרסומים וצו שיאסור את המשך הפצתם.
נדגיש כי כתבי ההגנה או תגובות הנתבעים עדיין לא הוגשו לבית המשפט.